La Asociación Almeriense Asalsido ha hecho entrega de sus II Premios Down de Oro a la sociedad almeriense con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down que se conmemora cada 21 de marzo. Fue el pasado martes, en una gala que tuvo lugar en la Casa de las Mariposas, conducida por Loles Peña, con la que el colectivo pretende visibilizar el ímpetu de personas, colectivos, empresas e instituciones a favor de la inclusión de personas con Síndrome de Down.

Los reconocimientos en esta ocasión han sido, en el apartado de Empleo, para la cooperativa almeriense Biotec Family; en el de Inclusión, para la Universidad de Almería, y al rector, Carmelo Rodríguez, por la creación del título 'Experto en cualificación profesional para el eEmpleo'; en el de Promoción de la calidad de vida, al doctor Jesús Flores; y en el de Voluntariado, a la Asociación Cultural Chandranamaskar, recogido por Alberto Heras.

Asalsido ha hecho también entrega de tres menciones especiales para el abogado Diego Capel, “por su compromiso”; la Asociación Alba-Proyecto Hombre, “por su generosa actitud”; y el Centro Educativo Down Almería, “por su implicación y esfuerzo”.

La presidenta de Asalsido, Josefina Soria, agradeció, en nombre de las personas con Síndrome de Down, las acciones de instituciones, empresas y colectivos a favor de la igualdad, y reivindicó más apoyo de cara a lograr la vida independiente de quienes conviven con este síndrome. Y, en esta línea, pidió “recursos suficientes e inmediatos” para poder dar soluciones a quienes las necesitan en este momento.

Cesión de un solar municipal

El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, anunció durante la ceremonia de entrega de premios la firma inminente de un convenio entre el Ayuntamiento de Almería y la asociación almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido, para la cesión gratuita del solar municipal que existe en la calle José Morales Abad, junto a la sede del colectivo. Una cesión que, según han manifestado desde el Consistorio, viene a dar cumplimiento a un compromiso del regidor y que permitirá a la asociación duplicar sus instalaciones y ampliar su cartera de servicios.

Acompañado por los concejales Pilar Ortega y Juan José Segura, el regidor recordó a los presentes la enorme tarea que realiza Asalsido y que “tiene que ver con, sobre todo, la información, la búsqueda de empleo, la normalización, la integración y la inclusión de las personas con Síndrome de Down y sus familias”. “Esa labor merece todo mi respeto, toda mi admiración y, sobre todo, creo que las administraciones públicas estamos obligadas a con todas nuestras posibilidades prestarles el mayor de los apoyos”.

Los II Premios Down de Oro hacen visible “el coraje y el esfuerzo de personas, colectivos o empresas que trabajan día a día para que el Síndrome de Down deje de ser un factor determinante que separe, que diferencie o que discrimine a las personas”, resaltó Fernández-Pacheco, que mostró durante la gala “agradecimiento, admiración, reconocimiento y todo el apoyo del Ayuntamiento de Almería” hacia esta asociación.