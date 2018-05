El proyecto del Puerto-Ciudad lo redactará la empresa que diseñó el muelle de Málaga Mari Carmen Ortiz, Diego Martínez Cano, Ramón Fernández-Pacheco y Martín Soler. / Sergio González Hueso La UTE MC Valnera-Junquera tendrá ocho meses para guiar la intervención faseada para integrar los terrenos portuarios en la vida de Almería SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Martes, 29 mayo 2018, 00:30

El proyecto Puerto-Ciudad ya tiene quien lo diseñe. Se trata de la UTE (unión temporal de empresas) MC Valnera-Junquera, que tendrá un plazo de ocho meses para poner 'negro sobre blanco' en un documento el plan que oriente las futuras actuaciones para mejorar la relación entre Almería y su frente marítimo, y más concretamente en lo referente a la progresiva incorporación del Puerto en la cartografía de una ciudad que espera poder disfrutar de estos espacios del mismo modo que ya se hace en otras ciudades costeras como Alicante, Santander o Málaga.

Precisamente con proyectos redactados en algunas de estas urbes, la citada UTE se ha hecho con un contrato cuya inversión asciende a 109.500 euros. La Fundación Bahía Almeriport ha sido la encargada de llevar a cabo este procedimiento tras la encomienda de gestión que las instituciones que están dentro de esta operativa (Ayuntamiento de Almería, Junta y Puerto) le hizo hace ya unos meses. El presidente de la entidad, Diego Martínez Cano, así como el gerente Martín Soler, comparecieron ayer ante los medios para dar a conocer los detalles de esta adjudicación.

Junto a ellos también asistieron al acto el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho, y la presidenta del Puerto, Mari Carmen Ortíz. Todos ellos se mostraron muy ilusionados por poner en carga un procedimiento que creen que abrirá la puerta definitivamente a una Almería mejor, más moderna y comprometida con su contexto natural.

Martínez Cano explicó que una vez adjudicada la redacción del plan, en las próximas semanas se va a celebrar una reunión de la comisión de seguimiento del proyecto Puerto-Ciudad. En la misma de dará cuenta del trámite realizado y se pondrán los mimbres para dar inicio a la colaboración entre este órgano de control y la empresa adjudicataria.

Según explicó ayer Soler, a pesar de que lo primero que haga la UTE será tomar contacto con las distintas instituciones para irse familiarizando con sus prioridades... etc., lo que dejó claro es que las limitaciones a la mercantil serán pocas teniendo en cuenta su especialización y experiencia contrastada.

Esta no solo tendrá que diseñar la integración del Puerto en la ciudad con medidas concretas sino que además tendrá que acompasar estas con un cronograma que aproxime las fechas y los costes de una ejecución que tendrá que ser a la fuerza faseada. Al respecto, tanto la Fundación como el Puerto ya anunciaron que en la materialización de esta magna intervención no cabe otra que implicar al sector privado para que ayude a financiar esta apuesta, que no es ya de unos gobernantes concretos sino de una ciudad entera.