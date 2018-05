Las pensiones en Almería, un sueldo de 'nimileurista' Un manifestante sostiene una pancarta en una de las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones en Almería. / Miguel Cárceles La pensión más alta es la que reciben los extrabajadores de la capital que, aun así, supera en muy poco la barrera de los mil euros al mes | La paga media más baja de la provincia no llega ni tan siquiera a los 500 euros en Partaloa y Bédar, en la comarcas de Levante y Almanzora MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Miércoles, 2 mayo 2018, 02:45

De salir adelante los Presupuestos Generales del Estado -el Partido Nacionalista Vasco, PNV, apoyó al Gobierno en el primero de los trámites parlamentarios del proyecto de ley- los pensionistas de España habrán ganado una enorme batalla: revertir, al menos de forma provisional, la reforma de las pensiones que la ministra Fátima Báñez impuso la pasada legislatura apoyada en el soporte de amplia mayoría parlamentaria otorgada a su partido en las urnas. Sin embargo, esa anunciada subida lineal del 1,6% -cinco veces superior a la que han experimentado ya los pensionistas durante los primeros meses del año, del 0,25%- mantendrá en vigencia una realidad histórica en la provincia de Almería: que sus pensionistas son, junto con los de Lugo y Ourense, los que menos salario tienen de todo el país.

Pero, claro, las pensiones no son lineales y parejas. Se miden en función de la cotización a la Seguridad Social durante los últimos años previos a la jubilación y basándose también en los años cotizados -que habilitan o no a percibir esta prestación para la vejez-. En el caso de Almería, la pensión media a día uno de enero es de 759,26 euros mensuales para 14 pagas, dos de ellas extraordinarias en verano e invierno. Y sólo las dos provincias gallegas antes mencionadas, Ourense y Lugo, tienen una más baja.

La cosa, aún así, va por barrios (mejor dicho, por municipios). Y en función de la actividad económica de cada uno, de las características del empleo históricas, los pensionistas perciben más o menos salario para afrontar el mes. Curiosamente, en ninguno de los 103 municipios en los que se encuentra 'troceada' la provincia de Almería sus pensionistas superan la cifra redonda de los mil euros. Esto es, los pensionistas almerienses son de forma ampliamente mayoritaria 'nimileuristas'.

En una respuesta parlamentaria a los senadores socialistas Juan Carlos Pérez Navas (electo por la provincia de Almería) y Francisco Javier Oñate (designado por la Asamblea Regional de Murcia), el Gobierno de España ofrece datos desglosados de las pensiones que perciben los almerienses de media en función de cada uno de estos 103 municipios de la provincia. Según informa el Ejecutivo, la estadística está desglosada en función del número de pensiones en vigor a 1 de enero de 2018 en la provincia de Almería desglosado por municipio de residencia del titular de las mismas, así como la cuantía media de cada uno de los tipos. Y la foto no es precisamente favorecedora para los retirados.

El municipio que tiene a los jubilados más 'pudientes' de todo el territorio almeriense es el de la capital, con unos ingresos medios que superan por algunos céntimos los 920 euros. Concretamente, 920,31 euros mensuales en catorce pagas. Esto es un 21,21% más que la media provincial -obviamente, una cuantía en la que no se tiene en cuenta el coste de vida, algo superior en el principal núcleo urbano del territorio que en zonas rurales-. Es, pese a todo, a pesar de ser la más alta de todo el ámbito de la provincia almeriense, un 2,14% inferior a la media estatal, situada en 940,47 euros al mes. Esos poco más de 20 euros mensuales suponen, ahí está la verdadera diferencia, 280 euros mensuales menos en los bolsillos de los retirados almerienses frente a los de la totalidad del país.

Pero si esto ocurre con la capital, esto es, donde la diferencia con el resto del país es más reducida, la situación en el resto de municipios está aún mucho más deteriorada, especialmente en los núcleos más rurales y del interior del territorio. De hecho, los pensionistas de un total de 27 municipios (frente al total de 103 de Almería, una cuarta parte) no alcanzan a cobrar ni tan siquiera los 600 euros mensuales. En dos de ellos, Bédar (Levante Almeriense) y Partaloa (Valle del Almanzora) no es que no sean mileuristas, es que ni siquiera alcanzan, de media, la mitad de este salario -paradigma, a los inicios de la crisis, de un supuesto empleo de baja calidad para jóvenes recién incorporados al mercado laboral-.

Las únicas pensiones que superan esta frontera psicológica de los mil euros mensuales en la tipología de jubilación son las de la capital almeriense -1.089,77 euros-, Carboneras -1.037,64 euros- y Macael -1.029,16 euros-. La industria y los servicios, sectores económicos que prevalecen en los tres municipios, son los que mayores jubilaciones otorgan a sus extrabajadores. Para encontrar a más pensionistas mileuristas hay que irse a otras tablas. Por ejemplo, las pensiones estatales otorgadas a los ciudadanos en función de una incapacidad permanente. Concretamente en cinco municipios de la provincia: Albanchez (1.039,37 euros al mes de media), Arboleas (1.054,98 euros), Bayarque (1.106,54 euros), Instinción (1.031,64 euros) y Terque (1.209,52 euros mensuales de media). La media mensual entre los pensionistas por incapacidad permanente es algo más elevada de la media provincial: 844,39 euros al mes.

En la provincia de Almería, el número de pensionistas supera los 100.000 residentes. Esto, frente a una población de 700.000 habitantes en números redondos, supone rozar el 15% de población dependiente económicamente de los sistemas sociales de redistribución económica -al margen, obviamente, de parados con prestación y otros sistemas de subsidio-. Teniendo en cuenta que en enero, el mes equiparable a los datos de pensiones, en Almería había 286.594 personas dadas de alta en la afiliación a la Seguridad Social, cada pensionista es sostenido gracias a las cotizaciones sociales de entre dos y tres trabajadores en activo. Esto, aunque algo tramposo -la caja de la Seguridad Social no es territorial, sino que es una caja única estatal- da una imagen de cómo se financia el sistema. Especialmente teniendo en cuenta que la pirámide de población almeriense es de las que tiene mayor natalidad, mayor población activa y menos retirados en función de la población estatal.