Plásticos Maro con 5 años es ya un referente en el sector agrícola

Premio Provincial Andalucía Emprende 2017 para esta empresa familiar Martes, 20 febrero 2018, 00:59

Plásticos Maro es una empresa relativamente joven, pero que en menos de un lustro ha logrado convertirse en todo un referente en el sector agrícola, que no solo vende sus productos en la provincia de Almería, sino que los comercializa en prácticamente toda España y en países como México, Portugal o Francia.

Se trata de una empresa familiar, que ha sido galardonada con el Premio Provincial Andalucía Emprende 2017 en la categoría ‘Consolida’. Un reconocimiento que llega tras años de intenso trabajo en los que con el apoyo del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Vícar, han logrado crecer y multiplicar su facturación de forma espectacular.

El origen de Plásticos Maro estaba en otra empresa, una de las que hace unos años eran líderes del sector. Allí trabajaba Miguel Ángel Martínez, el gerente de Maro e impulsor de este proyecto cuando la anterior compañía quebró. Martínez intentó, junto a varios trabajadores de la anterior empresa, crear una cooperativa que no llegó a fructificar, por lo que, aprovechando que su padre, José Martínez, tenía unas naves en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, decidió lanzarse a poner en marcha el proyecto junto a sus hermanos, José Gregorio, Delia y Olga María.

Miguel Ángel destaca el apoyo que desde el primer momento recibió del CADE. «Estaba perdido, si no llego a contar con alguien que me dirija no estaría generando los 16 empleos que estamos generando ahora mismo y todo lo que se ha movido después», explica con respecto al papel del centro de Vícar dependiente de Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

Desde el CADE se le prestó asesoramiento desde el primer momento y su papel fue clave, según el impulsor del proyecto, para cumplir los plazos establecidos en la puesta en marcha del negocio, ya que dependiendo de la financiación de bancos, era fundamental que la empresa estuviera en marcha en su plazo. «La Administración funciona de verdad, pero ni nosotros podemos marearla, ni la Administración nos puede marear. Pudimos cumplir los plazos porque íbamos bien asesorados, si todo se hace como hay que hacerlo la Administración funciona», afirma el responsable de Plásticos Maro.

Miguel Ángel Martínez recuerda que el mayor reto fue la búsqueda de la financiación, fase en la que el CADE también jugó un importante papel buscando apoyos públicos para su proyecto, aunque la financiación privada fue la decisiva. Finalmente, la iniciativa arrancó con una inversión 1,5 millones de euros y desde que se pusiera en marcha, la familia ya ha invertido otro millón de euros con el que han comprado, entre otras cosas, una segunda máquina de plásticos agrícolas.

Martínez comenta que el secreto de su éxito está en «haber adaptado todos nuestros procesos al campo y no al revés, como hacen las grandes empresas». «Una fábrica grande tiene que simplificar y procurar adaptar el campo a sus necesidades, nosotros en cambio, hemos logrado ser mucho más flexibles y podemos hacer un producto casi a la carta». A ello se suma un auténtico mimo por el servicio y la atención al cliente, que les lleva a tener una media de entrega del producto de tres días y el cumplimiento «salvo catástrofe» de las fechas marcadas de entrega.

Desde que naciera Plásticos Maro, su mercado no ha dejado de ampliarse y la facturación anual ya supera los 4 millones de euros. La segunda máquina incorporada permite mayor especialización ofreciendo anchos más pequeños y se han incorporado productos como el film retráctil de pepino, que está teniendo una gran proyección en mercados como el de México.

Un éxito que no les impide seguir pensando en el futuro, pese a que en estos pocos años ya han multiplicado por cuatro sus instalaciones. «No podemos estancarnos», concluye Miguel Ángel Martínez.

Apoyo del CADE

César López, responsable en el Poniente de los centros CADE, es ya casi como de la familia cuando visita Plásticos Maro. El contacto desde que se inició el proyecto ha sido fluido y constante, hasta el punto de que Miguel Ángel Martínez ya tiene otros dos proyectos empresariales en mente y lo tiene claro: «lo voy a hacer con ellos». El responsable de los CADE del Poniente explica que «la mayor ayuda que podemos ofrecer es la de la orientación y decirles cuáles son los puntos esenciales para un proyecto empresarial y ayudar al emprendedor a organizarlo». A ello se suma el apoyo en la búsqueda de financiación pública e incentivos. Sólo en la comarca del Poniente, los centros CADE apoyaron el año pasado más de 450 empresas.