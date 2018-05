Vecinos de Cabo de Gata, en contra del proyecto de reforma del torreón La asociación Virgen del Mar de Cabo de Gata muestra en una alegación registrada en el Ayuntamiento su «total oposición» a la idea que ganó el concurso municipal SERGIO GONZÁLEZ HUESO Martes, 22 mayo 2018, 18:36

No todos en el barrio de San Miguel de Cabo de Gata están contentos con la próxima rehabilitación del torreón defensivo del barrio, cuyo proyecto está hoy en fase de redacción tras celebrarse un concurso de ideas de la mano del Colegio de Arquitectos en el que llegaron a presentarse 99 propuestas. La asociación de vecinos Virgen del Mar de Cabo de Gata han remitido a los medios una alegación al Ayuntamiento de Almería trasladando su «total oposición» a los planes que hay previstos desde la resolución del certamen al considerar que lo que se está pensando hacer «no devuelve el edificio a su estado original», expresan.

La idea ganadora del concurso, 'Torre Varada', fue presentada por el estudio de arquitectura 'Cano Lasso'. En ella, este despacho propone recuperar la torre defensiva desposeyéndola de algunos elementos que hoy le acompañan como la escalinata o el muro perimetral. Asimismo, a la torre, donde está previsto una pequeña sala expositiva y un mirador, se le acompaña un entorno protagonizado por tres nuevas dependencias donde en una iría ubicada una oficina de turismo y en las otras dos, unos baños y un almacén. La singularidad es que estos espacios tendrían la forma de barcas de pescadores dadas la vuelta, con el objetivo de hacerlas camuflar con el paisaje de esta privilegiada zona.

Para estos vecinos, este proyecto presenta una serie de inconvenientes que les hace no apoyar las futuras actuaciones. En la alegación presentada, con fecha 22 de mayo, denuncian que el resultado que se espera no sería fiel a la historia de esta torre defensiva levantada en el siglo XVIII. Entre las cuestiones que apuntan, se encuentra el hecho de que el proyecto no devuelva las fachadas de la infraestructura «a su estado original», dicen. Y lo argumentan haciendo hincapié en que el revestimiento del torreón siempre fue de color blanco y que el actual aspecto vino después, cuando este espacio se convirtió en una casa-cuartel de la Benemérita. Asimismo, para la asociación también las nuevas construcciones (las barcas bocabajo) representan una «alteración» con el entorno teniendo en cuenta que el protagonista es «un edificio histórico», por lo que creen que los nuevos locales crearían un impacto visual «totalmente negativo» y más «dentro de la franja marítima y del recorrido del mar en sus más fuertes temporales», expresan.

El hecho de que en este conjunto vaya a situarse una oficina de turismo es otra de las cuestiones por la que estos vecinos se oponen «frontalmente» a la idea que se quiere materializar. Opinan que este no es el mejor lugar para tal fin, pues quieren que la infraestructura se restaure devolviéndola a su «estado original» para «abrirla al público en general» y que pueda ser visitada para conocer su historia de «torreón defensivo ante los ataques piratas a Cabo de Gata», se puede leer en su escrito. Por último, el hecho de que en su interior se vaya a sustituir la barandilla actual por una de acero inoxidable, algo «descabellado, dicen, o el que no se recupere el puente levadizo que un día tuvo el fuerte... son otras de las razones por las que ruegan encarecidamente al Ayuntamiento que de marcha atrás.