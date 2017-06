Los vecinos de Oliveros se niegan a acoger un acto por el Orgullo Gay La asociación de vecinos había cedido su local pero alegan que había aceptado al entender que se trataba de "una convivencia de razas" F. GAVILÁN Domingo, 25 junio 2017, 20:50

La Plataforma de Activistas Almería con Orgullo se ha visto obligada a cambiar la sede para llevar a cabo la actividad 'Voces para la Inclusión 2.0', con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, ante la negativa de la Asociación de Vecinos Oliveros-Mediteráneo a cederles el local, tal y como se había acordado previamente.

Según denuncia el colectivo, que tacha lo sucedido de "insólito", este cambio repentino llega "tras la negativa de esta asociación de vecinos, literalmente, a albergar este tipo de eventos", lamentan desde la plataforma, quienes han añadido que las razones que han motivado este cambio "son ajenas a nuestra voluntad".

En este sentido, aseguran que el pasado 2 de junio se acordó con la asociación de vecinos realizar esta actividad en su sede y que el pasado sábado, tras contactar nuevamente con un miembro de la asociación de vecinos para acordar detalles técnicos de la actividad, este les comunicó que la junta directiva se oponía, "justificando que había ocurrido un malentendido por entender que esta actividad era textualmente de convivencia de razas", señalan. "Asombrados, intentamos sin éxito una explicación en una conversación que no vamos a reproducir por razones éticas, pero en la que se producen varios comentarios LGBTIfóbicos", denuncian.

"No podemos entender que en una asociación en la que se organizan bailes, viajes, gimnasia y diferentes actividades, que ha sido cedida a organizaciones religiosas para celebrar Cruces de Mayo y a colectivos como Marea Blanca en defensa de la sanidad pública para organizar reuniones, no tenga cabida una jornada en la que varios conferenciantes hablarán sobre temas que afectan al colectivo en particular y a todo el mundo en general, en la que lo único que se va a hacer es hablar", explica la Plataforma de Activistas Almería con Orgullo.

El colectivo ha catalogado esta negativa como "un ejemplo más" de la LGBTIfobia que persiste en nuestros días. "Que la Junta Directiva de una Asociación que gestiona un local de titularidad pública nos niegue el espacio por ser personas LGBTI+ muestra una vez más la necesidad que existe de que desde el colectivo sigamos reclamando nuestro lugar en los espacios públicos y visibilizando nuestra condición".

Por otro lado, desde el colectivo han querido agradecer al Ayuntamiento de Almería y a los partidos de la Oposición "por su rápida actuación ante esta problemática, que ejercieron una labor de mediación consiguiendo que finalmente la persona responsable de la asociación de vecinos se comprometiera a volver a exponer el tema mañana a la junta directiva". No obstante, la Plataforma de Activistas Almería con Orgullo finalmente celebrará la actividad finalmente el próximo martes, a las 18 horas, en el Museo de Almería.