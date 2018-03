Las obras de la Ballena, pendientes de adjudicar desde noviembre

El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Fomento, está pendiente de adjudicar las obras de reforma de La Ballena de Las Almadrabillas, que lleva en 'punto muerto' desde el pasado mes de noviembre. Desgraciadamente desde entonces esta zona de la capital se ha transformado en una especie de santuario en honor a la memoria del pequeño Gabriel, quien perdió la vida a manos de su madrastra Ana Julia Quezada el pasado 27 de febrero en un caso que ha removido los cimientos de una sociedad entera. Las personas que acuden cada día a este lugar a dejar velas, flores o mensajes de cariño a la familia y al propio 'pescaíto', como se le llama cariñosamente, son cada vez más. Desde el letal desenlace de Gabriel y la iniciativa de una almeriense en redes sociales, La Ballena se proyecta hacia el futuro como un altar permanente que incluso podría llevar hasta el nombre del propio niño como ya pide mucha gente en la calle así como también algún partido en el pleno.

Fue el pasado mes de noviembre cuando salió a licitación el contrato de rehabilitación de este lugar, cuya solería se encuentra deteriorada, entre otras cuestiones susceptibles de mejorar como desperfectos en el mobiliario, pintadas, suciedad... etc. La actuación, que no era prioritaria, es para el Ayuntamiento hoy una cuestión en la que merece la pena invertir teniendo en cuenta su nuevo simbolismo. El presupuesto de licitación asciende a 254.034 euros, cantidad base sobre la que tendrán ahora que valorarse las ofertas presentadas por las once empresas que aún sigue en el proceso de contratación.

En la zona en la que se proyecta la actuación su superficie, realizada en piedra natural, mármol travertino, se ha deteriorado principalmente por el paso del tiempo y la acción de la salinidad del mar. El área de Fomento espera poder mejorarlo empleando materiales de Almería, en este caso mármol gris Macael. Asimismo, la actuación municipal en este entorno pondrá también su acento en la limpieza y refuerzo de la estructura, a modo de revisión, del puente que se sitúa en esta zona. El plazo previsto de ejecución de las obras es de tres meses divididas en trabajos previos y demoliciones y la pavimentación utilizando como base la solería existente.

Según explicaron fuentes municipales, la dilación en la ejecución del proyecto se debe a la falta de disponibilidad presupuestaria, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que esperar a que entrasen a disposición los remanentes de tesorería (dinero que sobra de un ejercicio presupuestario y que se puede arrastrar al siguiente) para reactivar todo el proceso.

En estos momentos, la mesa de contratación se encuentra en el último trámite antes de elegir al licitador más favorable a los intereses de la Administración. Tras visar la documentación y las soluciones técnicas que plantean cada una de las mercantiles, queda por abrir el sobre económico, el número tres y el que dará los últimos datos antes de adjudicar la obra.

¿Qué pasará con las muestras de cariño de la gente?

La pregunta que se hace todo el mundo respecto a esta obra ahora es qué pasara con todos los elementos ornamentales en honor a Gabriel que hay sobre La Ballena. La respuesta de la Concejalía es que aún no tienen nada decidido, pero que en cualquier caso se pondrá un cuidado escrupuloso para retirar estos obsequios mientras dure la obra para que una vez que termine estos puedan volver al lugar donde estaban.