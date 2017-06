Una plataforma quiere que el 'Pingurucho' se traslade a la entrada del Puerto de Almería Juan Rigaud Felices.M.C. Ciudad Considera que se trata del lugar idóneo, ya que por esa zona entraron en la capital ‘Los Coloraos’ que luego fueron fusilados en la Rambla Belén A. MALDONADO Almería Miércoles, 28 junio 2017, 18:46

La Plataforma Ciudadana por la recuperación del casco antiguo de la ciudad de Almería ha terciado en el debate sobre el traslado del monumento en homenaje a 'Los Coloraos', recientemente abierto en el seno del Ayuntamiento de Almería. Esta plataforma considera que el lugar más adecuado para su colocación es en la entrada al Puerto de Almería, entre otras razones, porque "fue por esa zona por la que entraron ‘Los Coloraos’ que posteriormente fueron fusilados".

Juan Rigaud Felices, presidente de esta plataforma ciudadana, explicó a este periódico que la petición de traslado del monumento "ya se hizo hace casi 20 años cuando el presidente de la Autoridad Portuaria era José Antonio Amate. A él le gustó la idea, pero no se avanzó y se quedó paralizada".

Además, Rigaud recuerda que con Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, como alcalde de la ciudad, "se volvió a hablar de este asunto y también le pareció bien, pero tampoco se decidió nada más". Ahora vuelven a proponer la idea, pero es el Ayuntamiento quien debe tomar la decisión. Por el momento, la plataforma no tiene previsto reunirse con nadie, aunque según Rigaud, "la concejala de Cultura, Ana Martínez Labella, es conocedora de este tema".

En los últimos días se ha puesto de actualidad el posible traslado del ‘Pingurucho’ de la Plaza Vieja con el fin de hacer de ella un espacio diáfano sin que nada perturbe su visión. El debate no es nuevo, pero parece que ahora, con el avance de las obras en la plaza ha tomado más fuerza si cabe. De esta manera, la presentación de una moción de Ciudadanos será el detonante que provoque la reapertura en canal de este vetusto melón que siempre dio mucho que hablar pero que nunca acabó por cerrarse. La formación naranja es partidaria de una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan el destino del monumento. La intención de Ciudadanos es zanjar la polémica, que no haya más discusión abierta sobre su traslado o su permanencia en la plaza de la Constitución (plaza vieja) y que sean los vecinos los que decidan. Por su parte, el Partido Popular ha defendido en los últimos 15 años su traslado a cualquier otro lugar de la ciudad, mientras que el PSOE e IU, sin embargo, defienden ahora su permanencia frente al Consistorio pese a que el proyecto que ganó el concurso de la rehabilitación de la plaza vieja lo excluía.

Juan Rigaud, como presidente de esta plataforma ciudadana, no cree que el Parque Nicolás Salmerón sea un lugar idóneo para acoger el monumento. "Es un sitio cerrado, con muchos árboles, con un templete de la música que no se pude destruir y un lugar en el que no se va a ver bien y no va a lucir como merece". Por eso, su alternativa es la entrada al Puerto de Almería, un lugar bien visible.

El Pingurucho rinde homenaje a los Mártires de la Libertad, 'Los Coloraos', un grupo de insurrectos que desembarcó en Almería en 1824 con la firme intención de reponer la Constitución Española de 1812 frente al absolutismo de Fernando VII en la conocida como ‘Década Ominosa’. Su intentona fue un fracaso y murieron todos fusilados en la rambla de Belén, en la zona conocida como La Gloria. El monumento se levantó en 1870 en la entonces plaza de Cádiz (actual Puerta de Purchena) si bien en 1900 fue trasladado a la plaza de la Constitución. En 1943 las autoridades locales de la dictadura mandaron derribarlo ante la primera visita de Francisco Franco a la ciudad. Y no fue hasta 1987 cuando, por suscripción popular, se restituyó en el último de los emplazamientos.