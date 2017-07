Tu a la playa y yo a las rebaja A estas alturas de la temporada no podemos estar todavía ultimando detalles en las playas DAVID BAÑOS Almería Domingo, 2 julio 2017, 09:18

Estamos dejando atrás una semana estupenda desde el punto de vista meteorológico. El viento de poniente ha sido como un bálsamo para los almerienses y los turistas que nos visitan. Tras una primavera de alto voltaje, el verano ha entrado sin molestar mucho, como pidiendo permiso. Se agradece el detalle. A ver hasta cuándo nos dura la tregua. Ya verán como más pronto que tarde estamos otra vez sudando la gota gorda. Es lo propio en nuestra tierra por esta época. Por suerte contamos con las mejores playas del litoral Mediterráneo.

Cazorla vs Sánchez

Miguel Cazorla no ha desperdiciado la oportunidad de cargar contra uno de los ediles populares que más le han criticado. Le tenía ganas el portavoz naranja a Carlos Sánchez y se ha desquitado. Todo tiene su origen en los retrasos de la puesta en marcha del Plan de Playas. Cazorla ha asegurado que «va camino de convertirse en el mayor engaño y vergüenza de la historia». El edil de Fomento le ha respondido en las redes sociales, escribiendo que «hay críticas más beneficiosas que los elogios, sobre todo cuando vienen de alguien sin prestigio ni credibilidad». Vamos, que andan los dos como para hacer juntos una barbacoa este verano.

Enfrentamientos al margen, lo cierto es que cualquier destino turístico de costa que se precie debe gestionar sus playas durante todo el año y no sólo los meses de verano. A estas alturas de la temporada no podemos estar todavía ultimando detalles. Por suerte, en Almería se puede disfrutar en la arena y en la orilla desde enero hasta diciembre. Está claro, todo eso tiene un coste, pero bien llevado puede traducirse también en beneficios para la ciudad, sus habitantes y quienes la visitan.

Objetivo: cruceristas

El viernes llegaron al puerto de la capital 3.000 cruceristas, un auténtico ejército de clientes para nuestros comercios y establecimientos de restauración, si sabemos gestionar bien estas escalas. Hace ya muchos años que llegaron los primeros cruceros, ¿hemos hecho los deberes para sacarle provecho a este segmento turístico? Nos queda un mundo por hacer si queremos equipararnos a otras ciudades vecinas mejor posicionadas que la nuestra en éste y otros apartados.

Parece que será el mejor verano de muchos. Así lo presienten los profesionales del sector en base a las reservas cursadas y el ritmo de la actividad a lo largo del primer semestre de 2017. Según las cuentas de la Junta de Andalucía se ha crecido un 11% en visitas y casi un 18% en pernoctaciones. De aquí a septiembre se seguirá mejorando. La previsión es batir los resultados del ejercicio pasado, que ya fueron calificados de récord. Sólo en verano, la ocupación en la capital rondará el 75% y en zonas del levante y el poniente llegará casi al 100%.

El Cabo en llamas

Tenemos que extremar la precaución en todos los espacios naturales de la provincia. La primavera ha sido muy seca y el verano no nos va a traer el agua que nos ha faltado. Está todo amarillo y marrón, por lo que el riesgo de incendio es alto. Esta semana saltaban las alarmas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El fuego ha arrasado 70 hectáreas de matorral por la zona de El Pozo de los Frailes. Según ha indicado la alcaldesa de Níjar, la causa ha podido ser la caída de un cable eléctrico. Unas cien personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas debido a las llamas. Este ha sido el segundo siniestro del verano en el parque, ya que a mediados de junio ardieron 30 hectáreas en las inmediaciones de Cala Rajá. El Cabo es uno de nuestros recursos más preciados, por lo que debemos disfrutarlo, pero también cuidarlo, defenderlo y mantenerlo entre todos.

Dejamos atrás una semana importante para concienciar y reivindicar sobre los derechos del colectivo LGBTI. Se ha andado mucho camino, en especial durante los últimos años, pero no está todo hecho. Sorprende comprobar que entre nuestros jóvenes todavía permanecen prejuicios y estereotipos muy fuertes, según Colega Almería. Son muchos los que aún creen que la homosexualidad es una enfermedad y que como tal puede curarse. Además 9 de cada 10 jóvenes de la provincia vinculan homosexualidad con promiscuidad.

Aniversario legislativo

Mañana se cumplen 12 años de la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país. España fue el tercer Estado del mundo en dar el paso, tras Países Bajos y Bélgica. Ahora ha hecho lo mismo Alemania, no sin polémica. El asunto aquí también levantó ampollas durante su tramitación ¿Recuerdan las protestas y las manifestaciones? Diputados del Partido Popular llevaron el texto al Tribunal Constitucional, que años después fallaría a favor de la nueva normativa. Hoy en día, este tipo de matrimonio está plenamente aceptado en nuestra sociedad. La legislación ha servido para normalizarlo y hacer más felices a miles de parejas que se han acogido a la ley para casarse.

La Proposición de Ley que ha presentado Ciudadanos esta semana ante la Cámara para autorizar y regular la gestación subrogada, va camino de abrir un nuevo debate social en España. El paso dado por la formación política coincide con el nacimiento de los dos hijos del jugador de fútbol más mediático en nuestro país. Cristiano Ronaldo presentaba a Eva y Mateo, que han llegado al mundo a través de un vientre de alquiler. No es el primer famoso que busca fuera de España lo que aquí no está permitido. La lista es muy extensa, así que seguramente sea el momento de plantearnos cuál es nuestra posición. Me da que aunque todavía haya muchos españoles a los que les cuesta aceptar este tema, en unos años será un método más para convertirse en padre/madre. ¿Ustedes qué opinan?

Bueno, puede que este no sea el mejor momento para debatir en torno a cuestiones éticas y morales. El tema va para largo entre nuestra clase política. Al fin y al cabo es el primer domingo de julio, el único día del año en el que la mitad de los almerienses estamos en la playa y la otra mitad en las rebajas. Si se decanta por el sol y el mar, recuerde protegerse la piel e hidratarse bien. ¿Ha preferido ir de rebajas? Entonces ponga atención a lo que compra, porque no se ha inventado aún ningún protector para nuestras carteras y tarjetas de crédito.