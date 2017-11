La oleada de pateras obliga a dejar libres a decenas de inmigrantes recién llegados La situación, que viene dándose en los últimos tres días, ha obligado a Cruz Roja a reforzar los equipos de apoyo a personas sin techo M. C. ALMERÍA Lunes, 20 noviembre 2017, 01:06

La avalancha de pateras -incluso en fechas en las que no son tan frecuentes- ha colapsado el sistema habitual del Ministerio del Interior. Hasta el punto de que, según informaron fuentes Cruz Roja, desde principios de este año se ha convertido en una tónica habitual el que, tras una primera atención a la llegada a las costas almerienses, y tras prestarle algunos elementos de ropa, las autoridades acaben liberando a los recién arribados, que se ven de este modo abandonados a su suerte en un lugar en el que, en la mayoría de casos, ni hablan el idioma.

Esto deja a gran parte de los inmigrantes en una situación de grave vulnerabilidad, ya que muchos de ellos no cuentan con familiares en la zona ni un techo bajo el que guarecerse. Y si el colapso en los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIE) es el que lleva a Interior a dejarles en libertad, los servicios sociales que prestan las oenegé tampoco disponen de recursos suficientes para atenderles.

«Cuando tenemos capacidad de acogida, priorizamos y primero atendemos a mujeres embarazadas o con hijos menores. Pero estamos saturados», advierte Fran Vicente, portavoz de Cruz Roja Española en Almería. En la provincia disponen de algunos pisos, pero están a día de hoy completos.

Hace pocos días, tras la llegada de una patera a Málaga, y en una situación de congestión similar a la que se está dando en Almería para los recursos de Interior, la población se alarmó al ver por el centro de la ciudad a decenas de personas inmigrantes con mantas de la Cruz Roja. El Ayuntamiento activó un plan urgente: abrió un pabellón, reclamó la logística de la oenegé y activó a los servicios sociales. Ninguna de estas actuaciones se están llevando a cabo en Almería. «Cuando no tenemos recursos no podemos más que explicarles cuáles son los servicios de los que disponen en el entorno», relata Vicente. Muchos de ellos acaban acudiendo al Albergue Municipal, porque aunque no tengan plazas para dormir cuando sobra comida para los alojados, reciben alguna ración.

Esta situación es recurrente desde las pasadas Navidades pero se ha acentuado a lo largo del año. La llegada de inmigrantes en patera a las costas españolas ha crecido un 160% y suma ya 13.450 personas. Gran parte de ellas, en Almería. «Nosotros estamos dispuestos para activar nuestra logística. Disponemos de un millar de camas, y podemos actuar en cuanto nos digan», invitó Vicente.

Lo han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando el Consistorio decretó la emergencia en el edificio de El Patio en Pescadería. Sólo requieren de un espacio en el que poder actuar. Como en el caso de Málaga: un pabellón o una instalación en la que poder atender a los recién llegados.

Desde el jueves, apuntan fuentes de Cruz Roja, la situación se ha hecho mucho más intensa. En la última semana hubo días con más de 200 arribados a las costas europeas -algunos de ellos sin la intervención de Salvamento Marítimo-. El sábado, sin ir más lejos, voluntarios de Cruz Roja que estaban formándose tuvieron que activar un operativo para dar comida y ropa a los recién llegados esa jornada. «Es una situación dramática, pero no disponemos de lugares en los que poderles alojar», advirtió el portavoz de Cruz Roja.

Al cierre de esta edición se había rescatado a 69 inmigrantes en dos pateras. Sólo durante el domingo.