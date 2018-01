Sale a concurso la redacción de la segunda fase del Parque de las Familias de Almería Tal y como aprobó en diciembre la comisión ejecutiva de la Gerencia municipal de Urbanismo, el contrato se pone en liza por un importe de 108.900 euros SERGIO GONZÁLEZ HUESO Almería Miércoles, 31 enero 2018, 12:00

El Parque de las Familias de Almería continúa su proceso de crecimiento aunque de momente sea sólo sobre el papel. En la mañana de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el expediente de contratación de los servicios de redacción de la segunda fase de este pulmón verde ubicado en el barrio de La Vega de Acá, reconocido como uno de los mejores parques de España.

La intención del Ayuntamiento de Almería no es otra que la de triplicar el tamaño que actualmente tiene haciéndolo llegar desde su actual localización hasta las traseras del mismo auditorio Maestro Padilla. En total, 150.000 metros cuadrados que se irán ejecutando de manera faseada. No obstante en el presupuesto aprobado para este año no se contempla ninguna partida específica para el desarrollo de estas obras, lo que tampoco implica necesariamente que su avance no sea un objetivo irrenunciable para el equipo de gobierno durante la actual Corporación. De momento, el citado contrato sale a licitación por una cantidad de 108.900 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. A partir de mañana, día después del anuncio del BOP, los interesados tendrán 15 días naturales para presentar sus ofertas en el registro de la Gerencia municipal de Urbanismo o enviadas por correo.

Este contrato viene con retraso. Y así es porque el Ayuntamiento se vio obligado a re-redactar los pliegos de condiciones del expediente como consecuencia de unas alegaciones que presentó el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COOA), entidad que no estaba conforme con cómo Urbanismo había sacado a licitación la redacción de este proyecto. Tras varias reuniones, el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, decidió paralizar el concurso y tras darle una vuelta consensuada con los arquitectos ha vuelto de nuevo a aprobarlo, pero esta vez en la modalidad de concurso de ideas, la que mejor se adapta, según el COOA, a las singularidades de un proyecto de tal volumen.

Lo que se ha podido saber de lo que busca el área delegada sobre los nuevos espacios es que se quiere un área para los más pequeños de la casa o zonas amplias de paseo con mucha vegetación y agua, que tendrá una importancia fundamental en las próximas fases, de momento sin fechas.