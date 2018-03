El soterramiento del AVE en Almería llegará hasta la avenida del Mediterráneo De la Serna, esta mañana, recibe el Escudo de Oro de la provincia en la Diputación de Almería. / Matarín Infraestructuras Adif Alta Velocidad someterá a votación la solución definitiva para la integración ferroviaria el mes de abril | Fomento trabaja a destajo para tener lista la obra para la llegada de la Alta Velocidad en 2023 | El ministro De la Serna anuncia que el tren llegará al Puerto bajo tierra hasta el entorno de la plaza de la Marina, a la altura de la fuente de Los Peces MIGUEL CÁRCELES Almería Miércoles, 28 marzo 2018, 13:51

El AVE llegará a Almería bajo tierra hasta la avenida del Mediterráneo. Esta solución -algo más barata que la que proponía el estudio informativo aprobado durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que auguraba un soterramiento integral- permitiría mantener la estación en el mismo lugar en el que se encuentra a día de hoy y permitiría prolongar el túnel desde El Puche hasta pasado el polígono de La Celulosa: aproximadamente 1.700 metros.

La nueva solución, pactada en los despachos del Ministerio de Fomento entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Almería, será propuesta a la sociedad Almería Alta Velocidad para la aprobación por sus socios (además del Gobierno y las sociedades públicas Renfe y Adif y el Consistorio, también es miembro el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía). La fecha: abril de este mismo año.

La finalidad de estas prisas es que las obras del soterramiento no choquen con los planes de Fomento de que el AVE llegue a Almería en 2023: esto es, que cuando la obra del AVE esté terminada, los trenes rápidos lleguen a la intermodal bajo tierra hasta la avenida del Mediterráneo. Desde allí, saldría a la superficie. Los técnicos de Fomento trabajan a destajo para que ello sea posible.

De lo que salga de esa reunión -el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de visita hoy en Almería, no ha querido dar detalles sobre la propuesta que someterán a votación el mes que viene por, dijo, deferencia a la Junta de Andalucía- dependerá cómo llegarán los trenes al Puerto de Almería. De la Serna, en un acto ante la prensa, ha dejado claro que habrá conexión ferroportuaria y que esta no interferirá en la trama urbana. Esto es: que el tren llegará al Puerto bajo tierra. Esta obra supone una inversión de 60 millones e iría conectada con el soterramiento hasta la avenida del Mediterráneo. Justo en ese punto, los trenes de pasajeros saldrían a la superficie y los de mercancías en dirección a los muelles continuarían bajo tierra unos dos kilómetros más para aflorar en el muelle de Ribera a la altura de la actual terminal de pasajeros, junto a la Fuente de Los Peces. "No estamos trabajando en eliminar el paso a nivel de El Puche para crear otros en Las Almadrabillas", defendía, por su parte, el primer edil de la capital, Ramón Fernández-Pacheco (también PP).

Rehabilitación del Cable Inglés

Los anuncios efectuados hoy por el ministro de Fomento, al que la Diputación de Almería ha agasajado con el Escudo de Oro de la provincia de Almería, sumarían cerca de 2.000 millones de euros en inversiones para los próximos años -hasta, al menos 2023-. Porque además de las obras de integración ferroviaria, ha mantenido que este año se licitarán los seis tramos que faltan por construir del AVE Almería-Murcia (1.500 millones), que la vía convencional a Granada se trasformará con fecha tope en 2023 con su electrificación y renovación (350 millones aproximadamente) y que, probablemente para verano del año próximo, estará en servicio el cambiador de ancho de Granada (seis millones más), que pretende licitar el próximo mes.

A todo esto hay que sumar otras obras que, ha dicho, están a punto de proyectar o de construir: el tercer carril de la A-7 entre Almería y Roquetas, los nudos viarios de Roquetas de Mar (entre la A-7 y la variante) y Viator (entre la A-7 y la A-92) o el Hospital Provincial, cuyo presupuesto asciende a unos diez millones de euros, además de la rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril, ya en marcha.

Pero, además, ha anunciado que Fomento ha planificado la rehabilitación integral del Cable Inglés, cuyo proyecto de primera fase estaría ya en redacción y que iría encaminado a la mejora de la infraestructura actual y cuya segunda fase, aún por redactar, permitiría generar un paseo en la superficie del cargadero. Esto podría estar hecho, ha dicho, el año próximo. Las obras durarían unos 15 meses.

"Vamos a cumplir nuestros compromisos", ha insistido De la Serna, rodeado por altos cargos del PP en la provincia de Almería.