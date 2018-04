El IES El Toyo logra alcanzar la meta La Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, descubriendo la placa conmemorativa junto a la directora del centro y la delegada territorial, ayer. / JOSÉ LUIS PASCUAL Sonia Gaya hace autocrítica y reconoce que la actuación se alargó demasiado | Ayer se inauguró de manera oficial uno de los centros educativos más demandados, con unas instalaciones para casi medio millar de alumnos IDEAL ALMERÍA Sábado, 28 abril 2018, 00:06

La consejera de Educación, Sonia Gaya, inauguró ayer el nuevo Instituto de Educación Secundaria 'El Toyo' de Almería, una de las obras educativas más demandadas de los últimos años y que han generado una mayor concentración vecinal, reclamando que las aulas prefabricadas dieran paso a un edificio consolidado.

La actuación ha contado con un presupuesto 3.8 millones de euros, de los cuales 3.6 se han destinado a las obras y el resto al equipamiento. Este proyecto ha permitido retirar 14 'caracolas' instaladas «por necesidades de escolarización». El nuevo instituto, ubicado en la zona de Retamar-El Toyo, una de las de mayor crecimiento de la capital almeriense, tiene capacidad de 480 puestos escolares, aunque en la actualidad su ocupación está en un 75%. Es de tipología D4, es decir, cuatro unidades por cada nivel de Educación Secundaria. El centro se levanta sobre una parcela de más de 14.580 metros cuadrados y cuenta con 4.323 metros cuadrados construidos. El edificio central dispone de dos plantas de altura y, además, el instituto dispondrá de un gimnasio en un inmueble complementario.

En la zona docente se ubican 16 aulas polivalentes de Educación Secundaria Obligatoria, dos aulas de música, dos aulas de informática, dos aulas de Educación Plástica y Visual, dos aulas-taller, dos laboratorios y dos salas de apoyo a la integración. Asimismo, el edificio cuenta con una decena de seminarios, biblioteca y aula de Educación Especial con aseo adaptado. La zona administrativa incorpora los despachos de la dirección, la jefatura de estudios, el secretario y la sala de orientación. También hay secretaría, conserjería, reprografía y sala de profesorado, así como dos despachos para las asociaciones de Madres y Padres y Alumnado. El centro dispone además de un área de servicios comunes. En el exterior, se ubica la pista polideportiva, porche cubierto, zona de juegos, estacionamiento de vehículos, huerto escolar y zona ajardinada. Se ha reservado una zona para una posible ampliación futura del centro. La construcción del nuevo instituto de El Toyo forma parte del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas para el periodo 2016-17, dotado con 107 millones de euros y que incluye 128 actuaciones de edificación, ampliación y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas.

La Consejera Sonia Gaya señaló, tras el protocolario acto de descubrir la placa y recorrer el centro con la directora, que «somos conscientes de que la construcción del centro se han dilatado, ya no sólo la construcción, también la gestión de los suelos o la licencia se han alargado mucho más de lo que hubiera sido deseable. La comunidad educativa ha tenido mucha paciencia.

Gaya reconoció que «es un orgullo que por fin podamos estar en este edificio y no en las aulas prefabricadas, como estaban antes. Creo que se atienden perfectamente las necesidades de la escolarización de la zona, aunque siempre estaremos pendientes para intentar estar un paso por delante».

De igual modo, destacó que «ahora mismo no está al 100%, por lo que no debería haber ningún problema, pero queremos anticiparnos. En la actualidad hay unos 360, tiene una capacidad para 480 y una plantilla con 30 profesores». De un modo más personal hizo mención a que «hasta el momento, como consejera, había puesto alguna primera piedra, pero esta es la primera inauguración que realizo», finalizando su intervención recordando la importancia que tiene la educación ante casos como el de 'La Manada'. Gaya dejó claro que «esto reafirma que tenemos que trabajar con más fuerza y reforzar la acción en valores para que estas cosas no necesiten sentencia porque no ocurran».

Por su parte, la directora del centro, María José Gordo, destacó que «es un instituto nuevo, con una plantilla joven y muchas ganas de hacer cosas, se nos dan muchas oportunidades. Es un centro bilingüe para todos los alumnos, que también considero que es algo muy importante». Sobre la importante transformación sufrida, la directora apuntó que «el cambio de las prefabricadas a ser un centro estable ha hecho que estemos más cómodos y con más recursos, aunque es cierto que con las prefabricadas también había un buen ambiente. Las circunstancias difíciles del comienzo hizo que toda la comunidad educativa estuviera muy unida. Ahora tenemos nuevos problemas que los vamos resolviendo día a día». Para finalizar, María José Gordo señaló que «nos ha parecido un detalle muy bonito que la consejera haya venido al centro porque, de alguna manera, es reconocer nuestro trabajo, nuestra labor educativa y nuestra aportación a la sociedad».

Críticas del PP

Sobre esta inauguración de pronunció la parlamentaria andaluza del PP de Almería, Aránzazu Martín, que señaló que espera que Gaya haya pedido disculpas a la comunidad educativa por «los grandes retrasos e incumplimientos a la hora de poner en marcha este IES», y le recordó que si puede venir a descubrir una placa es por las grandes movilizaciones de los padres y madres y el esfuerzo del Ayuntamiento de Almería que, además, hizo «una modificación en el planeamiento de forma urgente para que la Junta no tuviera excusa con la puesta a disposición de los terrenos».

Según explica Martín, este IES lleva un año funcionando, y sin embargo, la Consejería ha tenido «la cara dura» de venir a inaugurarlo cuando además «sigue contando con deficiencias». También lamentó que lo haya hecho «para tapar las grandes carencias educativas de la Junta en la provincia de Almería, que sigue líder en aulas prefabricadas».