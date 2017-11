Profesores se convierten en zombis para protestar por la situación de los interinos Los docentes, caracterizados en el centro de la capital almeriense. Alrededor de una treintena de docentes protagonizaron un 'walking dead' para reclamar más estabilidad para este colectivo J. L. P. ALMERÍA Martes, 21 noviembre 2017, 01:00

Un grupo de profesores almerienses se manifestaron al más puro estilo 'Walking Dead', famosa serie de televisión en la que muertos vivientes se pasean por las ciudades. De esta forma, los ciudadanos que durante el pasado fin de semana pasearon por el centro de la ciudad se vieron sorprendidos por la presencia de estos zombis que quisieron llamar la atención de la administración de una manera original y muy elaborada.

Los docentes dejaron claro a los curiosos y transeúntes que esta caracterización se produjo porque «llana y sencillamente vemos en peligro nuestro puesto de trabajo. Y en esto quedan pocas dudas, reunidas las mesas de trabajo del Ministerio, en varias ocasiones, no ha dado solución a unos trabajadores de la enseñanza que en los últimos años, anteponiendo su trabajo a su situación personal y familiar, han viajado por toda Andalucía resolviendo bajas, sustituciones y vacantes en colegios e institutos de nuestra comunidad». En este sentido, recordaron que «se plantea una oferta masiva de plazas durante los próximos cinco años para reducir la tasa de interinidad del 23% al 8%, como dicta la Unión Europea. Se habla de consolidar y estabilizar estas plazas, pero no a las personas que las ocupan. En cualquier empresa privada, un trabajador con más de 3 años de experiencia pasa a ser fijo automáticamente. Nosotros no, tenemos que presentarnos una y otra vez a un proceso selectivo no demasiado justo, aun habiéndolo superado ya en anteriores convocatorias». Los manifestantes precisaron que no ayuda el hecho del aumento de los años en el baremo, disminuyendo su puntuación por curso, sino se establecen unas pruebas no eliminatorias que permitan llegar a la fase de concurso para poder aportar los méritos de experiencia docente. Ante este conflicto laboral «sólo nos queda mantenernos de brazos cruzados y esperar a que sindicatos y administración den con la clave exacta para resolverlo o responder con movilizaciones más o menos tradicionales». Entre las diferentes opciones que se barajaron se acabó imponiendo la de vestirse de muertos vivientes, por ser la que más se asemejaba a una «situación precaria, en la total indefensión, donde este colectivo se ve ajeno al mundo de los vivos, se ve próximamente fuera de las aulas, a resultas de un ERE encubierto. No creemos que disfrazarnos de muertos vivientes nos denigre como docentes y sí nos denigra y avergüenza nuestra situación de marginalidad, no contar con nosotros en la convocatorias masivas de oposiciones». Los manifestantes lanzaron, igualmente, una invitación al resto de compañeros del sector educativo para que «no nos dejen solos, que se animen a participar de las distintas movilizaciones que al respecto se convoquen, a los interinos porque les va su puesto de trabajo en ello y al resto porque o lo han sido o trabajan día a día con compañeros que lo son.

El mensaje final fue el de que «os esperamos en la calle, en el centro de trabajo, o en cualquier otro lado donde se pueda manifestar la disconformidad con la inestabilidad laboral de los compañeros».