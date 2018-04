Tazas integradoras y con calor almeriensista Almudena, una de las usuarias del centro ocupacional Arte21, sostiene uno de los diseños que estampan a diario en las tazas. / M. C. El centro ocupacional Arte21, de Asalsido, saca una línea de tazas con motivos almerienses fabricadas por los propios usuarios Arte21 serigrafía por encargo bolsas, camisetas, tazas, libretas, bolsos o portafolios para formar laboralmente a chicos con síndrome de Down MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Martes, 10 abril 2018, 00:40

Son un regalo de primera. Y además, sirven para poderte llevar un trocito de Almería allí donde te las lleves. Son las nuevas tazas -han desarrollado nueve modelos- que el centro ocupacional Arte21, de Asalsido, está creando con motivos almerienses y de las que ha vendido ya por centenares. «Por lo menos unas 300», admitía Loles López, profesora del taller de serigrafía y sublimación del centro, en el que se forman para el mercado laboral alrededor de 30 personas de todas las edades con un único elemento en común: tienen síndrome de Down.

La nueva línea, elaborada íntegramente por los usuarios del centro, es la segunda que sale a la venta al exterior. «El centro ocupacional nació en el año 2003, y en 2012 lanzamos un taller de sublimación», relata la directora del centro, Raquel Hernández. Nació con la única finalidad de otorgar una salida laboral a chicos con síndrome de Down. Y desde hace años, enseña a los jóvenes el proceso para diseñar las estampaciones, fabricarlas y sublimarlas en diversos productos, no sólo tazas: camisetas, portadocumentos, baberos, chapas, bidones para el agua, bandoleras, platos o abanicos. «Empezamos vendiéndolas entre la gente de Asalsido», relata Hernández. Es la Asociación Almeriense de personas con Síndrome de Down. «Trabajadores, padres, colaboradores... También a los padres de la Guardería». Pero en una de las últimas líneas, en la que los chicos estamparon dibujos con personajes de series de ficción, la cosa derivó en mayores. «Le llevamos unas cuantas a Riot Cinemashop», la tienda especializada en productos de cine y series de la calle Zaragoza, en la capital. «Y les gustó, así que las dejamos allí para que las vendieran».

Fue así como surgió la segunda línea, la de los dibujos de Almería. «Con fotos o con otros dibujos hechos por ellos mismos, diseñan la taza con photoshop, se trata el diseño y se estampa en un papel con tinta especial que luego sirve para trasladar el dibujo a la taza», relata López. En total, nueve pasos en los que interviene la mayoría de los usuarios del centro.

La serie de tazas se puede adquirir en la tienda de la calle Zaragoza o en el propio centro. Por unidades o el pack completo. Cuestan cinco euros cada una. Pero también hacen tazas por encargo. «Nos piden muchas cosas para comuniones o para bodas», narra Hernández. Uno de los últimos pedidos, un lote de 160 tazas que unos novios entregarán a los invitados. «Es un regalo bonito. Y al ser un pedido grande, el precio es algo más barato», indica López. También les ha pedido una hornada una empresa multinacional para entregarla a sus usuarios. «De las últimas estampaciones que estamos haciendo hay portafolios muy bonitos», indica la profesora mientras a su espalda, Miguel, uno de los usuarios, termina de hornear cuatro tazas con su serigrafía.

Arte21, que este año cumple 15 años de vida, tiene también otras líneas de trabajo. Por ejemplo, hacen alfombras de trapillo. Pero también restauran muebles antiguos. María de la Barca, restauradora, se encarga de enseñar a los usuarios las técnicas para devolver lustre a las vetustas joyas del mobiliario. «Este año por primera vez hemos iniciado el plateado como una técnica más», revela De la Barca mientras media docena de alumnos lijan un banco de iglesia recién llegado y un enorme mueble perchero de entrada. «Hacemos presupuestos y hemos recuperado auténticas joyas», recuerda.

«La pretensión es que puedan encontrar un puesto de trabajo que les permita desarrollarse y ganar un salario», remarca Hernández. A la vista de su trabajo, es muy probable que no tarden en hacerlo.