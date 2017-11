Teruel: "Es muy grave, el PP ha vuelto a mentir con la desaladora" Sánchez Teruel, esta mañana, con compañeros de partido. / M. C. Agua El secretario general del PSOE de Almería exige explicaciones a los populares porque "si no han arreglado" la desaladora del Bajo Almanzora "es porque no han querido o no han podido" M. C. Almería Lunes, 20 noviembre 2017, 12:38

El PSOE han exigido esta mañana al PP y al Gobierno de España "explicaciones" después de conocer, a través de IDEAL, que la desaladora del Bajo Almanzora no se encuentra intervenida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el conocido como 'Caso Acuamed' -sobre una presunta trama de corrupción en la adjudicación de obras de la sociedad estatal-. "El PP ha estado durante cinco años mintiendo a los ciudadanos cuando decía que no podían arreglarla porque estaba intervenida", ha referido el también diputado autonómico por el PSOE. "Si no lo han hecho ha sido porque no han querido o no han podido, pero no por la intervención judicial", aseveró.

En este sentido, Sánchez Teruel acusó de "incompetencia" al Gobierno de España para no tener lista y en servicio una infraestructura que "en un momento de falta de agua" podría estar sirviendo a los regantes "quince hectómetros cúbicos de agua" debido a su "irresponsabilidad".

"Es muy grave que el PP haya mentido de esta manera. Ya lo hizo con el AVE, cuando culpó a las tortugas mora cuando era que no tenían voluntad política de construir la línea en doble vía y que querían un proyecto de AVE recortado que es el que el ministro de Fomento [Íñigo de la Serna] vino a contar".

"Exigimos explicaciones del Gobierno de España, que no puede tener a esta provincia sin agua pese a que la desaladora estuvo bien construida y a que no la han arreglado porque no han querido o no han podido", insistió antes de demandar, asimismo, que "con urgencia" se acometa "la ejecución" de su reconstrucción.