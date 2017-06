Nueve de cada diez jóvenes de la provincia vincula homosexualidad y promiscuidad Colega alerta de la reticencia de muchos padres a la educación sexual de sus hijos: «Nos dicen que no les metamos esas cosas en la cabeza, que los vamos a pervertir» MIGUEL CÁRCELES Sábado, 1 julio 2017, 01:50

El lunes, pasado mañana, la reforma del Código Civil que permitió extender el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo cumplirá doce años en el ordenamiento jurídico español. El paso del tiempo, su poso, ha cambiado radicalmente la sociedad española, que hoy será testigo de la World Pride, la cita mundial del Orgullo LGTBI, por el centro de Madrid. Ayer, la presentación pública de un estudio elaborado por la asociación Colega (Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Almería) se encargaba de corroborar este progresivo avance en la aceptación y el respeto por la diversidad sexual existente por las nuevas generaciones de almerienses.

Pese a que algunos estereotipos continúan perennes en el imaginario colectivo, casi todos los indicadores sobre los clichés e ideas preconcebidas sobre el colectivo de personas homosexuales, transexuales y bisexuales han ido cayendo en las últimas décadas hasta cifras persistentes pero camino de ser marginales. «Los estereotipos y prejuicios, el desconocimiento y la falta de información son los primeros factores que causan el rechazo y discriminación», advierte Colega en su 'Colegómetro 2017', el informe sobre el estado de respeto a la diversidad sexual en los jóvenes de la provincia de Almería que de forma cíclica edita el colectivo tras una amplia encuesta entre jóvenes adolescentes.

Se ha elaborado después de que a un millar de estudiantes de entre 12 y 18 años de la provincia (440 de sexo masculino y 560 de sexo femenino) se les requiriera de contestar a 15 preguntas antes de tomar parte de uno de los talleres de educación sexual y sobre el respeto a la diversidad sexual y la lucha contra la homofobia y la transfobia en los centros educativos de la provincia.

Estos talleres son ofertados anualmente a los centros educativos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y requieren de la solicitud expresa por parte de la dirección del instituto en cuestión. En esta edición han sido nueve los Institutos de Educación Secundaria que han solicitado los talleres en los municipios de Dalias, El Ejido, Roquetas de Mar, La Mojonera, y Almería. Sin embargo, aún son pocos los centros que solicitan la implementación de actividades extracurriculares de este tipo. Y según alertan desde Colega, aún no han recibido ni una sola solicitud desde centros docentes concertados o privados.

«Aún hay padres que se asustan», advertía ayer María Bravo, psicóloga y sexóloga de Colega que imparte algunos de estos talleres. Dice haber sido recriminada por algunos padres con frases tan sumamente elocuentes como «a mi hijo no le vengas tú a meter esas cosas en la cabeza», «no lleves condones a la clase» o «me lo vas a pervertir». «Resulta paradógico, porque las clases de sexología los niños las van a recibir siempre. Y si no las reciben de expertos, las van a buscar en las letras de Maluma, en las películas, en Twitter o en el reguetón», recordaba Bravo, apuntando a que los últimos estudios hablan de que los menores tienen su primer contacto con la pornografía muy jóvenes. «El sexo sigue siendo un tabú y los padres parecen querer decir que ojos que no ven, corazón que no siente».

Este desconocimiento es la principal argumentación para que, pese a todo, los estereotipos y los prejuicios sean fuertes en algunos casos. Por ejemplo, de la encuesta se extrae que casi nueve de cada diez jóvenes cree que los homosexuales son personas más promiscuas que los heterosexuales o que seis de cada diez prefiera conocer la preferencia homosexual de un conocido «para evitar situaciones incómodas».

«Lo ideal es que la materia formara parte del currículo general educativo», advertía por su parte Francisco Ferre, presidente de la asociación Familias por la Diversidad, un colectivo que trabaja en coordinación con Colega. Según amplió Bravo, la educación sexual aportada en los centros educativos es, mayoritariamente «reproductiva». «No se habla de diversidad sexual, que es además de un derecho humano, un hecho científico». Con ello, se lleva a los menores a caer en errores, estereotipos, clichés y, también, a la exclusión de la diferencia. «Se genera confusión entre identidad de género y diversidad sexual, y hay que enseñarles que no hay sólo una sexualidad, que hay tantas como personas y que todos tenemos derecho a tenerla».

La mayor parte de los indicadores ha mejorado, incluso con respecto a los datos arrojados el pasado año. Por ejemplo, frente al 33,2% de los chicos que el año pasado estimó que los homosexuales y transexuales tienen más posibilidades de contraer enfermedades, la cifra este año se ha reducido hasta el 20,4%.

Ahora bien, desde Colega advierten de que estos clichés están mucho menos extendidos en los ámbitos urbanos que en los rurales. «En las ciudades hay más gente y más diferente, y eso es clave», dijo Bravo.