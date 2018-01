Resacón postnavideño

Ahora sí que se han acabado las fiestas y las celebraciones. El paso de sus Majestades de Oriente nos brinda hoy un domingo que podríamos titular como de 'resaca'. Aunque me declaro republicano, en estos reyes sí creo. A Melchor, Gaspar y Baltasar los conozco de toda la vida y hasta la fecha nunca me han decepcionado. ¿A usted le han traído lo que quería? Si ha sido así, ¡enhorabuena!

En el caso de que se olvidaran, no se preocupe porque ya estamos de rebajas. Tenemos la excusa perfecta para seguir consumiendo, justo después del periodo del año en el que más gastamos las familias. Si no ha dejado temblando la cuenta corriente, a lo mejor encuentra algo que le guste a buen precio y así se consuela.

Es hora de decir adiós definitivamente a los atracones con interminables entrantes, pescados, mariscos, carnes y dulces tradicionales. Se acabaron los brindis durante una larga temporada. Ahora que se apagan las luces, se guardan con cuidado las figuras del belén y se desmonta el árbol, toca volver al mundo real.

¿Usted es de los que se ha hecho propósitos o prefiere improvisar según vaya avanzando el nuevo año? Sepa que en cualquiera de los casos todo lo que le suceda durante los próximos 358 días va a depender de su actitud, de la forma en que afronta los problemas y los resuelve.

La manera en que se toma la vida es determinante para conducirle al éxito o al fracaso en lo personal y en lo profesional. Así que mañana lunes hay que empezar a coger el 2018 por los cuernos, no sea que cuando menos lo esperemos nos propine una buena embestida.

Apuntarse al gimnasio y no faltar a la cita con el spinning o el pilates es un objetivo de lo más común. Ponerse a dieta también está entre los habituales, el reto es no abandonarla a los pocos días. Aunque, según las estadísticas, cada vez son menos los fumadores, dejar el tabaco también será el objetivo de no pocos; la clave será que lo logren para siempre.

Estudiar idiomas puede ser otra meta interesante, si logramos mantener nuestro compromiso hasta parecer bilingües. También podríamos pensar en ahorrar, para tener las espaldas un poco más cubiertas o para darnos un caprichito más adelante, porque no todo va a ser sufrir.

Cualquiera de estos propósitos, por fáciles o difíciles que nos parezcan, están al alcance de nuestras manos. Por el contrario, existen otros que no dependerá de nosotros que se hagan realidad. Acabamos de cerrar el pasado ejercicio con menos parados en nuestra provincia, lo cual es una buena noticia. No obstante, 60.000 desempleados todavía son muchos. No podemos permitirnos que el 20% de nuestra población activa permanezca todavía, tres años después del final de la crisis, apartada del mercado laboral. ¿Dónde está aquel pleno empleo que estuvimos rozando durante tantos años? Otra cuestión importante son los sueldos y los gastos a los que los ciudadanos tenemos que hacer frente. Aquí siguen existiendo demasiados desajustes y no parece que nadie haga nada para acabar de resolverlos.

Nuestro país vive de nuevo una profunda crisis, pero en este caso es política y territorial. El conflicto catalán no termina de resolverse y durante los próximos días podría recrudecerse, a la vista de que los independentistas no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer.

Es un esperpento que aquellos que se pasaron la constitución por el arco del triunfo, ahora pretendan formar un gobierno, desde el 'exilio' de unos y la cárcel de todos. Sí, han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos, pero eso no les otorga licencia para saltarse las leyes y las normas que garantizan los derechos y libertades de todos los españoles sin distinción y eso incluye también a los de Lleida, Girona, Tarragona y Barcelona. Tendrán que seguir rindiendo cuentas ante la justicia, les guste o no les guste. Estoy seguro de que en unas semanas se irá despejando el panorama entre las fuerzas independentistas, en forma de recambios, de nuevas caras, que tendrán que asumir responsabilidades, primero para formar gobierno y después para gestionar

¿Serán líderes más radicales o estarán dispuestos a buscar una solución a los conflictos dentro del marco legal? Lo que es seguro es que ni Catalunya ni ninguna otra comunidad autónoma se pueden gobernar desde Bruselas o desde Soto del Real.

¡Mucho ojo con el nuevo año político! Las elecciones catalanas han dejado más heridas de las que se pueden ver a simple vista. Ciudadanos ha sido el único 'ganador' de la batalla. La formación naranja ha dejado muy tocado al Partido Popular por aquellas tierras. Ahora falta saber si el golpe asestado entre el Delta del Ebro y los Pirineos también tendrá consecuencias en el resto del país.

La formación de Albert Rivera, que actualmente apuntala con sus votos a Rajoy en La Moncloa, podría tener en sus manos la convocatoria de nuevas elecciones generales. En cualquier caso, todo dependerá de lo que suceda en el Parlament y fuera de él durante los próximos días. De cualquier manera, no descarten que haya que ir a votar en verano o después de él. Si el 'procés' se enquista puede ser el siguiente paso, pero si Ciudadanos activa el modo ambicioso, también.

A nivel local, la vida política no atraviesa momentos de grandes sobresaltos. En el Partido Popular las aguas corren mansas en estos momentos. Aunque no duden de que se tornarán bravas cuando llegue la hora de ir preparando las listas para las municipales de 2019. Aquellas voces críticas que empezaron a levantarse antes del último congreso no se escuchan ahora, al menos, con tanta fuerza. Mientras Gabriel Amat esté al mando, nadie parece dispuesto a plantar batalla.

En el PSOE también tuvieron cónclave. Ganaron Teruel y los susanistas, pero hubo otras dos candidaturas y eso pasará factura. Los cambios en las delegaciones provinciales de Medio Ambiente y de Fomento responden a eso, aunque me dicen que a Joaquín Jiménez se le está buscando destino. ¿Será verdad? Su paso por la Junta de Andalucía ha dejado aparcadas durante algún tiempo las constantes disputas y enfrentamientos de otro tiempo entre la Administración autonómica y ayuntamientos gobernados por el PP, como Almería o Roquetas de Mar. Además, ha sido capaz de desatascar la variante de Roquetas, que ha cambiado para siempre la forma de entrar y salir en uno de los principales municipios de nuestra provincia.

Ciudadanos también dio juego durante el pasado año. Las desavenencias en el grupo municipal del Ayuntamiento de la capital han marcado buena parte del devenir interno en la formación. Aquel amago estival de dimisión de la edil Maribel Hernández se quedó en nada. Hizo falta que intervinieran instancias superiores del partido de Rivera. Marta Bosquet a nivel provincial y Juan Marín desde el ámbito regional tomaron cartas en el asunto para que todo quedara en un susto.

En política a veces es mejor hacer el ridículo que perder el poder. Los 'naranjitos' en Almería están entusiasmados con los resultados de Inés Arrimadas. Están dispuestos a seguir extendiendo la marea naranja por estas latitudes. Sin embargo, digamos que hay distintas formas de ver las cosas dentro de la organización. Miguel Cazorla ha sido durante mucho tiempo el líder indiscutible desde la Sierra de María hasta las Almadrabillas, pero hace tiempo que le tocó ceder protagonismo a otros compañeros. ¿Habrá lío cuando llegue la hora de hacer las listas?

Bueno, dejemos a los políticos y sus entresijos para más adelante, pero no olvidemos la política. El año en el que nos encontramos precisa de avances importantes en materia hídrica principalmente. Llueve poco y no hay reservas, así que urgen soluciones para la agricultura y para el resto de sectores económicos.

Del tren qué les voy a decir, si es una 'historia interminable', por eso Fújur, el dragón blanco de la célebre novela de fantasía obra de Michael Ende, encabezaba el viernes la cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Veremos si se van cumpliendo los plazos prometidos por el ministro de Fomento en sus visitas a Almería.

Desde luego, se espera mucho de este año, que tiene importantes frentes abiertos. El paso a nivel de El Puche, la restauración de la estación, IKEA, el centro comercial de Torrecárdenas, Materno-Infantil, Cable Inglés, Plaza Vieja y casa consistorial, Autovía del Almanzora, Puerto-Ciudad,... y muchas cosas más.

Pues lo dicho, a pasar lo mejor posible hoy la resaca y mañana a trabajar, sin prisa pero sin pausa. Siempre que el tiempo y las condiciones meteorológicas nos lo permitan, porque vaya 'regalo' de Reyes tuvieron ayer quienes se vieron afectados por los remolinos de viento en El Ejido y otros puntos de la provincia.

¡Por favor, volvamos ya a la vida real!