La asociación Clara Campoamor cree una «obligación» personarse en el Caso Gabriel Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres de Gabriel. / EFE Los padres de Gabriel Cruz recurren que el juez permita acusación popular A. AMATE ALMERÍA Martes, 8 mayo 2018, 03:01

La personación de dos asociaciones como acusación popular en la causa por la muerte violenta de Gabriel Cruz ha abierto un nuevo capítulo en un caso que mantiene en vilo a todo el país desde que se conociera la desaparición del pequeño de ocho años en la barriada nijareña de Las Hortichuelas el 27 de febrero. El pasado 9 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya confirmó la recepción de sendas peticiones por parte de la Asociación Andaluza de Estudios Penales y la Asociación Clara Campoamor, interesadas en formar parte como acusación popular en esta causa. Ahora, casi un mes después, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Almería, Rafael Soriano, ha decidido admitir ambas peticiones porque entiende que concurre «interés en la defensa del menor».

Esta decisión de Soriano conocida durante la jornada de ayer fue, sin embargo, recurrida casi de inmediato por Patricia Ramírez y Ángel Cruz -padres del menor fallecido- de acuerdo a lo manifestado a través del despacho de su abogado, Francisco Torres. A este respecto, a primera hora de la mañana de ayer, y poco antes de que el juez diera el 'sí' a que las dos entidades mencionadas asuman la acusación popular, la madre de Gabriel Cruz hacía público un vídeo de más de diez minutos de duración en el que, entre otras cuestiones, pedía a estas asociaciones que retirasen sus solicitudes.

Definía Ramírez esta situación como «invasiva» debido a que «no se han puesto en contacto» ni con ella, ni con el padre del pequeño ni con su representación letrada. «Ni siquiera para hacernos llegar su intención de participar en el proceso», aseveraba. «Difícilmente nos podemos sentir representados por estas dos iniciativas desconociendo además cuáles son sus intenciones o su posicionamiento».

Asimismo, quiso dejar claro con sus palabras que si ambos colectivos hubiesen querido ayudarles «la vía hubiese sido ponerse en contacto» con ellos o con su abogado. «Nos encontramos bien representados por la Fiscalía y nuestra acusación particular, y es más, nos preocupa que derivado de esta petición popular se dilate aún más el juicio en el tiempo, llegando incluso a entorpecer la línea de acusación que nos representa», relató Ramírez en el comunicado, leído ante una cámara. «Les pido que se retiren y nos dejen actuar de la mejor forma, que entendemos que será la que nos permita un juicio justo y una condena más acorde con la atrocidad cometida», agregó.

No se retiran

Sin embargo, esta petición parece que no llegará. Desde la Asociación Clara Campoamor, al menos, asegura que tienen la «obligación» y el «derecho constitucional» de personarse como acusación popular como llevan a cabo «en todos los lugares donde tienen delegación», como ocurre en Andalucía. Así lo ha señalado la presidenta de esta organización, Blanca Estrella Ruiz, quien reconoció que no contactó con la familia de Gabriel Cruz «porque no queríamos suponer un problema más» pero que actúan desde el «respeto» que merecen y de acuerdo a la legalidad.

Sobre la petición de renunciar a presentarse como acusación particular lanzada por los padres del niño almeriense en el citado vídeo protagonizado por Patricia Ramírez, Ruiz señaló que desde la entidad que representa «no hacemos nunca ninguna valoración sobre las familias. Nos parece que en todo lo que digan tienen razón». Al mismo tiempo, defendió que se personan en esta causa «como nos hemos estado personando durante los últimos 38 años en todos los casos que tienen que ver con la vida y la integridad física y sexual de la infancia». Algo que está «en nuestros estatutos y así lo cumplimos».

De hecho, mencionó que también se van a personar en el caso del niño muerto a manos de su padre en Balerma (El Ejido) el pasado 20 de abril «que tiene una madre que también sufre» y que ha recibido un trato por parte de las administraciones «que no ha sido el mismo». Circunstancias que, indicó, motivan a esta asociación a tratar de defender que «todas la víctimas tengan el mismo trato». De hecho, criticó que en este caso de Balerma «no ha ido el Colegio de Abogados a la madre a decirle que puede elegir un abogado penalista con un listado de abogados gratuito», exigiendo, por lo tanto, que lo hagan.

También alegó en defensa de las causas que llevan a esta organización a personarse como acusación en el proceso judicial sobre la muerte de Gabriel Cruz que «no es este niño, sino que puede perjudicar a otro niño si no se condena apropiadamente» haciendo referencia a este podría no ser la primera víctima de Ana Julia Quezada «pero el caso de su hija en Burgos ya ha prescrito».