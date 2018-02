El puerto se convierte en oportunidad para la exportación por vía marítima María del Carmen Ortiz, en Berlín, junto a consignatarios y técnicos del Puerto de Almería. / A.I. María del Carmen Ortiz defiende la pujanza del transporte tradicional pero apuesta por una intermodalidad aprovechando el puerto ÁNGEL ITURBIDE ELIZONDO BERLÍN Sábado, 10 febrero 2018, 02:16

Puertos de España da cobijo en Fruit Logistica a las infraestructuras portuarias del país, entre ellos el de Barcelona, Valencia o Almería. La delegación almeriense está encabezada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, María del Carmen Ortiz, y un grupo de consignatarios y trabajadores del puerto que llegan a Berlín con las ideas y los objetivos muy claros.

Hasta hace muy poco el objetivo prioritario del Puerto de Almería era seguir con su desarrollo comercial y la captación de viajeros, así como la atracción de cruceros. Sin olvidar estos objetivos que harán más rentable la infraestructura almeriense el objetivo prioritario en estos momentos es conseguir que los exportadores de frutas y hortalizas vean en el Puerto de Almería una oportunidad para enviar por línea marítima sus productos al resto de mercados. Y lo que se plantea es hacerlo por el sistema de transporte ro-ro, es decir, con el camión con o sin conductor entrando en el barco.

María del Carmen Ortiz tiene muy claras las ventajas que supone este tipo de transporte intermodal. «Almería es la principal productora de frutas y hortalizas de Europa y en el centro de esa provincia existe un puerto y, sin embargo, no se ha conseguido a día de hoy que ni un solo kilo de producto salga por vía marítima», argumenta Ortiz. «El objetivo es trabajar para que la vía marítima sea una salida de las frutas y hortalizas de la provincia complementaria del transporte por carretera que siempre será prioritario, pero creo que tenemos que llevar el planteamiento de la innovación y de buscar nuevas alternativas a la logística y en ese objetivo está la vía marítima complementaria a la carretera».

La presidenta del puerto reconoce que durante muchos años «se ha intentado desde el puerto y desde el sector y hasta ahora no se ha conseguido que sea así. Conozco la preocupación de las empresas del sector y conozco las necesidades que tienen de cumplir unos objetivos de puntualidad y calidad en la distribución, así pues vamos a trabajar para ver si somos capaces de aunar las dos cuestiones y en algún momento poder sacar una parte, pequeña, de nuestros productos para empezar».

Este objetivo que expone María del Carmen Ortiz se sustenta, en parte, en otro que a corto y medio plazo dará su fruto. «Creo que teniendo visión de futuro es fundamental mejorar nuestra huella de carbono que ahora en Europa y en todos los mercados se valora mucho. La vía marítima reduce las emisiones y por lo tanto se mejora la huella de carbono en las producciones y eso es un elemento que cada vez lo tienen más en cuenta la distribución y los países de destino».

En cuanto al siempre polémico debate de la conexión ferroportuaria Ortiz considera que la «intermodalidad es fundamental en el puerto, no sólo para frutas y hortalizas sino para cualquier mercancía es obvio que la llegada del ferrocarril al puerto es prioritaria y creo que es un objetivo que no podemos olvidar porque la logística y la intermodalidad son fundamentales para el desarrollo del puerto de Almería». Dicho esto Ortiz vuelve a centrarse en el objetivo anterior ya que a su juicio «ahora mismo no tenemos esa conexión ferroviaria pero nosotros nos estamos planteando que ese transporte por el puerto sea en los propios camiones. En ese sentido ahora mismo no estamos planteando el transporte con el tren sino con los propios camiones. Vuelvo a insistir que el transporte por carretera va a ser imprescindible en la logística de la distribución de frutas y hortalizas, pero es verdad que la vía marítima complementaria al transporte por carretera puede ahorrar muchos kilómetros y ser más competitiva».

En cuanto a la situación actual del Puerto de Almería su presidenta es optimista. «El año pasado crecimos en pasajeros un 15,7%, tenemos más de 900.000 pasajeros y yo creo que este año podemos llegar al millón y somos el segundo puerto después de Algeciras en la Operación Paso del Estrecho.