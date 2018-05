Pescadería denuncia malos olores y mosquitos por la falta de limpieza Luis Delgado muestra el atasque de uno de los imbornales de la calle Cordoneros. Se queja de que el Ayuntamiento ha abandonado los imbornales a su suerte, lo que supone hoy todo un problema de salubridad SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Miércoles, 23 mayo 2018, 01:57

En Pescadería están cansados. No acaban de acostumbrarse al abandono al que le tienen sometido las autoridades. Aunque viven con ello desde siempre, hay temporadas peores que otras, momentos en los que conocen el verdadero límite de su paciencia. A la prensa acuden cuando ya no queda más remedio, después de haber esperado un tiempo prudencial a que hagan caso a sus demandas. A veces no hay manera y recurren al plan 'B', al atajo del titular de periódico aguardando que tenga su efecto inmediato entre los que mandan, aunque solo sea por vergüenza torera.

El presidente de la asociación de vecinos de Pescadería-San Roque, Luis Delgado, anda últimamente indignado con el poco caso que se le hace en algunos despachos municipales a su barrio. Se acerca el verano y ya ve venir problemas de todo tipo como consecuencia de la «falta de mantenimiento» de la red de pluviales de un buen ramillete de calles. Con la subida de las temperaturas ya han llegado a la sede de la asociación las primeras quejas de unos vecinos que denuncian «malos olores» y «bichos». Mosquitos y chinches que vivirían plácidamente en calles como Botalón, Cordoneros, Reverenda Madre María Micaela o Plaza Anzuelo debido a la acumulación de basura en, por ejemplo, casi todos los imbornales.

Estos están «ciegos» y desprenden por la tarde un hedor «insoportable», a juicio de Dolores, vecina de la calle Cordoneros cuya vivienda se ubica justamente frente a uno de estas rejillas a través de las que se puede ver, en algunas con dificultades, sobre todo basura y agua estancada.

Hay imbornales llenos de basura y sin limpiar frente a colegios, centro de mayores o domicilios

Esto no sólo da mala imagen sino que atrae a mosquitos indeseables y mal olor. Estos inconvenientes se hacen insuperables si tu ambición vespertina no es otra que sacar las sillas a la puerta de tu casa buscando la brisa marina en los días de mayor calor. Esta es una tradición muy de Pescadería, cuando va cayendo la tarde muchos y muchas van saliendo de sus casas junto a su butaca, algo que de momento se está aparcando en algunos puntos del barrio hasta que el Ayuntamiento no acuda a limpiar.

Luis Delgado lamenta que estos problemas no hayan ya sido solucionados cuando hace unos «cinco o seis meses» fueron avisados «los concejales» en una reunión en la sede de la asociación. Lo de todos los imbornales ciegos no cree que sea un asunto puntual sino más bien el síntoma de cómo en el Ayuntamiento tratan a Pescadería. «Les trasladamos que casi todo el barrio está en la misma situación, que no hay una salida de estas que no esté completamente atrancada y que no solo afecta a viviendas particulares», explica el presidente de la asociación de vecinos, que recorre algunos de estos puntos de su barrio con aguas fecales rebosando, latas vacías, cigarros, plásticos... etc. y todo lo que uno pueda imaginar.

Lo más grave es que esta situación se da enfrente del colegio Amor de Dios, del centro de mayores Las Gaviotas o, sin ir más lejos, del negocio más importante del barrio: el bar Los Sobrinos. Delgado recuerda que un día y debido precisamente al embozamiento de los imbornales próximos un día de lluvia este se vio obligado a recoger su terraza por la inundación, «perdiendo dinero y dando una imagen pésima a un lugar donde viene gente de todos lados», apunta Delgado.

El representante vecinal, para finalizar, quiere dejar claro que si el Ayuntamiento se mantiene en la «inacción», como hasta ahora, recogerán firmas o se presentarán en el pleno para hacer visible su enfado.

Respuesta

Fuentes municipales consultadas por este periódico negaron ayer que el Ayuntamiento se hubiera dedicado a abandonar estas labores en el barrio de Pescadería. De hecho, quisieron dejar claro que esta zona era «una de las que más se limpian» de la ciudad. En cualquier caso, expresaron su determinación de estudiar el caso y de atender, con toda la celeridad que puedan, las demandas expuestas por los vecinos a través de este diario.