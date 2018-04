Protagonistas, por suerte o por desgracia Stop And Go Luis del Olmo es historia viva de este medio de comunicación y, aunque sea con 'cuentagotas', todavía tenemos ocasiones en las que disfrutar de esa sonoridad y gravedad tan características DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 29 abril 2018, 03:20

Hacía tiempo que no sabía de una de las voces más poderosas que ha tenido la radio española. Luis del Olmo es historia viva de este medio de comunicación y, aunque sea con 'cuentagotas', todavía tenemos ocasiones en las que disfrutar de esa sonoridad y gravedad tan características.

Esta semana lo escuchábamos y veíamos poniendo voz a los versos de Miguel Hernández en televisión. ¡Magnífico maridaje! Aquel '¡Buenos días España!' que durante tantos años pronunció en las ondas me acompañó desde pequeño. En casa lo primero que solía oír nada más despertarme era la radio y detrás de ella siempre estaba este genio exigente y trabajador incansable.

Con el tiempo tuve la suerte de conocerle y hasta de trabajar a su lado. Una de mis mejores experiencias ha sido la de dirigir, junto a otros compañeros, la edición local de su mítico y legendario 'Protagonistas'. La suya siempre fue una radio libre y abierta a los oyentes, por la que desfilaban la actualidad y los personajes más destacados.

Este leonés, de Ponferrada para más señas, afincado y enamorado de Barcelona, también conoce y ama nuestra tierra. En muchas ocasiones eligió la provincia como escenario de sus programas, para desarrollar su torneo anual de golf o como etapa de su afamada ruta de vehículos antiguos. Del Olmo ya es octogenario, pero la edad no le impide mantener el empaque y la presencia tan rotunda que siempre ha tenido. Que todavía podamos disfrutar con él muchos años, aunque sea así, a base de pinceladas.

Confianza 'hurtada'

Para protagonista de la semana la señora Cifuentes, aunque por motivos bien diferentes a los de don Luis. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido víctima de una campaña de acoso y derribo, seguramente urdida por los que en teoría eran de los 'suyos'. En este punto estoy de acuerdo con ella, pero el problema es que había sustancia, tenía una 'cara oculta' que no conocíamos y que no parece la más apropiada para dar ejemplo desde las instituciones. Mintió con lo del máster y quedó en evidencia ante la opinión pública, pero aun así se mantuvo en sus cargos.

Sin embargo, cuarenta euros tuvieron la culpa de su dimisión fulgurante y precipitada. El poder de la imagen es letal. El simple hecho de ver a la política robando o hurtando, como ustedes prefieran, dos botes de crema hidratante la han mandado al 'infierno'. Hay quienes dicen que el error de doña Cristina fue no darse cuenta del poder que todavía tiene en nuestro país Isabel II.

Fue abanderada de la lucha contra la corrupción dentro de un partido señalado por esta práctica en los últimos años. Al final ha acabado quedando retratada ella sola. España es muy tolerante con algunas cosas, a la vista está, pero con otras no. Aquí no se permite que la gente te mire a la cara y te cuente una milonga. ¡Menos mal!

Manada judicial

La 'suerte' de Cifuentes se ha tornado en la indignación generalizada de la gente con dos dedos de luces de este país. La sentencia del juicio contra La Manada ha mandado a un segundo o tercer plano los entresijos en la Comunidad de Madrid. España se ha echado a la calle para denunciar lo que le parece una injusticia. Mujeres y hombres han tomado las calles y plazas contra una decisión que pone en riesgo la seguridad del colectivo femenino en nuestro país.

Los indeseables que agredieron a una chica de 18 años en los San Fermines de 2016 son unos delincuentes, como confirma la sentencia, que nadie se olvide de esto, sobre todo, ellos mismos. Lo que se discute aquí es la proporcionalidad de la pena establecida por los tribunales.

Después de toda la información que se ha ofrecido a la opinión pública sobre este caso, saldar el asunto con una pena de 9 años de cárcel por abusos parece una broma de muy mal gusto.

Para desagradables, las manifestaciones de uno de los tres jueces que han intervenido en el proceso, Ricardo González. Su 'señoría' quería absolver a los agresores, alegando, entre otras perlas, que «lo que me sugieren sus gestos, expresiones y sonidos es excitación sexual (en referencia a la víctima)».

Querido lector, ¿a usted que le sugiere este personaje? Exprésese libremente, que estamos en una democracia y, además, sugerir sólo tiene carga subjetiva y eso es personal e intransferible. Yo prefiero no manchar las páginas de este periódico con mis 'sugerencias', porque además no es necesario, el magistrado se ha puesto él sólo en evidencia. Lo único bueno de todo esto es que de momento estos 'prendas' siguen en la cárcel y que la sentencia se puede y se va a recurrir. En pleno siglo XXI no debería hacer falta explicarlo, porque «no es no» y ya está.

Caballero 'futbolero'

Por suerte, la semana nos deja otros protagonistas con mayúsculas. Soy merengue pero me rindo ante un jugador como Andrés Iniesta. Siempre me ha gustado más verlo de rojo que de blaugrana, pero es uno de los mejores de todos los tiempos. El viernes se despedía de su club de toda la vida, aunque aún nos tiene que dar muchas alegrías en el Mundial de Rusia. Yo firmaba ahora mismo otro gol suyo en la final, para acabar levantando la Copa. Se marcha como un señor, con la elegancia de siempre y dando ejemplo a todos esos niños y jóvenes que vienen empujando por detrás, con la fe de parecerse a Andrés en el futuro.

Genio y señor

Tampoco podemos pasar por alto la visita a Almería del gran genio de la cocina de las últimas décadas. Ferran Adrià mostró su apoyo a la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Española de Gastronomía, defendiendo, una vez más, nuestros vegetales, productos del mar y tapas.

Hace cinco años tuve la ocasión de mantener una charla cara a cara con él en la Universidad de Almería en la que ya me avanzó muchas de las cosas que contó el miércoles en el Apolo.

El centro de referencia mundial en agricultura lo tenemos. Las Palmerillas son un referente internacional desde el punto de vista científico. Lo que sí nos falta es un espacio atractivo, creativo e interactivo dedicado a nuestras frutas y hortalizas, una especie de parque de las ciencias del agro local. Con él tendríamos un lugar para reactivar la oferta turística complementaria de la provincia y, a la vez, el mejor escaparate para difundir las bondades de nuestros productos.

Hay que agradecerle a Adrià su disposición a colaborar y sumar. No podíamos esperar menos de un 'casi' paisano nuestro, pues por sus venas corre sangre almeriense. Pasó veranos en Huércal-Overa y en su memoria culinaria tiene presente el sabor de un conejo guisado que se comió allí. Yo también guardo un sabroso recuerdo de aquellos conejos fritos con ajos que me hacía mi abuela. ¡No se me ocurre mejor protagonista para poner hoy el punto y final!