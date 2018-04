Sindicato de Policía critica la entrada en la Orden del Mérito Policial de Andrés García Lorca A. A. ALMERÍA Sábado, 21 abril 2018, 02:26

El Sindicato Unificado de Policía de Almería (SUP) ha puesto de manifiesto su «malestar» tras el anuncio de la Orden General de la Dirección General de Policía por la que se concede a Andrés García Lorca, ex subdelegado de Gobierno de Almería, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Para el SUP se trata de «un gran pesar» dado que consideran «que la gestión realizada, con respecto a la Policía Nacional, por parte de García Lorca no ha sido la adecuada y mucho menos digna de ser recompensada».

Justifican este malestar en sucesos como los ocurridos en 2015 cuando desde el SUP «denunciaban la falta de personal y medios en Almería con motivo de la llegada masiva de pateras» y el entonces subdelegado «contradecía en los medios» dichas afirmaciones; o en declaraciones vertidas por García Lorca sobre el propio sindicato al que habría llamado «esperpento». Remarcan también el intento de «echar» a los representantes del SUP de la Subdelegación durante una visita del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.