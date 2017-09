El Paseo cerrará al tráfico las tardes de sábado de octubre y noviembre Así lo revela Carmen Sánchez, gerente de 'Almería Centro', en una entrevista concedida a IDEAL MARTA SOLER Domingo, 17 septiembre 2017, 18:10

No le gusta hablar de sí misma. Tiene sobrada formación y todo el apoyo del colectivo de comerciantes del centro de Almería a quienes se debe y por quienes trabaja. Aunque no sea su deseo –por pudor- hay que pasar por ella para entender el presente, el pasado y, sobre todo, el futuro de Almería Centro a quien pretende convertir en el referente de los centros comerciales abiertos de Andalucía, España y el mundo, si es preciso. Tiene fuerzas y muchas ganas, y pasito a pasito, están consiguiendo logros y apoyos para seguir en su empeño. No le asusta los centros comerciales que planean en la periferia, pero advierte de que hay que estar vigilante. Hay que seguir trabajando para revitalizar el centro y el comercio tradicional, defiende.

–Siete años como gerente de Almería Centro, pero toda una veterana en la asociación de comerciantes. ¿Cómo llega hasta aquí?

–Yo trabajaba en el Colegio de Agentes Comerciales y en marzo de 1998 vine a hacer una entrevista porque un chico dejaba un puesto vacante. Me entrevistó Alain Cieply, tesorero de la asociación y, después, me hizo una segunda entrevista Juan Salvador López Segura, presidente de la asociación en aquel momento. Comencé a trabajar ese mismo mes y en 2010 fui nombrada gerente.

–¿Cómo ha evolucionado la asociación?

–Ha cambiado mucho. Al principio era distinto. Se trataba de una asociación con mucha iniciativa nació por parte de un grupo de comerciantes con el fin de luchar contra las grandes superficies y para promocionar el pequeño comercio. Desde su nacimiento, en 1993, se crea la tarjeta Alcentro, absolutamente pionera en España por su modalidad de pago aplazado a tres meses sin intereses. La gente la tenía, la utilizaba y funcionaba muy bien. Este sistema sirvió para posteriormente ser adoptado por la banca y cajas en general. Actualmente la tenemos gracias a un convenio con Cajamar que es con quien gestionamos las tarjetas.

–¿Cómo son esas tarjetas?

–La tarjeta de Almería Centro CCA es totalmente gratuita, tanto su emisión como su mantenimiento. Dispone de un crédito para poder pagar, de modo aplazado, en 3 y 6 meses sin intereses así como al contado 9,12 y 24 meses en todos los establecimientos asociados, que son actualmente unos 160 comercios divididos en varios sectores desde moda, calzados, complementos hasta clínicas dentales, estética, restauración, hoteles… un amplio abanico.

–Son muchos comercios. ¿Está, la mayoría, con Almería Centro?

–La mayoría, sí. Nuestra lucha diaria es conseguir el mayor número de asociados posibles, puesto que el asociacionismo comercial es muy importante en los tiempos que corren. No soy partidaria de los centros comerciales cerrados.

–¿Se crea y destruye mucho comercio?

–Ahora se crea más que se destruye. Es cierto, que hubo una temporada en la que esto era al revés. Ahora, si cierra una tienda, a los dos meses está abriendo otra. Hay mucha gente nueva y joven, muy preparada. Tenemos buenos emprendedores en Almería.

–¿Cuándo se produce la transformación de Alcentro en Almería Centro?

–Fue en 2003 ante los nuevos formatos de Centros Comerciales Abiertos. Se crea el Consejo Sectorial de Comercio en el cual están junto al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, Asempal, Cámara de Comercio, las asociaciones Alcentro, Ashal y Mercado Central. Se crea el Centro Comercial Abierto Almería Centro y, por unanimidad, se acuerda que sea la asociación de Comerciantes del Centro Alcentro quien asuma la gerencia y gestión del Centro comercial abierto. Para asumir dicha gestión, Alcentro tiene que cambiar sus estatutos y nombre por el de Asociación de Comerciantes y empresarios del Centro Comercial Abierto Almería Centro, que fue aprobado por la mayoría de los asistentes en la asamblea general de la Asociación celebrada el día 9 de diciembre de 2003, cambiando los estatutos, la imagen corporativa y la tarjeta de Alcentro por Almería Centro CCA.

–Y a partir de ahí, ¿qué más novedades hay?

–El 31 de julio de 2007, el Ayuntamiento de Almería aprueba el Plan Centro que propone Almería Centro para la reforma integral de calles del centro y del casco antiguo, que consistía en la peatonalización, semipeatonalización, nuevo alumbrado y mobiliario urbano en más de 40 calles terminadas con una imagen uniforme. En 2009 se crea una nueva tarjeta, que complementa a la actual de compras, que es la tarjeta regalo. Desde el 10 de diciembre de 2010 somos Centro Comercial Abierto reconocido de la Junta de Andalucía por reunir los requisitos establecidos por norma. Lo debemos estar haciendo bien cuando, en la II edición premios Andalucía de Comercio interior organizada por la junta de Andalucía fuimos premiados dentro de la modalidad de centros comerciales abiertos de la comunidad autónoma de Andalucía.

–¿Cuáles son sus principales actuaciones de dinamización?

–Participamos activamente junto con el Ayuntamiento de Almería en los actos, actuaciones y organización que se llevan a cabo tanto en la Noche en blanco y en la Noche en negro. Este año, por primera vez, hemos realizado el Black Friday donde los comercios hicieron descuentos y la asociación puso actividades musicales a pie de calle. Consideramos que son pocas y, por eso, intentamos que desde el Ayuntamiento nos ayuden más. Afortunadamente, acabamos de recibir una grata noticia y es que desde la Concejalía de Comercio se van a realizar actividades de dinamización en el centro y se cortará el Paseo de Almería durante los sábados por la tarde los días 14, 21 y 18 de octubre, 4, 11, 18 de noviembre y los días 2 y 9 de diciembre. Los viernes anteriores, por la tarde, Almería Centro realizará actividades de dinamización, igualmente. Confiamos en que con estas iniciativas la gente regrese al centro y le dotemos de más vida. Anteriormente, programas como ‘Céntrate’ o ‘Sabacentro’ dieron muy buenos resultados y conseguimos que la gente viniera al centro , se incrementaran las ventas y que el centro tuviera mucha más vida.

–¿Están cumpliendo sus objetivos?

–Estamos recogiendo frutos, sí, pero el camino es de largo recorrido y siempre podemos encontrar temporadas menos favorables. Desde la asociación lo que intentamos conseguir es que la población venga a realizar sus comprar al pequeño comercio, al comercio de siempre, un comercio de calidad, especializado, con un trato directo y cercano, que ofrece garantías que genera muchos puestos de trabajo y del cual viven numerosas familias. Por eso luchamos, para mantener vivos estos comercios y para que desde las administraciones ayuden y apoyen al pequeño comercio. Además, en Almería gozamos de un clima maravilloso que invita a venir a realizar las compras por las calles del centro mientras paseas, ves monumentos y te tomas algo mientras realizas tus compras. Realmente soy una apasionada del centro.

–Tienen ambición...

–Mucha. Queremos hacer del Centro Comercial Abierto de Almería el mejor centro comercial abierto de Andalucía y que sea un referente en España. Tenemos unas características propicias para que así sea. Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando.

–La junta directiva se nota que se mueve. ¿Son participativos, también, los asociados?

–Mucho. La junta está formada por gente joven y que toca todos los sectores: joyería, farmacia, hostelería, calzado, ropa y eventos, con el fin de dinamizar el centro y hacerlo a gusto de todos. Queremos cambiar las banderolas de Almería centro para unificar el centro y darle una imagen nueva y renovada. Si desaparece el pequeño comercio del centro desaparecen el comercio y la vida.

–¿Llegará un momento en el que habrá que coger el coche e ir a las afueras para comprar una bobina de hilo?

–Espero que no. Actualmente, eso no merece la pena. En el centro hay muchas tiendas que tienen de todo, que están bien surtidas. Hay grandes y pequeñas marcas, mercerías, estética, tiendas de toda la vida.

–Los comercios, ¿aplauden la peatonalización del Paseo?

–La gente, inicialmente, tenía mucho miedo, pero según nuestra encuesta, los comercios tenían mucha gana. Les preocupaba la carga y descarga, la entrada de los residentes al Paseo. Pero la idea, en sí, les resulta muy atractiva.