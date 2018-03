La oposición fuerza al Consistorio a dar más detalles sobre la 'visita' de la UDEF Sede del área municipal de Fomento, una de las dependencias donde los agentes de la UDEF requirieron información. / M. C. Será el lunes en la Comisión plenaria de Urbanismo, donde el alcalde no quiso concretar ayer si asistirá o no SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Viernes, 16 marzo 2018, 01:27

El hecho de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaran el pasado miércoles en varias dependencias municipales para consultar y solicitar documentos relacionados con una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, ha levantado tras de sí una polvareda política que sólo los últimos coletazos del caso Gabriel Cruz ha podido invisibilizar de algún modo.

Conscientes de ello, los miembros del equipo de gobierno desde un primer momento se han mostrado tranquilos y, «como no puede ser de otra manera», colaboradores con la Administración de Justicia. El hecho de que los contratos bajo sospecha se formalizasen en mandatos anteriores (el periodo comprende los años entre 2010 y 2013), en muchos casos con responsables diferentes a los que hoy están, también ha servido para la desvinculación directa de parte de los concejales.

En parte por ello y por estar justo al inicio de las indagaciones, algunos creen completamente absurdo, o al menos una pérdida de tiempo, el que se celebren comisiones plenarias para que se expliquen los detalles de una serie de expedientes que por lo que ha trascendido se relacionan de alguna manera con el Grupo Tejera, una de las mercantiles que más veces ha resultado adjudicataria de contratos públicos en los últimos años.

Evidentemente la oposición no opina lo mismo. De hecho cree que es «grave» que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho, no haya dicho aún nada de la 'visita' de la UDEF. Al menos públicamente, porque en privado el primer edil se muestra tranquilo en buena medida también porque el periodo en el que está puesto el foco él no era el responsable. Ahora bien, a su núcleo cercano le traslada que no le temblará la mano en depurar las responsabilidades que hagan falta siempre y cuando se demuestre que alguien de su equipo ha cometido algún delito. Y más teniendo en cuenta que cualquier atisbo de connivencia con algún caso de corrupción en el seno de su partido a nivel local pondría en cuestión su proyección política allende las fronteras almerienses. Sin ir más lejos, lo de la UDEF ha coincidido con su designación como candidato a la Alcaldía de la capital por primera vez desde que entró como concejal en el Ayuntamiento desde 2011.

A pesar de esto, en su fuero interno aguarda una confíanza plena en que las conclusiones de las diligencias judiciales abiertas acaben siendo favorables a los intereses del Ayuntamiento, tal y como pudo saber IDEAL de fuentes municipales.

La comisión

De momento el próximo lunes tendrá que explicar, a requerimiento de PSOE, IU y Cs, a qué responden estas investigaciones judiciales. Ayer nadie de su equipo confirmó si Pacheco irá o no, quien lo haga en su lugar tendrá que hacerlo en el seno de la comisión plenaria de Desarrollo Urbano, una de las áreas donde los agentes de la Policía Nacional salieron el miércoles tras varias horas dentro portando cajas llena de documentos. El presidente de este órgano, Miguel Cazorla (Cs), espera que esta sea la ocasión para que desde el equipo de gobierno se pueda arrojar algo de luz a un asunto que le preocupa especialmente. La comisión se celebrará en las dependencias de la Gerencia municipal de Urbanismo a las 13 horas.

Para el PSOE es crucial que el alcalde hable ya para no menoscabar más la imagen de la Administración. «No todos los días la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional acude a la sede de un ayuntamiento a requerir información, lo que nos parece un hecho grave», indicó ayer el portavoz socialista Juan Carlos Pérez Navas. En una comparecencia ante los medios, el del PSOE quiso hacer ver que no era normal el silencio del máximo responsable del Ayuntamiento.

Trasladó que cuando tenga la ocasión de hacerlo le gustaría saber, por ejemplo, «cuál es el denominador común de todas las actuaciones» o «si el Consistorio conocía ya de antes que había unas diligencias abiertas o si se le había pedido información con anterioridad», señaló frente a su sede sita en la plaza Bendicho.

Hasta ahora se desconoce con precisión de dónde parte el procedimiento abierto contra el Ayuntamiento por el Juzgado de Instrucción número 5, mismo además que se encuentra desbordado estos días como consecuencia de llevar el caso del presunto asesinato de Gabriel Cruz, el menor de ocho año cuyo cuerpo fue hallado muerto en el maletero de un vehículo tras 12 días desaparecido. El 'huracán' que ha levantado este trágico suceso se ha llevado por delante todo el margen de maniobra de un juzgado que además también está de guardia.

La gasolinera

Lo único que ha trascendido por ahora es que todo se ha iniciado tras la denuncia realizada a la Fiscalía por un particular. El Ministerio Fiscal habría entonces remitido el caso a este juzgado, que en sus primeras diligencias investiga como mínimo tres contratos, la concesión demanial de la parcela sobre la que se asienta el restaurante Mcdonalds junto al barrio de El Puche; el contrato de concesión de servicio público a Ego Sport Center; y por último, la licencia de obra mayor para la estación de servicio ubicada en la carretera que une al centro de la capital con el Aeropuerto de El Alquián.

Respecto a este último expediente, ya durante el anterior mandato estuvo atrapado en mitad del ojo del huracán tras una querella que un particular presentó en los juzgados tras verse directamente perjudicado por la decisión que en su momento tomó el área de Urbanismo y que no le permitió abrir una gasolinera en esta zona. Así fue en base a unas alegaciones presentadas por otra mercantil que, según denunciaba el supuesto perjudicado, había podido después abrir otro negocio similar casi en el mismo lugar. La denuncia provocó que hasta nueve técnicos municipales y el por entonces concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, fueran llamados a declarar. Finalmente, esta fue retirada y el procedimiento archivado por esta vía. Esto no ha evitado que la licencia haya seguido siendo objeto de otros procedimientos judiciales entre los que se encuentra el abierto por el Juzgado de Instrucción número 5.

Desde el PSOE ya han comunicado también que pedirán todos estos expedientes bajo la lupa de la justicia. Como asimismo han solicitado junto a IU otras comisiones en aquellas áreas involucradas: Fomento, Deportes o Movilidad. Algo que también Cs ya ha confirmado que hará.