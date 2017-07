¿Aquí no hay playa?

Será que me estoy haciendo mayor, porque ya no encuentro tan interesantes y divertidas muchas de las cosas que antes me parecían sencillamente alucinantes de mi querida Almería. Pero no, la edad no es el problema. La clave está en la movilidad. Sobrepasados los cuarenta, uno ya tiene algo de mundo, ha estado aquí y allá, ha visto, ha probado, ha sentido,... Al final, uno se da cuenta de que otros han aprovechado el tiempo y el dinero más y mejor que nosotros. ¡Ojo!, no me estoy refiriendo a su vida o la mía, sino a la de todos, al conjunto de la ciudad y la provincia. Vaya por delante que me gusta mi tierra, la quiero como el que más, la promociono siempre que puedo y la defiendo donde y cuando hace falta.

Nos hemos acomodado. Me refiero a usted y yo, como ciudadanos de a pie, aunque también a nuestros políticos. En realidad, «no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina», pero sí está claro que «tanto monta, monta tanto». Es cierto que la responsabilidad de lo público es de los políticos; sin embargo, la sociedad civil también debe desempeñar su papel, demandando y exigiendo. Eso aquí no hemos sabido o no hemos querido hacerlo nunca. Así nos ha ido y nos sigue yendo. Probablemente, muchos de los lectores no compartan mis planteamientos, pero esta es mi manera de ver las cosas. Sinceramente, no creo que todo sea culpa de los representantes públicos que están ahora en las distintas administraciones, ni tampoco de una determinada fuerza política en concreto.

¿Qué hemos hecho para mejorar durante los últimos 10 o 15 años? Veamos... los Juegos Mediterráneos, terminar la A-7 -las obras finalizaron hace prácticamente cuatro días y sigue existiendo un tramo con problemas a la altura de Motril-, poner en valor los refugios de la Guerra Civil, el nuevo recinto ferial, el PITA, la ampliación del campus de la UAL, el parking de Obispo Orberá, la modernización del aeropuerto, inversiones en el puerto marítimo, el Parque del Andarax o el Mesón Gitano, que aún está como está, sin levantar muchas pasiones.

¿Qué queríamos hacer y no hemos sido capaces de materializar? Para empezar el AVE, el soterramiento, el tranvía de la ciudad, el Materno-Infantil, la rehabilitación del Ayuntamiento de la capital, el proyecto Puerto-Ciudad, darle un uso al Cable Inglés, peatonalizar el centro, levantar un palacio de congresos, el parque de La Hoya y no sé cuántas cosas más.

¿Qué pasa en Málaga?

Este fin de semana ando por Málaga, como muchos otros paisanos que he ido saludando en la calle, en tiendas y en bares. Es posible que tenga algo de síndrome de Estocolmo. Dejando la cuestión del tráfico y el aparcamiento a un lado, porque aquí cuesta mucho circular y también dejar el coche fuera de un parking de pago. Por lo demás, todo muy bien. Ahora mismo nuestra vecina andaluza es una máquina de hacer dinero. Las calles están llenas de turistas y sus tarjetas de crédito parecen estar repletas de fondos, a tenor del aspecto que presentan terrazas, comercios, grandes superficies,...

Lo que han hecho los 'boquerones' con su capital en los últimos años se merece una nota muy alta. Y eso que la ciudad en los 80 sufría ya las consecuencias del desarrollismo. El casco antiguo envejecía y se despoblaba, además el patrimonio se iba destruyendo. A principios del siglo XXI, el 'boom' inmobiliario y demográfico se tradujo en 100.000 nuevas viviendas (periodo 2000-2010).

Málaga ha sabido jugar bien sus cartas. Nunca ha ido de farol. Se ha dedicado a proyectar y ejecutar. Su centro es hoy Bien de Interés Cultural en su conjunto, el puerto se ha vuelto a integrar en la ciudad y está al servicio del ocio de ciudadanos y visitantes. Además, la oferta cultural se ha multiplicado exponencialmente con museos y espacios que son un referente a nivel internacional: Picasso, Thyssen, Pompidou,...

Los malagueños no tienen una Alhambra, como la de Granada, ni siquiera una Sagrada Familia, como la de Gaudí en Barcelona, pero han sabido restaurar y despertar el interés por sus monumentos. Explotan su alcazaba -de menor rango que la de Almería- como si fuera el Palacio de Versalles (París) y el anfiteatro romano como si fuera el mismísimo Coliseo de Roma. Han hecho sus deberes y no tienen complejos a la hora de sacar pecho.

Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero los seres humanos nos pasamos la vida comparando para después elegir: Ronaldo o Messi, playa o montaña, cerveza o vino, paella o migas, diesel o gasolina, zapato bajo o tacones,... Los turistas también comparan a la hora de elegir dónde viajar. Valoran el clima, la oferta, las comunicaciones, el patrimonio, los recursos naturales,...

También sé que en Almería eso de ensalzar Málaga lo llevamos mal desde que nos 'quitaron' la Costa del Sol. No obstante, la realidad es que lo que parecía un modelo anticuado, saturado y estancado se ha convertido en un ejemplo a seguir. Tanto, que hoy es la segunda ciudad española en proyección internacional, después de Barcelona, y la número 13 del mundo. Tiene usted razón, estamos hablando de la sexta ciudad en población, del séptimo PIB de nuestro país y del tercer aeropuerto internacional más importante. Hay gente por un tubo y la población se multiplica exponencialmente en vacaciones. No hay excusas.

Planificación y consenso

La diferencia está en la planificación, el consenso, la determinación y la acción. Mientras en Almería los proyectos siguen ahogándose en la orilla del enfrentamiento político, allí han conseguido una administración más moderna y responsable. No es cuestión de partidos, ya que en ambas ciudades gobierna el PP desde hace mucho tiempo. Las personas tampoco son el problema, porque los malagueños no son más listos o más guapos que nosotros. ¿De qué se trata entonces? Es una cuestión de actitud.

Resulta curioso que nuestra Administración local se encuentre entre las más saneadas del país y no le hayamos sacado más partido a esa baza a nuestro favor. Ahora se anuncia a bombo y platillo un Plan Estratégico que definirá el futuro de Almería. ¿Qué plan hemos tenido hasta hoy? ¿Había alguno? Volvemos a acordarnos del proyecto Puerto-Ciudad. ¿Qué ha cambiado para que nos creamos que ahora sí se abordará?

A estas alturas sigue bloqueado el nuevo PGOU. Nos hemos olvidado del soterramiento, mientras otras ciudades como Granada lo vuelven a reivindicar. Tratemos de resetearnos, a lo mejor hay que empezar de cero para comenzar a funcionar. No es que lo que se ha hecho esté mal, ni que no se haya hecho nada, pero es que se podrían haber hecho tantas cosas... Nuestro Ayuntamiento también se mira en el espejo de Málaga como ejemplo para avanzar. Será una fundación de la ciudad de la biznaga, CIEDES, la que redacte el nuevo plan de transformación para la capital.

¡Suerte y acierto! No está mal buscar ayuda fuera si al final se consigue lo que lo se necesita. Incluso a veces es más sencillo que un tercero en discordia ponga de acuerdo a dos administraciones que históricamente no se han entendido. Y es que las diferencias que existen entre Consistorio y Junta tampoco han ayudado mucho. No nos engañemos, nuestros vecinos no serían ni la sombra de lo que hoy son sin las sustanciosas inversiones de las administraciones regional y nacional. A ver si aquí también llegan alguna vez.

Mientras tanto, no nos queda otra que seguir disfrutando de clima privilegiado, las tapas y nuestro magnífico litoral. Siguen siendo nuestros tres puntales desde el punto de vista turístico. Uno se pregunta qué sería del turismo sin Mónsul, Genoveses, Los Muertos o El Cabo. Almería cuenta con las mejores playas del Mediterráneo, pero tiene muchas cosas más. Si somos capaces de ponerlas en valor, entonces el sector del ocio, la restauración y las vacaciones desplegarán de verdad.

No tiene que ser igual que en Málaga, pero sí a nuestro estilo, en la medida de nuestras necesidades y posibilidades.

Termino ya con un dato más para la reflexión. Mientras que el verano consigue que el paro descienda en el conjunto de España, en nuestra provincia crece. Es debido al fin de la campaña agrícola, hoy por hoy nuestra principal actividad. ¿Conseguiremos alguna vez equilibrar fuerzas entre turismo y agricultura? Son sectores perfectamente complementarios.