El hombre que bailó 130 horas sin parar vuelve a los escenarios

El conocido disc-jockey y cantante almeriense Javier Rapallo volverá a subirse próximamente a los escenarios. Y lo hará con el estreno de un nuevo remix con motivo del 20 aniversario de la salida al mercado de 'Made in Spain', uno de sus discos que más éxito obtuvo en las pistas de baile en España a mediados de la década de los noventa. «Con este nuevo trabajo también quiero volver a realizar un homenaje a mi amigo Francisco Javier Fábrega Alemán, conocido como IBI, quien perdió la vida en accidente de tráfico y a quien quiero volver a recordar», señaló a este periódico el artista almeriense.

El disco 'Made in Spain' salió a la venta en 1996 y obtuvo una gran acogida en todo el territorio nacional. Este trabajo de Rapallo llegaba tras los conocidos 'Kaña de España' (1994) y 'Vicio sin desperdicio' (1995), que colocaron a este almeriense entre los artistas más conocidos de la llamada Ruta del Bacalao junto a Chimo Bayo, Paco Pil, Minerva y Rebeca, entre otros.

Ahora, veinte años después, Rapallo ha remezclado uno de los cuatro maxi single que formaban parte del elepé 'Made in Spain'. «Se trata del remix 'Tecno Spain', un tema muy cañero y bailable», indicó el propio Rapallo, quien añadió que el «este nuevo trabajo está colgado en Youtube y la descarga es gratuita».

El artista almeriense y su equipo ya se encuentran preparando la filmación de un nuevo videoclip que sirva como lanzamiento en televisión y en distintas plataformas de Internet. «Hemos escogido Mojácar para rodarlo y lo llevaremos a cabo el próximo mes de abril», indicó el disc-jockey tras señalar que la producción correrá a cargo de Sebastián Claret (SDoble C Espectáculos), su mánager y quien le ha realizado los videoclips de los éxitos 'Kaña de España' y 'La Roja'.

El motivo no es otro que iniciar una nueva gira. Según explicó el cantante a este periódico, el punto de partida será en Madrid el próximo 30 de mayo. Después se subirá al escenario junto a artistas como Chimo Bayo o New Limit el 3 de junio en la fiesta 'Love the 90S' en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Las otras dos fechas confirmadas serán en Barcelona, el 7 de julio, y en el recinto ferial de Almería el próximo 27 de agosto.

Al margen de la gira, Javier Rapallo también celebrará el veinticinco aniversario de su inscripción en el libro Guiness de los Récords tras permanecer en una cabina pinchando música durante 170 horas y un minuto, una hazaña al alcance de muy pocos. De hecho, Rapallo ha logrado tres veces el récord de permanencia en cabina y se mantiene imbatible pese a los años. Su hito se puede ver reflejado en el libro Guiness de los Récords en el Empire States de Nueva York.

Artista polifacético

Pero la historia de Javier Rapallo no acaba ahí. De hecho, el artista posee un amplio historial en el mundo de la música, en la que se ha mostrado como un hombre muy polifacético. La primera vez que destacó fue como bailarín, en maratones de danza, en la que batió récords nacionales (allá por el año 1983) y estuvo a una hora y diez minutos de batir el récord mundial de baile tras el Maratón de Baile que se celebró en la mítica discoteca 'Ágata' en 1985. No obstante, se proclamó vencedor de aquel concurso tras permanecer 130 horas bailando y tuvo que parar por prescripción de los médicos ante el riesgo de infarto al que había sometido su cuerpo tras permanecer tantas horas activo.

Cabe recordar que Rapallo ha adquirido fama en el panorama español como disc-jockey, en el que su nombre es ya cotizado en el mundillo. Y en el mundo de la canción, consiguió un gran éxito con su primer disco, en el que destacaron especialmente los temas 'Kaña de España' y 'The Kikos'.

El artista almeriense no sabe vivir sin la música. Así lo admite a este periódico, por lo que volverá a los escenarios «para sentir nuevamente el ritmo».