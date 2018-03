De quedarse fuera en Castro a ser diputado provincial Crónica política Fernando Giménez, expresidente de Nuevas Generaciones y hasta ahora uno de los asesores del equipo de gobierno de la Diputación, ha pasado de quedarse fuera de cualquier cargo representativo a ser diputado tras una rocambolesca maniobra que ha conllevado un puñado de renuncias MIGUEL CÁRCELES Domingo, 25 marzo 2018, 04:02

Fernando Giménez, que durante cinco años presidiera la organización juvenil del PP (Nuevas Generaciones) en Almería, va a pasar en apenas un puñado de días de ser un asesor de la más estricta confianza del equipo de gobierno de la Diputación a sentarse en un escaño en la sala noble del Palacio Provincial. Pero para ello ha sido necesaria una rocambolesca suma de causalidades que han provocado que pase de quedarse fuera de cualquier puesto representativo a formar parte del Grupo Popular en la institución.

La primera de ellas ocurría en enero. Concretamente el día 11 la Junta Electoral Central anunciaba que en Senés, donde el PP gobierna con la totalidad de los escaños de la Corporación, había quedado un asiento vacante que era imposible de cubrir. Giménez, que había sido número cinco en la lista de Castro de Filabres (en donde ocurre lo opuesto a Senés, el PSOE tiene los cinco escaños del Consistorio), era entonces propuesto por el PP para asumir la concejalía tras «la renuncia de todos y cada uno de los candidatos de la correspondiente lista», daba a conocer el Boletín Oficial del Estado el día 20 de enero.

Con el escaño en la mano, Giménez ya tenía cubierto el requisito más excluyente de todos los que se necesitan para ser diputado provincial: el acta de concejal en alguno de los 103 municipios de Almería. Ahora bien, no fue hasta que Dolores Martínez Utrera, concejal del PP en Alhama de Almería desde el año 2007 y diputada delegada especial de Personal y Régimen Interior, renuncia al acta de diputada (a principios de febrero) cuando se le abre la posibilidad de entrar en el plenario provincial.

En la lista de propuestos por los ediles del PP en el partido judicial de Almería no hay candidatos suplentes. Y la Junta Electoral Central ordenó convocar para el pasado miércoles, a mediodía y en el Palacio Provincial, la elección del diputado de entre los concejales del PP en los municipios integrantes de dicho partido judicial -el más amplio y el que más diputados aporta al cónclave-.

Ahí, ahora sí, y bajo la encomienda de gestión por parte de la Junta Electoral Central, la elección se ha consumado: los concejales de su organización en el partido judicial de Almería le han aupado a un escaño que espera un último trámite para la asignación definitiva. Este último trámite es el otorgamiento del escaño por parte de la Junta Electoral Central -tanto las juntas electorales de zona como la provincial o la autonómica están disueltas-. Entonces, es cuestión de días, Giménez podrá tomar posesión del acta y sentarse junto a los 14 compañeros de grupo popular, en el plenario provincial.

Poco cambia, no obstante, el panorama en el equipo de gobierno. No sólo porque Giménez es de la más estrecha confianza de los dos principales cabezas visibles del gobierno y del PP, Gabriel Amat y Javier Aureliano García, sino porque la amplia mayoría absoluta del partido en la Institución no ha hecho decaer ninguna de las iniciativas propias pese a que Martínez Utrera ya haya estado ausente en las últimas convocatorias plenarias. Catorce frente a doce; y las matemáticas nunca fallan.