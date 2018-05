El PSOE acusa al PP de dilatar la ejecución de cuatro parques Adriana Valverde, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería. / R. I. Municipal Los proyectos se aprobaron en octubre del año pasado en la junta municipal del Distrito Bahía al par que otro para Los Cortijillos, que sí se ha hecho F. L. C. Almería Lunes, 14 mayo 2018, 12:53

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y miembros de la junta municipal de Distrito Bahía, Adriana Valverde e Indalecio Gutiérrez, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de dilatar la ejecución de cuatro parques saludables para los barrios de Loma Cabrera, Bellavista, Retamar y La Almadraba de Monteleva que fueron aprobados en ese órgano en octubre del año pasado al mismo tiempo que otro parque infantil para Los Cortijillos, que sí se ha hecho. «¿Por qué se ha impulsado solamente una de las actuaciones seleccionadas y no todas ellas?», se ha preguntado Valverde, antes de expresar que «esperemos que no sea porque el alcalde y sus concejales están acumulando proyectos para tener cintas que cortar en los distintos barrios de Almería cuando se acerquen las elecciones municipales».

En ese sentido, desde el PSOE han evidenciado que, en estos momentos, «se están aprobando los nuevos proyectos a ejecutar con el dinero destinado a esta junta municipal de distrito para 2018» sin que se haya terminado ni tan siquiera con las actuaciones correspondientes al año pasado. En concreto han explicado que, frente al tiempo empleado para llevar a cabo el parque infantil de Los Cortijillos para poder estrenarlo el mes pasado, en el caso de los de Loma Cabrera, Bellavista, Retamar y La Almadraba de Monteleva se sigue a la espera de que se ejecuten a pesar de que, ya en enero de este año, se aprobó en junta de gobierno local el proyecto de obra para los mismos y el plazo de ejecución era de tres meses.

Adriana Valverde ha pedido explicaciones públicas sobre «qué está pasando aquí» al Partido Popular y sobre «por qué no se ha procedido ya a la licitación de las obras» puesto que cuando las aclaraciones pertinentes se han solicitado en el seno de la última convocatoria de la junta municipal de distrito, «el concejal responsable no sabe sobre cómo está el tema o no quiere responder».

Desde marzo de 2017, en cartera

Fue en marzo de 2017 cuando en esa misma junta municipal, de la que forman parte los barrios ubicados en el levante de la ciudad, se trasladó por parte del equipo de gobierno la intención de destinar 150.000 euros a la puesta en marcha de las actuaciones que se decidieran, de forma participativa, dentro de ese órgano. Pero se tuvo que esperar hasta octubre de ese mismo año, dentro de la falta de una gestión ágil por parte del Partido Popular en estos órganos de decisión municipal, para que se seleccionaran los cinco parques mencionados.

«El PP nunca ha creído en la participación y, por eso, las juntas municipales de distrito no están funcionando como deberían», ha sentenciado Adriana Valverde. Ejemplo evidente de ello, según el PSOE, es que «se tuviera un dinero consignado para un año, en este caso el 2017, para realizar cinco parques y que se terminara el mismo sin haberlo gastado».

En esa línea, desde el PSOE han concluido defendiendo «que las juntas municipales tendrían que cumplir la misión de ejecutar de forma diligente aquellas actuaciones de carácter más necesario en los barrios y que sean comunicadas y seleccionadas por parte de los propios vecinos», pero «la verdad, es que el alcalde del Partido Popular no tiene interés en que estas funcionen y, por lo tanto, ese objetivo no se está cumpliendo».