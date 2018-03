La oposición tacha de «tomadura de pelo» las explicaciones del PP sobre la 'visita' de la UDEF Un agente de la UDEF, con una caja en Urbanismo. / CEDIDA POR CANAL SUR Critica la actitud «a la defensiva» del Consistorio y que el alcalde haya perdido la «oportunidad» de ser «transparente» SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Martes, 20 marzo 2018, 01:46

La oposición al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería salió ayer de la comisión plenaria de Desarrollo Urbano echando pestes por la falta de explicaciones dadas por el representante 'popular' ante el hecho de que el pasado jueves agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía se personasen en cuatro áreas municipales para solicitar varios expedientes administrativos en el marco de una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería.

PSOE, Cs e IU esperaban tras este episodio que el Ayuntamiento de Almería ampliase en la comisión plenaria convocada ayer de forma urgente y donde se incorporó en su orden del día un punto para tratar este asunto, la información que ya diera a través de un comunicado el mismo jueves. Entonces reconocieron la petición expresa de la UDEF de llevarse tres expedientes -la licencia de la gasolinera en la carretera del Aeropuerto y las concesiones del complejo deportivo en Las Almadrabillas (Ego) y de la parcela del McDonalds de El Puche- negando así que el Ayuntamiento hubiera sido registrado.

Ante la información aparecida en los medios, la oposición no tardó en forzar la celebración de la comisión. Su decepción ha venido tras concluir que el Ayuntamiento no sólo no le ha facilitado más datos sobre este hecho «grave» sino que ventiló el punto sobre la UDEF en menos de quince minutos, tal y como por ejemplo lamentó el portavoz de IU, Rafael Esteban.

Según cuenta él o Pérez Navas a través de un comunicado, el representante del equipo de gobierno sólo se limitó a hacerles entrega de un pliego de descargo de apenas unas líneas en donde a través de dos puntos se expone: que ninguno de los concejales del equipo de gobierno tienen algo que decir pues no figuraban como titulares en las áreas relacionadas con los expedientes entre los años 2010 y 2013 que son objeto de investigación. Y que, efectivamente, la UDEF había estado en dependencias municipales requiriendo los documentos ya citados.

Para Esteban, la información dada ha sido más pobre que la que se ofreció en su momento a los medios de comunicación. Algo «inconcebible», según él y que cuestiona la supuesta «transparencia» que pregona el alcalde Ramón Fernández-Pacheco.

El de IU cree que precisamente el primer edil ha perdido una «oportunidad» para haber tomado la iniciativa en este caso y «fuera él el más interesado en arrojar datos ante la preocupación de la oposición y los almerienses», dijo.

Por parte del PSOE, Pérez Navas puso el énfasis en que el alcalde se quitara de en medio y enrocase a su equipo de gobierno en el «oscurantismo, en la falta de explicaciones y en no aportar un solo documento», apuntó. No sin antes afear también el escueto pliego de descargo municipal donde lo único que se hace, a su juicio, es «echar balones fuera». Ante el visible «nerviosismo» que todos estos actos demuestran, en el PSOE se apresuraron a avanzar ayer que solicitarán todos los documentos e información relacionada con la investigación.

Por último, desde Ciudadanos, su portavoz Miguel Cazorla, presidente además de la comisión plenaria de Desarrollo Urbano, cree absurda la posición «a la defensiva» del equipo de gobierno «cuando nadie está prejuzgando ni está acusando de nada, ya que sólo se está pidiendo transparencia», dijo. Directamente valoró como «una tomadura de pelo y una falta de respeto a la oposición» la escasez de respuestas y la actitud del alcalde, recién designado por su partido para optar a la Alcaldía de la ciudad. «Si el alcalde se atribuye la consecución de proyectos que vienen de otras corporaciones, también debe ser consecuente con la otra parte de la herencia recibida», concluyó.