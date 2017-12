Vialterra paga a los trabajadores de las VPO de Los Ángeles ante «la falta de liquidez» de la subcontrata Algunos trabajadores de la subcontrata se concentraron el pasado miércoles frente a las obras. / Sergio González Hueso La adjudicataria desmiente que las obras se hayan paralizado y culpa a la mercantil de los retrasos de las nóminas de los empleados FRAN GAVILÁN ALMERÍA Sábado, 23 diciembre 2017, 00:20

La treintena de trabajadores pertenecientes a la empresa subcontratada que ejecutaba las obras de construcción de la promoción de 35 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Los Ángeles, promovidas por el Ayuntamiento a través de 'Almería XXI', «ya han cobrado las nóminas de noviembre». Así lo aseguró ayer a este periódico Juan Ruiz, delegado de Vialterra Infraestructuras en Almería, adjudicataria de las obras, quien señaló que la transferencia por un importe superior a los 45.000 euros se realizó en la tarde del pasado miércoles al propietario de la subcontrata, pese a que «no había presentado las nóminas firmadas de los trabajadores y otros documentos que exige la Ley de Subcontratación», apostilló.

«El trabajador siempre es el primero que cobra su nómina. No sabemos por qué el propietario de la subcontrata no había realizado el abono correspondiente a sus empleados. Cuando tuvimos conocimiento de esta situación, el mismo día hicimos un adelanto a la subcontrata para que pudiera hacer frente a las nóminas, pese a que no teníamos la documentación requerida, tal y como estipula el contrato firmado entre las dos empresas», explicó el delegado de Vialterra tras señalar que decidió hacer «una excepción» por las fechas navideñas.

«Actualmente, Vialterra trabaja en cinco obras en Almería y en ninguna de ellas ha existido un problema a excepción de esta subcontrata, que no ha pagado a sus trabajadores. Pero nosotros nos hemos hecho cargo de los pagos de manera subsidiaria, pese a que dicha empresa no ha cumplido con la ley para efectuar los pagos», incidió Ruiz.

En este sentido, el responsable de Vialterra aseguró a este periódico que las obras de construcción de la promoción de 35 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Los Ángeles «nunca se han parado», tal y como habían señalado los trabajadores afectados en el cobro de sus salarios. «Todas las subcontratas, a excepción de la afectada, realizan el trabajo con total normalidad y en los plazos establecidos».

«Retraso en los pagos»

La empresa afectada por los retrasos de la adjudicataria del contrato comenzó su andadura a partir de mediados del mes de septiembre, precisamente debido a los problemas del mismo tipo que Vialterra habría tenido también con la anterior mercantil subcontratada. Cabe recordar que el gerente de la constructora Francisco Venabides Martín S. L., al anterior subcontrata, aseguró a este periódico que se vieron obligados a abandonar las obras por el «retraso en los pagos».

Un extremo que el responsable de Vialterra desmintió, al tiempo que señaló que la adjudicataria también tuvo hacer frente a los pagos de las nóminas de julio y agosto de los trabajadores de la anterior subcontrata ya que el propietario «no pudo hacerse cargo».

«Nosotros pagamos siempre a partir del 20 de cada mes, pero siempre si se cumple lo estipulado en la Ley de Subcontratación», aseguró el responsable de Vialterra en Almería, al tiempo que recordó que la anterior subcontrata, Francisco Venabides Martín S. L., encargada de levantar las estructuras de los edificios y de la primera fase de ladrillos, «abandonó la obra y nos dejó trabajos sin ejecutar del todo, lo que nos provocó un sobrecoste».

Más de 800 aspirantes

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal 'Almería XXI' aprobó en septiembre de 2016 la adjudicación de las obras de edificación de 35 VPO en la parcela municipal incluida en el PERI AMA-01, en el barrio de Los Ángeles, a la empresa Vialterra Infraestructuras S.A., por un importe de 2,1 millones de euros.

Según señalaron en ese momento desde el Consistorio almeriense, esta promoción de viviendas de protección oficial fue la decimocuarta que inició la empresa municipal, una iniciativa que prevé en su caso la construcción de un edificio con un planta de sótano para garaje y 35 viviendas distribuidas en tres portales con altura de tres plantas sobre rasante (planta baja más dos) sobre la parcela municipal situada en la calle Inglés, en el barrio de Los Ángeles. Más de 800 personas optaron al sorteo de estas viviendas, cuyo sorteo se produjo el pasado mes de febrero.