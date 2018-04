Cs rescata su propuesta de hacer un referendo para decidir sobre el Pingurucho El monumento a los Mártires de la Libertad. / IDEAL Apostó en julio de 2017 por esta misma fórmula en un pleno donde la moción salió rechazada con los votos en contra del resto de grupos S. G. H. ALMERÍA Martes, 10 abril 2018, 00:40

El Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería ha vuelto a sacar del cajón su propuesta para que el equipo de gobierno auspicie una consulta popular para decidir qué hacer con el monumento en Honor a los Mártires de la Libertad (Los Coloraos).

La intención del equipo de gobierno de trasladar el Pingurucho, como popularmente es conocido, del centro de la Plaza Vieja ha traído tras de sí un honda polémica en algunos círculos activos de la sociedad almeriense. Sin ir más lejos y tal y como adelantó este diario el pasado sábado, la asociación de vecinos Casco Histórico cuestionó los planes del equipo de gobierno, al que afeó no haber dado más explicaciones respecto a un tema que afecta al día a día de los ciudadanos. Este manifiesto, en el que además se pone en cuestión la decisión del Ayuntamiento de dejar la Plaza Vieja totalmente diáfana, ha motivado que Cs reitere públicamente su posición política.

Esta no es otra que la que ya defendió en un pleno durante el pasado mes de julio de 2017. Entonces el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, instó al plenario a apoyar una iniciativa encaminada a establecer un procedimiento abierto donde se le diera voz y voto a los almerienses respecto a un traslado que vendrá recogido en el proyecto de urbanización de la Plaza Vieja que se está elaborando estos días. Cazorla recordó que «la propuesta de Ciudadanos fue rechazada por el resto de grupos «impidiendo así la participación ciudadana en un asunto de calado», dijo. Para el portavoz, esta postura de PP, PSOE e IU demuestra que en el fondo estas formaciones políticas «no creen en la democracia participativa», si bien opina que aún hay margen para que rectifiquen.

Tras solicitar al alcalde que reconsidere mover el monumento, acto seguido desde Cs se impeló a dejar a un lado los «miedos» a los procesos participativos para que no sean otros más que los almerienses «quienes determinen el emplazamiento», dijo. La resurrección de esta propuesta, que como ya se ha contado no tuvo éxito alguno hace unos meses, ha venido en parte motivada por el ya citado escrito del Casco Histórico. Esta iniciativa ciudadana ha puesto en evidencia, a juicio de Cazorla, que los almerienses están interesados en «solicitar en la participación» y es por eso que «demandan información», algo clave para que no sólo se les dé sino que también se aproveche para consultarles por cuál es la solución más apropiada para el Pingurucho.

En un comunicado de prensa, desde Ciudadanos además muestran su apoyo a un texto vecinal que solicita argumentos de «peso». En definitiva, dar respuestas a preguntas que ayer volvió a hacerse la formación 'naranja': «Habría que decir por qué se quiere efectuar el cambio de ubicación, cuánto va a costar, dónde se va a llevar o si puede sufrir daños la pieza», según el propio portavoz Miguel Cazorla quien, a su vez, acusó al equipo de gobierno de «falta de transparencia» y de «tomar decisiones unilaterales a espaldas de los ciudadanos», dijo.

Es misión hoy del despacho Ordaz Estudio de Arquitectura, SLP, que resultó adjudicatario del contrato, readaptar el antiguo proyecto de urbanización de la Plaza Vieja correspondiente a la rehabilitación integral del antiguo Ayuntamiento y su entorno. El documento que presente será, a la postre, el que guíe un traslado del que Fomento está convencido. No obstante, quiere una plaza 'vacía' de elementos para celebrar eventos.