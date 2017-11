Le persiguió a toda velocidad por el Barrio Alto y él respondió disparándole 5 veces J.M.S. se enfrenta a delitos de homicidio en tentativa y de tenencia ilícita de armas por los que la Fiscalía solicita nueve años y seis meses de prisión para un hombre mientras que su supuesto acosador, V.J.A.F., está procesado por un delito continuado de amenazas IDEAL.ES Domingo, 19 noviembre 2017, 12:01

La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes la vista oral contra un hombre acusado de disparar en cinco ocasiones contra otro que le persiguió con su vehículo "a toda velocidad" por las calles del Barrio Alto de Almería capital y que presuntamente le "acosaba y hostigaba" desde hacía tiempo por la "relación de enemistad" que ambos tenían debido a "negocios turbios relacionados con el tráfico de estupefacientes".

J.M.S. se enfrenta a delitos de homicidio en tentativa y de tenencia ilícita de armas por los que la Fiscalía solicita nueve años y seis meses de prisión para un hombre mientras que su supuesto acosador, V.J.A.F., está procesado por un delito continuado de amenazas y otro de conducción temeraria con el agravante de reincidencia por los que el Ministerio Público interesa penas que suman tres años y nueve meses de cárcel. A ambos les atribuye, asimismo, la comisión de un delito de daños por el que se solicita el pago de una multa de 12 meses a razón de 12 euros al día.

Según recoge el escrito de calificación provisional, los dos acusados mantenían desde tiempo atrás una "enemistad" debido a "negocios turbios relacionados con el tráfico de estupefacientes" por la que J.M.S. estaba siendo objeto de "un continúo acoso y hostigamiento" por parte de V.J.A.F., quien se dirigía a él con actitud "agresiva e intimidatoria" y le profería expresiones "atentatorias hacía su seguridad personal" tales como: "ten cuidado conmigo o te mato" o "atente a las consecuencias o te vamos a matar".

El 30 de enero de 2012, V.J.A.F. abordó con su vehículo a J.M.S. cuando caminaba por la calle y se dirigió a "toda velocidad contra el mismo, iniciando con una clara actitud intimidatoria una persecución en la que llegó a circular en varios tramos en dirección contraria con omisión de las más elementales normas de circulación y poniendo en peligro a los restantes usuarios de la vía".

En un momento de esa persecución, según recalca el fiscal, J.M.S., sin licencia de armas, saco una pistola semiautomática con el número de serio borrado y de nueve milímetros con la que, "con claro ánimo de atentar contra su vida y asumiendo un previsible fatal desenlace", disparó presuntamente, a corta distancia, en cuatro ocasiones, contra la luna delantera del coche de su perseguidor.

Tres de las balas impactaron en la luna delantera y uno en el capó, si bien algunos de estos disparos se "introdujeron en el habitáculo del vehículo, en el salpicadero y encima del asiento trasero izquierdo".

En ese momento, V.J.A.F. dio marcha atrás y en su huida colisionó con dos turismo que estaban debidamente estacionados en la vía, causando daños de 403 y 114 euros.

El arma fue intervenida por los agentes de la Policía Nacional en un contenedor de la calle Santiago aunque al registrar el domicilio de J.M.S. encontraron una caja de munición con 38 cartuchos del calibre nueve milímetros corto.

Al margen de las penas privativas de libertad, el fiscal va a solicitar en la vista oral señalada para el día 20 que el principal acusado no se pueda acercar al otro procesado a menos de 500 metros durante cinco años. Para V.J.A.F. interesará que no se pueda acercar a J.M.S. a menos de 500 metros durante tres años y, además, que no pueda conducir vehículos a motor por un periodo de cuatro años al ser reincidente.