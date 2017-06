Música y teatro para el fin de semana en Almería

El Teatro Cervantes acoge los días 2 y 3 de junio la quinta edición del Desert Wind Festival, un encuentro musical pensado para todos los públicos pero con un atractivo especial para los amantes de la escena de la década de los 50 y los adeptos a este estilo de vida y música.

Además, el municipio de Albox ha organizado su X Semana de la Música hasta el 5 de junio. El día 3, a las 19.30 horas, actuaciones de la Banda Juvenil de Albox y la Banda Municipal de Albox. El día 4, a las 12 horas, misa con la Coral Virgen del Mar y la participación de la soprano Alina, acompañada al piano por Bartolomé Guillén. El día 5, a las 20 horas, canciones para el recuerdo con José Luis Cano y su piano.

Por último, la Banda Sinfónica Municipal y La Duda Teatro escenifican el 4 de junio ‘La vuelta al mundo en... 1 solo día’, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Los días 5 y 6 de junio, a las 10 y 12 horas.

Teatro

Los baños árabes Al Hammam Almeraya ha organizado un amplio calendario cultural hasta el mes de junio, a partir de las 22,45 horas. El 3 de junio, ‘Te acompaño en el sentimiento’.

Por su parte la Casa de la Música de Carboneras acoge el 3 de junio, a las 22 horas, la representación de la obra de teatro 'Adolf y Eva: un matrimonio imposible'. El precio de la entrada en taquilla es de 6 euros y, en internet, de 5.

Dentro de 40 Festival de Teatro de el Ejido que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido mañana, 3 de junio a las 22 horas en el Teatro Auditorio, Lazona presenta 'Miguel de Molina al desnudo'. 4 de junio a las 20 horas en el Teatro Auditorio, 'Music has no limits'. 7 de junio a las 21 horas en el Teatro Auditorio, la Orquesta Sinfónica Ciudad de El Ejido ofrece el concierto ‘Música sinfónica y el Conservatorio Profesional de Danza de Almeria ‘Rosas sobre la maleta’. 8 de junio a las 21,30 en el Teatro Auditorio, Teatro Paladio presenta ‘Nadie’. 9 de junio a las 20 horas en el Teatro Auditorio la compañía de Marie de Jonhg presenta ‘Añour’. El viernes 9 y el sábado 10 de junio en el Pabellón de Deportes a las 22 horas La Fura dels Baus estrena a nivel nacional ‘ADN’. A las 22 horas en la sala B del Teatro Auditorio Manuel Álvarez Producciones presenta ‘La luna me mata’.

Exposiciones

El Museo Arqueológico de Almería acoge hasta el 4 de junio la exposición 'Meninas cerámicas', dentro de las XXXIV Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

El Museo de Arte de Almería acoge hasta el 18 de junio la muestra colectiva ‘Trazos que encienden horizontes’, con obras de Toña Gómez, Lola Valls, Anne Kampschulte, Lola Berenguer, Pepa Satué y Carmen Sicre.

Fundación Unicaja ha organizado la muestra 'A no entender entendiendo', de Jesús González de la Torre, que puede verse en el Centro Unicaja de Cultura (CUC) de Almería -Paseo de Almería, 69- hasta el 23 de junio, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.15 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos, cerrado.

El claustro de la Escuela de Arte de Almería acoge hasta el 23 de junio la muestra ‘80 Años del bombardeo de Almería por la escuadra alemana’, en conmemoración del suceso.

Actividades culturales

La asociación cultural La Guajira ha organizado para el mes de junio, el día 7, actuación de baile de Mayte Beltrán, a las 22 horas, El día 8, tango y flamenco con La Milonga Flamenca, a las 22 horas, con la colaboración especial al baile de Mayte Beltrán y Tony Santiago. El día 9, reggae con Yakunde Acústico Trío, a las 22 horas. El día 10, actividad solidaria a las 22 horas con la compañía Periplo Marionetas. El día 11, a las 19.30 horas, jornada de puertas abiertas con actuación de artistas colaboradores a beneficio de Fundación Secretariado Gitano. El día 14, flamenco a las 22 horas con Blanca Lorete y Tatiana Cuevas, al baile. El día 15, soul a cargo de Ade Monterreal, a las 22 horas. El día 16, jazz-bolero con Astro Trío, a las 22 horas. El día 20, conmemoración del quinto aniversario, a las 21 horas, con la Reinstalación Lustro Guajiro y, a las 22 horas, meet up language exchange. El día 21, flamenco con Nuria Martínez, a las 22 horas, y Azahara Herrera al baile. El día 22, flamenco con Nuria Martínez, a las 22 horas, y Azahara Herrera al baile. El día 28, flamenco con Kiki Cortiñas, a las 22 horas, con la con la colaboración especial de Carmen Moreno al baile. El día 29, música de autor con Antonio Álvarez, a las 22 horas. El día 30, músicas del mundo, a partir de las 22 horas, con Spas Rizov & Staffan Björclund.

Literatura

Como adelanto, el Museo Doña Pakyta acoge el 15 y 22 de junio la actividad 'Letras poéticas', con la participación de poetas almerienses y Aureliano Cañadas como invitado. A las 22 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Flamenco

La localidad de Beires celebra la VI Velada Minera el 17 de junio. A las 20 horas dará comienzo un concierto flamenco con la cantaora María Canet; flamenco ecuestre con 'La Montaña Cabalga'; cante, guitarra y cajón-grupo Jaleo 2.0; baile entre sombras con Inés García; baile flamenco con Vanessa Sánchez.