«Ni estoy ni puedo estar detrás de ningún tipo de afiliación masiva» Fernando Martínez. / R. I. Entrevista a Fernando Martínez, secretario general de la Agrupación Local del PSOE en la ciudad de Almería MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Miércoles, 30 mayo 2018, 02:48

El secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Almería, Fernando Martínez, habla con IDEAL tras la crisis de las afiliaciones.

-¿Ha habido afiliación masiva?

-Según el censo definitivo la Agrupación se ha incrementado en un 35,5%. El derecho a militar en un partido es felizmente un derecho constitucional. Quien trata de demonizar la afiliación a partidos se coloca en tiempos pretéritos. Eso era propio del franquismo. Yo soy partidario que los partidos tengan militancia, que arraiguen en distintos sectores de la sociedad, que haya democracia interna, que abandonen sistemas clientelares y abran sus puertas a la participación de la gente, que celebren elecciones primarias, etc. De acuerdo con este planteamiento yo ni estoy ni puedo estar detrás del ningún tipo de «afiliación masiva» puesto que mi forma de ver la participación difiere notablemente de ese concepto.

-¿Por qué este crecimiento?

-El PSOE se encuentra en una situación privilegiada para representar a la izquierda coherente y razonable de este país. Muchas personas que habían abandonado el partido quieren volver a militar y a asumir la responsabilidad que esa militancia exige. Otros son personas que han entendido que ahora el partido sí responde a su planteamiento ideológico y a sus ilusiones. En todo caso, es una afiliación normal en momentos cercanos a unas elecciones, máxime si hay unas primarias competidas por medio.

-La pugna interna entre 'sanchistas' y 'susanistas' ¿está detrás de ese crecimiento en el censo?

-Eso que usted llama pugna entre 'sanchistas' y 'susanistas' fue superado en el 39 Congreso en el que la mayoría de la militancia de toda España eligió a Pedro Sánchez como nuestro secretario general. En ese momento, como ha ocurrido siempre, todo el mundo se pone a su disposición. Lo que ha sucedido aquí es que se da la casualidad que la contrincante de Pedro en esas elecciones fue Susana, nuestra secretaria regional y eso ha podido producir algunos desajustes afortunadamente ya superados. En todo caso, el crecimiento del censo tiene más que ver con lo que le he comentado antes que con esta pugna que, desde luego, no niego que haya podido influir, especialmente por las declaraciones de los partidarios, digamos, de un precandidato.

-¿Fuera del partido se entienden esos intentos por ganar militantes?

-Creo, honradamente, que la ciudadanía ajena al partido no entra en estas cuestiones internas y solo las comenta como una anécdota en el café. Sin embargo, sí es importante trasmitir a la opinión pública que la afiliación es importante para que los partidos tengan mayor presencia.

-En la rueda de prensa deslizó que había habido muchos traslados de agrupación sobre los que no dijo más por Ley de Protección de Datos. ¿Ha sido también un mecanismo para torcer la mayoría 'sanchista' local?

-Siempre que se acercan unas elecciones o unas primarias competidas es normal que se produzca algún traslado. Si bien es cierto que en esta ocasión han sido quizás en un número excesivo, sobre todo porque provienen de localidades lejanas como Chirivel o cercanas como Huércal de Almería y no se acaban de entender muy bien, sobre todo cuando se trata de militantes que nunca, y digo bien nunca, han participado en la vida de la Agrupación local de Almería. Si quieren o no torcer la mayoría que usted denomina 'sanchista' de la agrupación habría que preguntárselo a ellos o a quienes han propiciado su traslado. La Agrupación sólo ha remitido 9 traslados, el resto hasta los 114 han sido remitidos por la Comisión Provincial o su entorno.

-Se han detectado simpatizantes del PP o incluso gente que en redes sociales difundía imágenes de contenido ideológico franquista. ¿Pueden estar tranquilos los militantes de que no hay ningún topo?

-Después de la exhaustiva y minuciosa depuración que se ha hecho por parte de la Dirección federal con la ayuda de la información facilitada por nuestra Secretaría de Organización, estoy en condiciones de confirmar que no hay ningún topo, como usted dice, y que no se han tramitado las fichas de aquellas personas que hayan podido entrar en nuestra organización sin comulgar con nuestro ideario. Es curioso, algunas de ellas están en el censo de simpatizantes porque en su día fueron militantes del PSOE. Han sido en un número muy reducido y se han detectado todas. Lamento, no obstante, que algunos compañeros que parecían conocerlo no lo hubieran puesto en nuestro conocimiento para poder subsanarlo antes de acudir a airearlo en los medios.

-¿Cómo sale el partido de este proceso anterior a las primarias?

-El partido tiene 140 años de historia y le aseguro que ha pasado aquí y en todas partes por momentos mucho más duros y problemáticos que éste que cabe considerar como una anécdota si no fuera porque se ha producido en la Agrupación más importante de la provincia. El candidato o la candidata que gane las primarias tendrá detrás a todo el partido de la ciudad y, entre todos, conseguiremos ganarle la Alcaldía a un partido tan corrupto como el PP.

-¿Se pueden suturar las heridas?

-Sin duda. Estas cuestiones nunca llegan a heridas. Son disputas que se originan antes de cada Congreso o de cada primarias porque todo el mundo defiende, a veces con excesiva pasión, a su candidato o candidata.

-¿Habrá primarias o se alcanzará un acuerdo previo?

-Habrá primarias, sin duda, y así lo ha decretado ya la dirección federal.

-¿Es Almería un 'rara avis' por su 'sanchismo'?

-Si hacemos una correcta lectura de los resultados del 39 Congreso toda la militancia es 'sanchista', porque así lo expresó al elegir a Pedro Sánchez como secretario general, y quien no lo entienda así debería hacer autorreflexión profunda.

-¿Alguien le ha pedido la dimisión por la gestión de esta crisis?

-No. Todo lo contrario. Solo he recibido parabienes, primero por no haber contribuido al daño producido al partido por parte de quienes han aireado permanente en la prensa insidias intencionadas y segundo, por lo que a la Comisión Ejecutiva Municipal respecta, por el trabajo realizado en la correcta depuración del censo. Tenga en cuenta que la crisis no la he generado yo sino aquellos que han estado sistemáticamente cada día haciendo declaraciones intencionadas a los medios sobre afiliaciones anormales, cuando ellos han aportado más del 43% de las mismas. Mi posición ha sido siempre de prudente silencio hasta no tener los datos definitivos.

-¿Cree que el expediente por lo que usted ha calificado de «campaña de difamaciones» por la Ejecutiva Provincial podría acabar en sanciones?

-Eso no me compete a mi decidirlo. La Dirección municipal lo que ha hecho, en uso de su responsabilidad y sintiendo como un claro intento de deterioro de la imagen del partido a nivel local y de sus cargos orgánicos, ha sido solicitar una comisión de investigación para depurar las posibles responsabilidades entendiendo que no se puede jugar con la credibilidad de un partido centenario y con la honradez de sus dirigentes.