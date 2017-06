"Nunca hemos discriminado a colectivos, nos sentimos engañados" La Asociación de Vecinos Oliveros niega que se negaran a ceder el local a la Plataforma de Activistas Almería con Orgullo F. G. Lunes, 26 junio 2017, 14:22

"Nos sentimos totalmente engañados, nosotros no nos negamos en ningún momento acoger un acto de la Plataforma de Activistas Almería con Orgullo". Así ha respondido a este periódico José Luis Friebel, presidente de la Asociación de Vecinos Oliveros-Mediterráneo, organización que ayer fue acusada por el colectivo LGBTI+ por no cederles finalmente el local para conmemorar el Día Internacional del Orgulllo Gay, tal y como "se había acordado previamente".

En este sentido, Friebel ha explicado que la plataforma Almería con Orgullo se puso en contacto con él hace "unas tres semanas" para solicitar el local para llevar a cabo "textualmente una conferencia interracial". Según explica, les señaló que "había muchos talleres" en el local y si se ajustaban al horario, "podrían llevarlo acabo".

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Vecinos Oliveros-Mediterráneo asegura que el pasado viernes por la noche alguien echó por debajo de la puerta el cartel del acto que el colectivo LGTB+ pretendía llevar a cabo y comprobó "que no tenía nada que ver" con la conferencia que previamente le habían propuesto.

"Fui cuando descubrí que no me habían dicho la verdad, me sentí totalmente engañado", sostiene Friebel, quien, según su versión de los hechos, señaló a la plataforma que tenía que reunirse con la junta directiva de la asociación y que este lunes "le daría una respuesta".

Friebel destaca que les comentó, asimismo, que no creía que "pusieran algún problema" para acoger este acto. "Fue aquí cuando se montó el follón", lamenta el presidente de la asociación vecinal, quien asegura que toda la conversación la tiene grabada en Whatsapp.

"En ningún momento les dijimos que no íbamos a albergar este acto, simplemente que esperaran a este lunes para consultarlo con la junta directiva, tal y como lo hacemos siempre", insiste José Luis Friebel, quien asegura que la asociación "nunca ha negado el local" y que "respetan a todos los colectivos, independientemente de las actividades que desarrollen".

El presidente de la asociación de vecinos, que también "ha querido pedir perdón si se ha ofendido a algún colectivo", asegura que se trata de un "malentendido" y que la denuncia lanzada el pasado domingo por Almería con Orgullo "falta a la verdad".

Por otro lado, Friebel ha querido dejar claro que el local de la asociación "no tiene nada que ver" con el Ayuntamiento de Almería. "Es una cesión explícita de la Guardia Civil a la asociación de vecinos".