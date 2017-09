El salvavida más efectivo La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto a las siete cámaras instaladas en Almería, prestarán especial atención esta semana al uso del cinturón. / IDEAL En los últimos cuatro años, 27 personas fallecidas en Almería en accidentes de tráfico no llevaban abrochado el cinturón de seguridad, un sistema «esencial» para evitar muertes FRAN GAVILÁN ALMERÍA Domingo, 10 septiembre 2017, 02:41

Parece mentira pero todavía hay conductores y pasajeros que deciden no abrocharse el cinturón de seguridad cuando circulan por las carreteras de la provincia. Este dispositivo es la principal y más elemental herramienta con la que cuenta cualquier persona para viajar en un vehículo. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) lo dejan muy claro: «El uso del cinturón de seguridad en los vehículos reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente».

Algo tan sencillo como abrocharse este dispositivo de seguridad salvó el pasado año a miles de personas que viajaban en vehículos ligeros en la Unión Europea y otros 900 podrían haber sobrevivido si el total de los ocupantes lo hubieran llevado puesto.

Si reducimos el espectro a la comunidad autónoma de Andalucía, los datos también son muy preocupantes. Según el estudio 'Conductas irresponsables al volante' (2014) de la Fundación Línea Directa, muchos conductores andaluces también 'pasan' del cinturón de seguridad, sobre todo en los trayectos cortos.

Y es que dicho informe ofrece datos reveladores. Uno de cada cinco conductores andaluces (21% del total) confiesa no haber utilizado en alguna ocasión el cinturón de seguridad en los desplazamientos breves y un 14% ha llevado, alguna vez, a los niños en el coche sin las medidas de seguridad obligatorias, a pesar de que un 20% de los menores fallecidos en 2014 en España no utilizaba sistemas de retención infantil.

Pese a que las advertencias de la DGT sobre el uso de los dispositivos de seguridad ha calado en la mayoría de conductores, el mensaje repetido tantas veces por instituciones, organizaciones y expertos de todo el mundo y demostrada científicamente su eficacia no ha llegado a un sector de la población, lo que conlleva que las muertes en el asfalto por no hacer uso del cinturón de seguridad no cesen.

Las cifras hablan por sí solas. Según los datos aportados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, un total de 27 personas fallecidas en los últimos cuatro años en accidente de circulación en territorio almeriense -peatones no contabilizan- y que estaban obligados a usar el cinturón de seguridad o el casco, no lo llevaban puesto. Se da la circunstancia de que la mayoría de usuarios que viajaban sin ningún tipo de retención eran conductores. Y parece que los óbitos no se frenan. Un total de cinco han perecido en lo que llevamos de 2017.

Según señalan desde la Dirección General de Tráfico, circular a 80 kilómetros por hora y sufrir un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar fatalmente aparejado resultado de «muerte o lesiones graves». El cinturón alcanza una máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.

En definitiva, la DGT advierte de que no llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.

Cifras «preocupantes»

Las cifras «preocupantes» sobre las víctimas mortales registradas en la provincia y en el conjunto del país ha llevado a la DGT a realizar durante la próxima semana una nueva campaña con el objetivo de influir en aquellos conductores u ocupantes de vehículos que todavía no hacen uso de este dispositivo de seguridad.

El dispositivo especial de la DGT, en el que participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil junto a las policías locales de numerosos municipios de la provincia, también velará para que se cumpla con la obligatoriedad, coincidiendo con la apertura del curso escolar, de que los niños vayan sujetos con los sistemas de retención infantil (SRI).

Cabe recordar que el último dispositivo especial sobre el uso del cinturón llevado a cabo en las carreteras del territorio almeriense se saldó con más de un centenar de denuncias en apenas siete días. En concreto, los agentes de la Guardia Civil interpusieron 160 multas, es decir, al 1,87% de los 8.537 vehículos que fueron controlados en aquella campaña. Sanciones que llevan aparejada una sanción económica de 200 euros y la detracción de tres puntos del permiso de conducir si el infractor es quien conduce el vehículo.

En este sentido, el control sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil cuenta desde el pasado mes de junio con un nuevo aliado para dar caza a los conductores y pasajeros imprudentes.

Se trata de las cámaras inteligentes capaces de detectar esta infracción de manera automatizada. Los conductores que hayan circulado en los últimos meses por la carretera N-344, en dirección a la capital y por el doble carril que se localiza a la salida de la barriada capitalina de Retamar, se habrán topado con un nuevo panel informativo de la DGT. En su estructura metálica se encuentra uno de los dispositivos inteligentes que son capaces de captar si los conductores o pasajeros viajan sin cinturón de seguridad o haciendo uso del teléfono móvil.

Se trata de una de los 225 radares inteligentes que la DGT puso el pasado mes de junio en funcionamiento en todo el territorio nacional. En la provincia de Almería, Tráfico tiene instaladas un total de siete cámaras inteligentes.

Ubicación de las cámaras

Concretamente en territorio almeriense estas cámaras están situadas en la carretera A-1000, entre El Cercado y Viator; dos en el kilómetro 448,80 de la N340a en ambos sentidos a la altura de Huércal de Almería; en la A-3101 del término municipal de Vícar; en la N-344 en la barriada de El Toyo y en el kilómetro 448,08 de la A-7 entre Almería y Huércal de Almería, además del dispositivo ubicado en la carretera de Alicún, junto a la rotonda que ofrece acceso a la nueva autovía de circunvalación de Roquetas de Mar y la carretera de Las Losas.

Según las cifras aportadas por la Jefatura Provincial de Tráfico, un total de 568 personas han sido sancionadas en la red de carreteras de la provincia de Almería por no llevar el cinturón de seguridad en los últimos tres meses, coincidiendo con el tiempo que llevan las cámaras inteligentes en funcionamiento.

Desde la DGT aseguran que el uso generalizado del cinturón de seguridad o de los SRI hubiera evitado, en 2016, la pérdida de más de un centenar de vidas en el conjunto del país. En este sentido, un total de 25.471 almerienses han sido sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad desde el inicio del permiso por puntos en 2006, de los que 5.767 han recibido multas por repetir dos o más veces esta infracción en territorio almeriense.