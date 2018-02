Ratas en el parque Nicolás Salmerón de Almería

El Grupo municipal Socialista ha mostrado a los medios de comunicación dos vídeos que atestiguan la presencia de ratas en el parque Nicolás Salmerón, en Almería capital. En ambos documentos se puede observar a varios de estos animales moviéndose con suficiencia en este pulmón verde del centro de la ciudad, en el que cada día pasan tiempo libre los mayores y pequeños de la casa. Los vídeos, filmados por los propios vecinos de esta zona de Almería, sirven al PSOE para evidenciar que los roedores continúan a sus anchas en el parque Nicolás Salmerón a pesar de que el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Municipales, se había comprometido a acabar con ellos.

A través de un comunicado, la concejala socialista Inés Plaza tras ver los vídeos ha puesto el acento en las "mentiras constantes" que usa el Partido Popular cuando se evidencian asuntos como este. “Se dedican a decir que actuaron o que van a actuar, pero los vecinos confirman, después, que las cosas no se hacen y que siguen sufriendo los mismos problemas de siempre”, ha denunciado. Es por esta circunstancia que ha anunciado que va a solicitar por escrito el plan de desinsectación de zonas verdes con el que cuenta el Ayuntamiento "para comprobar si el gobierno municipal está cumpliéndolo o no y con qué resultados", ha proseguido.

Cabe recordar que este parque ha sido este mismo año inscrito como un Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía, con lo que desde el PSOE no se explican la "falta de interés" del Gobierno local por este espacio.

A juicio de Plaza, por este motivo, el parque Nicolás Salmerón debería de ser un atractivo "clave" del centro de la ciudad "después de que se haya reconocido por parte de la Junta de Andalucía como Jardín Histórico y la singularidad del lugar en el que se encuentra y los elementos botánicos que lo integran”, ha puesto de manifiesto, no sin antes criticar que el Partido Popular "no esté poniendo el empeño necesario en mantenerlo como correspondería, como constata que no se haya acabado con las ya conocidas ratas del parque", ha dicho. En vez de "convertirlo en punto de referencia en la visita de turistas y de disfrute de los propios almerienses", ha lamentado la concejala que el equipo de gobierno lo único que haya pensado es "en un mariposario que nadie ha pedido ni es la gran necesidad de la zona". Antes, según dijo,"se tiene que garantizar que los vecinos y los almerienses no comparten este entorno privilegiado con las ratas”, ha terminado.