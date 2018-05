La presidenta de la Audiencia de Almería dirigirá una campaña para reclamar una Sección Cuarta dedicada a asuntos civiles Molina ha indicado que se van a mantener los trámites efectuados por «vía ordinaria» para reclamar la creación de esta nueva sección mientras que también se va a reclamar el apoyo de las organizaciones de consumidores, poderes públicos, operadores jurídicos, colegios profesionales y entidades empresariales EUROPA PRESS ALMERÍA Miércoles, 2 mayo 2018, 15:21

La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha anunciado este miércoles que a partir del mes de junio va a dirigir una campaña dirigida a «sensibilizar a los poderes públicos» que tienen como objetivo la creación de una Sección Cuarta integrada por cuatro magistrados que den salida a los asuntos de carácter civil que ingresa el Palacio de Justicia almeriense y que están «colapsando» la economía de la provincia.

En una rueda de prensa, Molina ha indicado que se van a mantener los trámites efectuados por «vía ordinaria» para reclamar la creación de esta nueva sección mientras que también se va a reclamar el apoyo de las organizaciones de consumidores, poderes públicos, operadores jurídicos, colegios profesionales y entidades empresariales, según ha detallado.

«Espero que haya una respuesta adecuada», ha indicado la presidenta, para quien es «imprescindible y prioritario» contar con nuevos medios a la hora de resolver la «avalancha» de demandas hipotecarias y sobre cláusulas suelo, principalmente, asumidas por los juzgados de Primera Instancia y cuyos recursos enfrenta la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ella misma lleva, al ser la especializada en el ámbito civil.

Molina ha recordado que, según se desprende de la Memoria del TSJA, la Sección Primera registró el pasado año un total de 1.602 asuntos civiles, esto es, un 18 por ciento más que en 2016, mientras que ha resuelto 1.273 asuntos, lo que es un 20 por ciento más que el año anterior. No obstante, la pendencia se eleva un 26 por ciento debido a que se resuelven menos asuntos de los que se ingresan.

La presidenta, quien ha comparado la situación de Almería con los 900 asuntos que ingresó la provincia de Granada, ha concretado que el tiempo medio de resolución que dan los cinco magistrados de su sección se eleva a los 15 meses, con una carga de 319 casos por cada uno de ellos. Así, ha estimado que lo ideal sería contar con dos secciones especializadas en el ámbito civil con cuatro magistrados cada una de ellas.

«De esta forma no se puede trabajar», ha dicho la representante de la Audiencia, quien cree que actualmente no se puede atender en un tiempo «razonable» a la ciudadanía, ante quien se avecina una situación «peor todavía» para los próximos meses, ya que en la provincia han entrado «más de 4.000 demandas por cláusulas suelo y condiciones generales».

«Nacimos para ser mártires»

La presidenta se ha referido a las protestas de jueces y fiscales de las últimas semanas por la «secular carencia de medios» y la «carga de trabajo excesiva» que sufren «en Andalucía en particular y en Almería más en particular todavía» y que sale adelante «con la propia voluntad particular de los jueces, que nacimos para ser mártires y esa no es nuestra función».

Molina ha manifestado que los jueces trabajan para «dignificar» el ejercicio de su profesión desde que se toma posesión del cargo pese a una «carencia de medios» que se ha justificado desde el «todo funcional mal» o ante una «crisis que todo lo vale» y que funciona como «un manto que viene a tapar todas las situaciones que estamos sufriendo».

Con ello, ha incidido en que es «lamentable» que la promoción de jueces que aprobó sus oposiciones hace tres años tomara posesión de un despacho «hace 15 días» más allá de los refuerzos en los juzgados, que aunque es «evidente» que son necesarios, no deben suponer «la solución de los problemas», según ha opinado.

En el caso concreto de Almería, la presidenta de la Audiencia ha reclamado nuevamente al menos cuatro juzgados especializados en violencia contra la mujer para su división en comarcas en El Ejido y Huércal-Overa que libere a los juzgados mixtos encargados de estos asuntos y una mayor dotación de personal en juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los municipios, donde «se las ven y se las desean para atender a los ciudadanos y sacar el cúmulo de asuntos».

Juzgados que nacen «colapsados»

Por otra parte, Molina ha valorado la puesta en marcha de nuevos juzgados en la provincia aunque ha lamentado que alguno de ellos, como el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 9 de Almería, vaya a «nacer colapsado» ya que asumirá la carga del Juzgado de Primera Instancia número 7 bis que hasta ahora se ha especializado en gestionar los asuntos de cláusulas suelo y reclamaciones hipotecarias.

La presidenta de la Audiencia de Almería ha valorado las inversiones ejecutadas desde el Gobierno andaluz para unificar juzgados en Huércal-Overa y dotar a las sedes judiciales de «una mínima dignidad», también en el Palacio de Justicia. Asimismo, ha valorado aspectos como la introducción del expediente digital en determinados juzgados de orden civil y la puesta en marcha de la Oficina Judicial en El Ejido, que permitirá «modernizar» la justicia y optimizar la organización de funciones.