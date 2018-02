Nueva concentración, el jueves, de las trabajadoras de ayuda a domicilio Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio concentradas en la puerta del Ayuntamiento. / IDEAL El próximo 1 de marzo mantendrán una reunión con el alcalde y si no les convence la propuesta que les haga iniciarán los trámites para hacer huelga SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 19 febrero 2018, 00:36

Las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio han convocado una nueva concentración para visibilizar sus reivindicaciones, que van encaminadas a que el Ayuntamiento les incremente el salario tras llevar años «sin poder llegar a final de mes» en la mayoría de los casos de una plantilla compuesta por 500 personas.

El nuevo acto de 'presión' está motivado como «un toque de atención» al Ayuntamiento «para que no se duerma en los laureles» y haga de una vez por todas una propuestas concreta al comité de empresa en la línea que llevan exigiendo desde hace semanas con fuerza. En palabras de la portavoz de estas trabajadoras, María José Rodríguez, sólo quieren hacerle ver al alcalde que el tiempo de las palabras y el «'lo estamos estudiando'» se ha acabado.

«Hemos esperado un tiempo más que prudencial antes de tomar estas medidas, así que el jueves iremos a la calle a visibilizar otra vez nuestro problema, que es doble, por un lado económico, y por otro de carácter social, pues cabe recordar que el 95% de las personas que componen la plantilla son mujeres», apunta.

Según cuenta, la concentración se celebrará el jueves 22 en Puerta Purchena entre las 14 y las 16 horas. Allí cumplirán la determinación aprobada en asamblea la semana pasada, donde entre otras cuestiones también se decidió qué hacer en el caso de que el Ayuntamiento no dé pasos definitivos en la resolución de sus problemas.

Según avanza Rodríguez, el próximo 1 de marzo el alcalde Ramón Fernández-Pacheco les ha convocado a una reunión. Allí estas trabajadoras esperan que se les abra una salida digna que de cauce a sus demandas, que no son otras que llegar a los 1.000 euros de salario en jornada completa mediante un incremento escalonado en los próximos cuatro años.

Si no se concreta nada, si nada de lo que les cuenta el alcalde o la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades es nuevo y favorable a sus intereses, la decisión que ha tomado la asamblea es que ya no habrán más concentraciones: iniciarán los trámites de preaviso de huelga. «Tenemos trabajadoras que llevan ocho o nueve años en régimen de media jornada, madres con familias a su cargo ganando 200 o 300 euros, gente que tiene trabajo pero que no llega a final de mes y así llevamos casi 10 años. No se trata de pedir nada que no lo merezcamos», aclaró Rodríguez.