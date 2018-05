La app para votar el nombre de la biblioteca, ahora sí, activa Municipal El alcalde anima en un video a participar en las encuestas como un primer paso para una Almería «participativa» en la que los vecinos tomen parte a través de herramientas digitales como 'Almería Participa' MIGUEL CÁRCELES Almería Lunes, 7 mayo 2018, 12:04

Ahora sí que sí. Los vecinos de Almería ya pueden votar para elegir el nombre que recibirá la futura biblioteca municipal de la calle Santos Zárate. Pueden hacerlo desde esta mañana, ya de forma oficial, a través de la controvertida aplicación móvil (app) Almería Participa, que ha estado abierta en diversas ocasiones pero que finalmente era retirada tras detectarse fallos en su puesta en marcha.

Tal y como avanzó este periódico, los almerienses podrán elegir entre siete nombres: Central Ciudad de Almería, Carmen de Burgos 'Colombine', Celia Viñas, Guillermo Langle, José Ángel Tapia, Juan Goytisolo y José María Artero. Por el momento -hasta las 11.51 horas- habían votado 80 personas, y dos de los nombres se situaban claramente en cabeza: Carmen de Burgos 'Colombine' (46%) y José María Artero (44%). «La consulta de la biblioteca estará abierta hasta el próximo 25 de agosto», revelaba María Vázquez, delegada municipal de Hacienda y Contratación y responsable de este proyecto.

Además de estas consultas, también se han introducido otras dos: una sobre hábitos deportivos y una tercera sobre el nombre que se le puede otorgar a la mascota de la candidatura de Almería como sede de la capitalidad gastronómica para el próximo 2019. Entre los nombres a elegir están Alma, Cory y Gusti, si bien se puede proponer alguno más.

«La intención es que esta app Almería Participa sea un instrumento ágil, interactivo, fluido y sobre todo útil», indicaba Vázquez al acabar la rueda de prensa. En la app, un vídeo del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP) anima a la ciudadanía a utilizar la herramienta «participativa» como paso previo a la ansiada «smart city».

La encuesta se abrió en hasta dos ocasiones antes de que hoy ya funcione de forma oficial. La primera, en pruebas. Y la segunda tuvo que cancelarse por problemas técnicos. Toda esta confusión aparejada a la puesta en marcha de Almería Participa, una aplicación cuyo funcionamiento llega además con meses de retraso, ha provocado las críticas de toda la oposición, que ha llegado a calificar todo este proceso como «chapuza». Los primeros en manifestarse fueron los socialistas, que denunciaron que la votación del nombre de la biblioteca comenzara «antes de que se anunciara y con una 'app' solo compatible para ciertos móviles».

Por su parte, desde Ciudadanos afearon al equipo de gobierno que no gestionase «con seguridad». Respecto a la 'app', el portavoz Miguel Cazorla no entendía cómo el Ayuntamiento la ponía en marcha en modo 'prueba' y no completamente para no crear «confusión».

«¡A repetir la votación para el nombre de la Biblioteca Municipal! Y todo gracias a la chapuza del gobierno municipal del PP que ha tenido que retirar la 'app' argumentando que estaba en pruebas. Nadie se lo cree. El PP nunca asume responsabilidades». Finalmente, con estas palabras se refería al asunto el portavoz de IU, Rafael Esteban.