Recogen firmas para la dimisión de Fernando Martínez tras la crisis de afiliación en el PSOE Martínez, durante una asamblea abierta con ciudadanos de la capital almeriense. / R. I. Un grupo de militantes cuestiona la gestión del secretario general local y su decisión de aplazar la asamblea hasta después de las primarias de Almería MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 31 mayo 2018, 02:05

Las explicaciones públicas de Fernando Martínez, secretario general del PSOE en Almería capital, ante la crisis de la «afiliación masiva» en su Agrupación, como la han definido muchos de los propios militantes, no han convencido a un importante sector de socialistas de carné. Y no sólo por el contenido de las mismas -«hay datos que dio Fernando [Martínez] que no casan con los oficiales de Ferraz», relatan fuentes internas- sino por el hecho de que decidiese hacerlo ante los medios de comunicación y no ante la asamblea de militantes, tal y como le han solicitado más de 300 de los miembros de la Agrupación. Cabe recordar que, tras la purga de fichas efectuada por Ferraz, el censo ha crecido, en sólo dos meses (marzo y abril) en un 35,5%.

Y ante este vacío -Fernando Martínez, en calidad de secretario general de la Agrupación Local, es el máximo responsable de la organización en Almería- un populoso grupo de militantes inició ayer una recogida de firmas en la que van un paso más allá y exigen la dimisión del exalcalde capitalino entre los años 1991 y 1995 de su cargo interno, que revalidó en noviembre por apenas 19 votos. «Los abajo firmantes, militantes de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería, solicitan la dimisión del secretario general, Fernando Martínez López, como consecuencia de la gestión que se está llevando a cabo por este secretario general y su ejecutiva del proceso de primarias», reza, entre los motivos, el documento de recogida de signaturas que ayer circulaba de forma profusa por los ámbitos socialistas de la ciudad.

«Consideramos reprobable que se haya registrado una avalancha de solicitudes de afiliación, muchas de ellas de personas vinculadas al PP o que están alejadas de los valores socialistas», agregan. «De la misma manera, exigimos su dimisión por no haber convocado una asamblea extraordinaria para informar a los militantes y a las militantes de todas las irregularidades que se vienen registrando», concluyen.

«Se ha empezado hoy, hay mucha gente recogiendo firmas. Y es un movimiento que ha surgido ante la falta de explicaciones y la falta de convocatoria de una asamblea», relatan fuentes internas de la Agrupación almeriense. «Se intentó, se llevaron las firmas y la Agrupación Local estaba cerrada. Y después, se han negado a recogerlas», abundaron dichas fuentes.

Martínez -que conoce este movimiento- se ha negado a convocar la asamblea «mientras que nadie se responsabilice de que esas firmas son ciertas», relató ante la prensa este lunes, deslizando la posibilidad incluso de que se hayan manipulado. «En el PSOE nos conocemos todos, menos los 600 esos que han entrado nuevos. Seguro que si Fernando [Martínez] coge las firmas y lee los nombres le pone cara al 80% de los que reclaman la asamblea», insisten, por contra, los militantes que censuran su gestión de la crisis de afiliaciones.

La sola recogida de firmas -por muy masiva que fuera- no podría remover al secretario general local y sólo podría ser una muestra de la contestación interna sobre su gestión. Según los estatutos aprobados en el 39 congreso, y si no hay dimisión, para deponer a un secretario general o a una ejecutiva completa se requeriría del inicio de un proceso específico «de revocación o censura» que necesitaría, inicialmente, ser motivado y acordado, mediante votación secreta, «por un mínimo del 51% de votos del Comité Federal u órgano equiparable a otro nivel territorial», que en este caso sería la propia asamblea. Y al estar compuesta, la asamblea, del conjunto de los militantes no haría falta volver a someterlo a votación de los afiliados -algo que sí ocurriría en los órganos insulares, provinciales, autonómicos o federales-.

En la última intervención pública de Fernando Martínez, el pasado lunes, el secretario general pospuso la rendición de cuentas de la ejecutiva municipal sobre la afiliación masiva en la capital en tanto en cuanto, dijo, nadie se hace cargo de la veracidad de las firmas solicitando una asamblea extraordinaria, hasta la próxima reunión ordinaria. Esto, según el calendario socialista, tendría lugar a finales de junio. Esto es, una vez ya se habrían celebrado las elecciones primarias. Cabe recordar que a dicho proceso de elección del candidato a la Alcaldía de Almería se han presentado tres militantes: Perfecto Herrera y Adriana Valverde (ambos miembros de la ejecutiva de Martínez) y el portavoz actual del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas.

«Estabilizar la Agrupación»

En la rueda de prensa del lunes, Martínez reconoció que «la Comisión Ejecutiva Municipal al día siguiente de la última asamblea en la que fue elegida» se puso «como una de las tareas fundamentales el ampliar el número de militantes de la Agrupación». Esta «campaña» de afiliación de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE (CEM) tenía, argumentó, un doble objetivo. El primero, que el PSOE «conecte con quien antes conectaba», extendiendo su presencia en los barrios de la ciudad. Y el segundo -este de carácter orgánico- «estabilizar de una vez por todas la Agrupación». «Yo les dije: 'Es preciso y es necesario estabilizar la Agrupación. No podemos estar en cuestión de 19 votos o 20 votos a ver si en función de eso me cargo la Comisión Ejecutiva o no me la cargo'», dijo. «¿Cómo se estabiliza? Se estabiliza incrementando el número de afiliados al partido», agregó.

No obstante, y según los datos de la CEM, el 43,2% de las solicitudes de afiliación o de traslado para engrosar la Agrupación Local de Almería provenían de la «Comisión Ejecutiva Provincial y su entorno», de cuyas fichas se habrían anulado «el 71%» de las presentadas.