Román acusa a Juanjo Alonso de tratarla de forma «grosera» en un encuentro en su despacho
Juanjo Alonso, concejal delegado de Servicios Municipales.
El regidor popular niega los hechos y dice que la conversación, «informal», se ha sacado «de contexto»
Almería Jueves, 31 mayo 2018, 12:15

La concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Amalia Román ha denunciado esta mañana la «grosería» y el «machismo», calificó, con el que, según su narración, fue tratada ayer por el delegado municipal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso (Partido Popular), quien, siempre según su relato, la habría expulsado de su despacho con la expresión de «a tomar por culo» después de que ella le mostrara algunas deficiencias en las infraestructuras de playa que, según las últimas promesas del gobierno local, debiera estar en marcha al completo desde mañana.

«Ayer fui a su despacho a hablar con él y le enseñé fotos de pasarelas rotas y de un módulo de baño roto que no han retirado aún. Se enfadó mucho, me dijo que estaba muy nervioso con el plan de playas, que si quería saber algo, me dirigiera a la prensa, que me fuera del despacho y que 'a tomar por culo'», ha relatado esta mañana Román a IDEAL, asegurando que hay testigos de dicho encontronazo porque los «gritos» de Alonso provocaron un silencio sepulcral entre los funcionarios de su Delegación municipal.

Sin embargo, el regidor popular niega los hechos. En declaraciones esta mañana a la Cadena Ser, Alonso mostró su pesar por que «se saque de contexto una conversación informal y utilizarla de forma maliciosa». ·Hoy vemos como una concejala escenifica una situación que no se corresponde con la realidad y yo en ningún momento mandé a nadie a tomar por culo. Ellos están nerviosos, es la primera vez que el Ayuntamiento de Almería pone en marcha el plan de playas el día 1 de junio y yo entiendo que esta situación les está provocando a ellos algo de nerviosismo. Les preocupa que las playas estén prestas y dispuestas mañana viernes 1 de junio para el disfrute de toda la ciudadanía de almeriense. Quedémonos con lo importante y no saquemos de contexto una conversación informal y que no se corresponde con la realidad«, ha referido, negando en cualquier caso haber pronunciado dicha expresión.

Román ha reconocido que ha recibido esta mañana una comunicación del propio alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), en la que le pide disculpas. «Lo que resulta raro en mí es que no le contesté. Yo no me callo una, pero me dio mucha vergüenza», insistió la concejal de IU.