Piden colaboración al Ayuntamiento para la repatriación de la almeriense presa en Perú Efectivos policiales durante un vuelo para el traslado de presos. / R. I. La «falta de presión institucional» aleja la posibilidad de que esta joven viaje a España en un vuelo previsto para el traslado de reclusos ALICIA AMATE Almería Martes, 15 mayo 2018, 01:29

Sigue en prisión y se le agota el tiempo. La situación de la mujer almeriense que cumple condena en el centro penitenciario de Cuzco, en Perú, y para la que se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz de cara a lograr su traslado a otra cárcel de Lima con el objetivo de repatriarla a nuestro país no ha variado en las últimas semanas y, cada vez, hay menos posibilidades de que tome el avión que podría suponer su libertad. «Si pudiera llegar a España en el vuelo de Policía Nacional que saldrá en junio -estaba previsto para el 24 de mayo- y teniendo en cuenta lo que le queda de condena, entraría directamente en Tercer Grado», esto es, en régimen abierto, apunta Javier Casado, director de la Fundación +34, dedicada a trabajar con españoles que permanecen presos en otros países, y la única persona de España que ha tenido a esta almeriense, de nombre Vanesa, cara a cara recientemente. «Las únicas visitas que ha tenido en tres años son las nuestras», lamenta Casado quien la visitó por última vez la semana pasada.

Reconoce que el suyo es un caso atípico porque, aunque fue la «primera detenida española» que ingresó por tráfico de drogas en Cuzco, por este centro penitenciario han pasado otras mujeres de nuestro país condenadas por el mismo delito en los últimos años y todas han sido ya trasladadas. «Es la única española en aquella prisión, sin embargo, en Lima hay más», aclara y remarca que Vanesa siente «rabia» por esta situación «porque no comprende por qué sigue allí». El motivo de que no haya sido trasladada aún, según indicaron desde la citada organización, se debe a un fallo burocrático.

Defensores del pueblo

Tras conocer este caso, desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se trasladó una queja a mediados de abril al Defensor del Pueblo estatal, organismo desde el que han confirmado que el escrito fue recibido y que se tramitó una queja en relación a este asunto al Ministerio de Asuntos Exteriores durante la semana pasada.

Ahora, la Oficina del Defensor del Pueblo se encuentra a la espera de una contestación ministerial que, posteriormente, será remitida a su homóloga andaluza. Un proceso que podría demorarse un tiempo indeterminado dado que, apuntan, «no existe un plazo establecido» para responder a una queja emitida por el Defensor. Ante estas circunstancias, desde la Fundación +34 demandan más atención institucional. «En otros casos, alcaldes como el de Almería se han interesado por vecinos en esta situación y han contactado con el Ministerio para tratar de ayudarles», indica Casado, alentando al Ayuntamiento de Almería a que haga lo posible por esta mujer de apenas 30 años que tiene dos hijos pequeños viviendo en la capital.

Insiste, asimismo, en que su traslado a Lima es importante, más allá de lograr o no ser incluida en el avión fletado por el Gobierno de España para la repatriación de presos -en el que también viajan españoles al límite de la pobreza- porque en la prisión de la capital de Perú tendría más apoyo nacional. «Allí hay otras mujeres presas de nuestro país, por lo que no estaría sola, y el consulado tiene el deber de visitarlas y darles una ayuda económica». Algo que en Cuzco no tiene ni podrá tener.