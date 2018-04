La oposición teme la segunda fase del Parque de las Familias cuando «ni se mantiene la que hay» La palmera que ya no da vueltas en el Parque de las Familias. / Sergio González Hueso Critica las excusas del área delegada y le insta a exigir a las empresas competentes una conservación ajustada al gasto realizado SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 16 abril 2018, 01:14

La oposición al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería mandó ayer un mensaje claro al alcalde Ramón Fernández-Pacheco: si sus concejales no son capaces ni siquiera de mantener la primera fase del Parque de las Familias, es mejor no meterse en ampliaciones faraónicas, tal y como se proyecta ya desde áreas como Urbanismo.

Así lo expresaron los distintos grupos políticos a IDEAL después del reportaje publicado en sus páginas este domingo en el que se denunciaba la mala situación en la que se encuentra hoy el parque, con la mitad de sus zonas de juegos completamente inutilizable desde hace semanas y hasta incluso meses en alguno de los casos. PSOE, Cs e IU coincidieron en poner en el mismo plano de importancia la creación de nuevos espacios para el disfrute ciudadano y su mantenimiento posterior, pues sin estas labores el esfuerzo económico y de recursos se hace completamente superfluo.

A juicio de la concejala socialista Inés Plaza, ahí radica uno de los problemas de la gestión popular. Según cree, la situación del Parque de las Familias es un reflejo de cómo el equipo de gobierno cuida las zonas verdes que hay en la ciudad. «Si su referente se encuentra en estas condiciones apenas cuatro años después de abrirse imagina cómo tienen sus parques otras zonas de Almería», señaló la concejala, quien avanzó que su grupo llevará el asunto al próximo pleno que celebre el Ayuntamiento. Para el PSOE, la situación del parque es «preocupante» casi desde que se inauguró. Desde entonces denuncian que las cámaras de videovigilancia no funcionan, que la seguridad también es mejorable así como también la conservación de los propios jardines, luces y fuentes incluidas, cuestión que sacaron a colación hace unas semanas. Respecto a los juegos, que recuerda que costaron 1,2 millones de euros, la edil dejó claro que algunos llevan cerca de un año en malas condiciones. «Dejan que las cosas se deterioren tanto que obligan a que a posteriori se haga un desembolso tan importante como el que se va a hacer en cinco parques, donde se van a invertir 1,5 millones de euros en mejorarlos porque, simplemente, los han dejado morir», señaló.

¿Ampliación?

Con estos precedentes, Plaza no se «fía» de los planes del alcalde de seguir ampliando el Parque de las Familias: «Que se dediquen a mantener lo que hay, que para eso ha costado 5,6 millones de euros», conminó.

Ni oír de esta segunda fase quiere el portavoz de Cs Almería Miguel Cazorla, quien está convencido de que continuar con la obra sería un error. «El parque se ha abandonado antes de una segunda fase que ampliaría su tamaño de manera exponencial. Esto deja de manifiesto nuestra profunda afirmación de que es mejor dotar de mantenimiento lo ya hecho y dejar de pensar en una segunda fase que ni es necesaria ni prioritaria», apuntó Cazorla, quien cree que hay barrios que van antes. «El pp debe centrarse en hacer gestión y dejar de pensar en la calculadora electoral», añadió el de Cs, que instó a Pacheco a fijar su vista en las tareas menos vistosas pero igual de importantes como el cuidado de los recursos que ya existen.

«Lo que está demostrando el tiempo es que el PP es incapaz de mantener sus infraestructuras». Con estas palabras comenzó su reflexión el portavoz de IU, Rafael Esteban, quien no entiende «qué se esconde» tras el «abandono» del Parque de las Familias. Para Esteban, las fotos publicadas muestran un deterioro general en un proyecto que espera que no se convierta en otro «escándalo».

En este sentido, el de IU no se cree los pretextos del Ayuntamiento para mantener el parque en estas condiciones poco tiempo después de haberlo abierto. «El PP nos toma a todos por ciudadanos desinformados queriéndonos hacer creer una justificación que es inverosímil. No son problemas puntuales de unas piezas que no llegan sino de falta de mantenimiento», criticó Esteban, quien instó al PP a asumir «de una vez por todas» su responsabilidad. Por último, el político creyó crucial recordar el «dineral» que ha costado todo y el estado en el que está ya: «Que no digan tonterías, hay parques en ciudades que llevan 100 años en perfectas condiciones», concluyó.