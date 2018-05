Los problemas de la 'app' Almería Participa se solventarán sin que por el momento se retire El edificio de la nueva biblioteca, cuyo nombre se escogerá a través de Almería Participa. / Sergio González Hueso Así lo confirmó ayer el primer edil, que cree «catastrofista» la posición de la oposición: «Si hay fallos se trabajará para solucionarlos» SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Martes, 15 mayo 2018, 01:30

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se manifestó ayer en relación a la última polémica que ha salpicado a su gestión y a la de su equipo al frente del Ayuntamiento. Los fallos de seguridad detectados en la aplicación móvil Almería Participa por un perito informático la semana pasada son relativamente normales, a juicio del regidor, que sacó a colación los que en los últimos meses ha tenido Facebook en relación a los datos personales. Para el primer edil, como herramienta informática que es, esta no es «infalible», por lo que abogó por solventar los problemas si es que los tuviera y que esto se haga «lo mejor posible».

A preguntas de los periodistas, Pacheco quiso destacar la buena acogida que Almería Participa ha tenido entre los almerienses y reconoció no ser partidario de retirar la aplicación mientras se solucionan sus problemas. Defendió esta postura días después de que el resto de partidos de la oposición en el Ayuntamiento le instase a quitar de circulación la herramienta hasta que esta no garantizase plenamente la seriedad de las votaciones o la no vulneración a la ley de protección de datos, tal y como denunciaba el informe ya citado.

El primer edil expuso los motivos por los que él cree personalmente que no debería retirarse. Dijo que habían sido muchísimas las personas que habían emitido ya sus votos y que no creía que fuera justo empezar de nuevo otra vez. Cabe recordar que en dos ocasiones anteriores las consultas tuvieron que suspenderse al haber empezado a recibir los votos de los usuarios de la aplicación antes de que el Ayuntamiento hubiera informado oficialmente de su puesta en marcha.

A raíz de la petición de la oposición, Pacheco se mostró algo molesto respecto a las declaraciones «catastrofistas» que había podido oír en los últimos días. Por lo que insistió en que la aplicación solucionará sus problemas sin que por ello se tuviera que meter en un cajón. «Hay personas que les encantaría que la retiráramos para seguir diciendo que el Ayuntamiento es un desastre, pero vamos a intentar no darle el placer de hacerlo», apostilló. Por último, el primer edil quiso destacar la apuesta del Ayuntamiento por la participación y las nuevas tecnologías, cuyo binomio cree que es lo que va a marcar el futuro de la gobernanza en Almería.

Fue el pasado viernes cuando un informe redactado por el decano del Colegio de Técnicos Informáticos de Andalucía concluía que esta no era adecuada porque, entre otras cuestiones, permitía suplantar identidades o vulnerar la ley de Protección de Datos. Ante esto, la empresa negó que este extremo fuera verdad y comparó la falta de seguridad de la 'app' con la de las redes sociales.