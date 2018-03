Piden el premio Princesa de Asturias a la Concordia para la 'mamá' de Gabriel Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel. / SERGIO G. HUESO Una campaña ciudadana busca apoyos para que reconozcan a Patricia Ramírez, cuyas palabras tras conocerse el crimen de su hijo han sido todo un ejemplo de civismo SERGIO G. HUESO ALMERÍA Jueves, 15 marzo 2018, 02:36

Un centenar de firmas ya ha recabado la iniciativa ciudadana que pretende, desde hace dos días, que se otorgue a Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, el premio Princesa de Asturias a la Concordia de 2018. A través del portal web 'Change.org', donde este tipo de cadenas abundan desde la muerte violenta del niño, se ha puesto el foco de atención en el comportamiento modélico que ha demostrado esta almeriense, cuyas palabras aún hacen eco en la memoria de toda España.

Patricia, a pesar del brutal desenlace de su hijo, no se ha permitido siquiera en el mismo momento del impacto mandar a la sociedad otro mensaje que no fuera el de que modere sus pasiones, que detenga sus primeros impulsos irracionales y no multiplique, con su rabia, la violencia que «la bruja mala del cuento» ya había desatado.

El argumento

El promotor de la iniciativa recuerda en el cuerpo expositivo de la campaña lo que supone un relato fiel a los hechos acaecidos justo después del trágico desenlace del 'pescaíto'. Es entonces cuando Almería, también España entera, se atraganta al mediodía cuando salta la peor de las noticias. Gabriel había sido hallado sin vida en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, persona a la que habían detenido sin percha ya donde colgar su embuste.

«Casi al mismo tiempo que aparece el cuerpo de Gabriel, las redes sociales explotan de rabia, dolor y de peticiones en varias plataformas exigiendo penas duras contra la presunta asesina, penas que ya existen pero que no han evitado la muerte del pequeño», relata su autor, que es entonces cuando destaca como algo digno de elogio el hecho de que Patricia Cruz, «en medio de esta explosión de rabia y de dolor», pidiera a la opinión pública que no se extendiese este sentimiento. «Que no se hable de esta mujer más y que queden las buenas personas (...). Que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia, (...) Me gustaría que terminara en ese mar de gente que se ha movido: todos por Gabriel».

Esta postura, cargada de sensatez, responsabilidad y serenidad, apaciguó un tanto la ira que cundió en la calle. Tras las imágenes de gente en la Comandancia pidiendo venganza por el crimen de Gabriel, surgieron otras iniciativas de corte completamente distinto. Una de ellas fue la de crear un altar en La Ballena de Las Almadrabillas, donde hoy cientos de personas siguen yendo cada día a mandar mensajes de cariño a Gabriel y apoyo a la familia. Es por este tipo de cosas que la iniciativa no para de ganar adeptos.

Entre las razones de algunos firmantes, el ejemplo de esta «luchadora»; su «bondad» o por ser una persona hoy «en peligro de extinción».