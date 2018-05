Una web de Pakistán cita Almería como uno de los lugares que se pueden ver desde el espacio Página web 'Be educated (with a new perspective)'. / Ideal La página 'Be educated' menciona los invernaderos almerienses junto a otras obras humanas como las Pirámides de Guiza o la Isla Palmera de Dubai ALICIA AMATE Almería Viernes, 11 mayo 2018, 14:17

La página web de origen pakistaní 'Be educated (with a new perspective)' ha publicado un artículo titulado 'Los 10 lugares de la tierra que pueden ser vistos desde el espacio exterior' entre los que aparecen los invernaderos de Almería.

«España ha construido un gran número de invernaderos en el área de Almería que se expanden a lo largo de 26.000 acres. Cada año, son exportadas millones de toneladas de frutas y vegetales a varios rincones del mundo pero, lo más importante, estos invernaderos son visibles desde el espacio», indica la citada web educativa acerca del mar de plástico almeriense.

Junto a las casas verdes de Almería, cita 'Be educated' otras obras realizadas por el hombre en todo el mundo como las Pirámides de Guiza, en Egipto; la Isla Palmera de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos; el puente Jiyuu de Yin, en China; o la frontera entre India y Pakistán.