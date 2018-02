«En Nochevieja tuvimos que cenar con la luz de nuestros móviles» Dolores muestra una factura de luz de 220 euros pese a recibir un servicio con innumerables problemas. / S. G. H. Vecinos de Piedras Redondas denuncian cortes en el suministro eléctrico desde el verano, lo que les impide realizar una vida normal S. GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 26 febrero 2018, 02:18

¿Cómo se sentiría de soliviantado si en Nochevieja, con toda su familia sentada ya en la mesa, de repente se queda sin suministro eléctrico durante horas? Esto, que para usted sería iniciar al instante un ejercicio de pura imaginación, no fue más que la cruda realidad surrealista que tuvieron que experimentar vecinos del barrio de Piedras Redondas de la capital. ¿Que qué se hace en un momento así en pleno siglo XXI? pues precisamente lo que está pensando: confiar su destino a la luz del móvil.

Este episodio es uno de tantos que actualmente se cuenta en la parte alta de este barrio de Almería, donde desde el pasado verano muchísimos domicilios están sufriendo cortes continuados de luz sin que nada ni nadie haya podido aún darles una solución. Toda una situación embarazosa para la compañía eléctrica y para estos ciudadanos, que aunque pagan religiosamente su factura reciben un servicio deficiente debido, parece ser, a la sobrecarga de la red eléctrica que actualmente hay en esta zona fruto de los enganches ilegales.

Pertrechada con un recibo de esos estimados de 220 euros relativo a los meses de diciembre y enero, se presenta ante el periodista Dolores. En su cara se deja entrever su estado de ánimo, que no es capaz de disimularlo ni siquiera las grandes gafas de sol que lleva puestas. «¿Que cómo estoy? pues indignada viva», responde a la pregunta con sus 85 años y su hija al lado. Entre las dos entretejen un relato que es parecido al del resto de vecinos con vivienda en la parte alta de las calles Sierra de Monteagud, Sierra de Fondón y Sierra de María.

Endesa se excusa en que el barrio consume tres veces más de lo que debería por los enganches «ilegales»

Cuentan que la luz suele irse, un día sí otro no, un día sí otro también, alrededor de las 21 de la noche y que no regresa ya hasta la mañana del día siguiente. «Un día me voy a estrellar», suelta Dolores, que se queja al vivir sola de que la oscuridad de su casa por la noche le supone prácticamente estar sentada en el sillón sin moverse. Tal y como dice que le aconsejaron desde la propia compañía eléctrica una de las cientos de veces que tanto ella como su hija han llamado para quejarse.

«Nos dicen siempre que apuntemos el número de registro de nuestro caso, fíjate si habré llamado que tengo una hoja entera por delante y por detrás plagada de numeritos», subraya otra vecina frente a la sede vecinal del barrio, lugar al que han acudido unos cuantos a poner el grito en el cielo aprovechando la visita de IDEAL.

Para creerse que estos vecinos no paran de atosigar a Endesa con su situación cada día no hace falta más que ver las llamadas salientes del móvil de otra de las vecinas. «Luz, luz, luz...», aparece escrito junto a horas y días diferentes. El problema es tal que hasta está afectando ya a sus hábitos de vida en cosas tan rutinarias como cocinar, poner lavadoras o la propia salud, que es algo más grave. Algunos mayores usan el servicio de teleasistencia de la Junta, el 'botón' -como le dicen- mediante el que están conectados con una operadora que vigila a los que viven solos. También en Piedras Redondas hay casos de hombres que duermen con la «maquinita» que combate la apnea y aparato el cual necesita evidentemente la luz para funcionar. Algunos han tenido que irse a dormir a casa de sus familiares, otros directamente cambiar sus aparatos por otros no eléctricos.

En estas calles además se cocina ya por la mañana. Y de la televisión se olvidan porque es mejor «no hacerse ilusiones». Cada casa es un mundo, por ejemplo en la de Carmen se cenan bocadillos más de lo que quisiera por la falta de vitrocerámica u horno, electrodomésticos que también tienen una historia aparte.

Evidentemente cada vez que se corta el suministro este acaba volviendo. Sin avisar, claro. Todos estas bajadas y subidas repentinas de potencia ya se ha cobrado la vida de varios aparatos electrónicos en el barrio, desde donde se preguntan que quién les paga todo este dineral que, encima, tienen que desembolsar para el arreglo de los mismos. Aunque son ya varias las reclamaciones que han elevado a consumo o a la compañía, todos estos vecinos se manifiestan desesperados. Les da igual cuáles son los motivos de que la luz se vaya y no vuelva en horas, sólo quieren que la normalidad regrese a sus viviendas porque el mundo, hoy, no está para más sobresaltos que los que vienen de serie en cada ciclo vital. Quieren soluciones y las quieren «¡ya!». Y están dispuestos a llegar hasta el final. A las administraciones les piden que medien y que actúen y a la compañía suministradora que sea capaz de ponerle coto a una situación que no merecen vivir como contribuyentes estrictos que son.

La sobrecarga de la red

La versión de Endesa, valga la paradoja, alumbra las zonas oscuras del relato que comparte el vecindario. En el barrio se está consumiendo luz de manera desmedida por culpa de personas que se conectan ilegalmente a la red para hacer un uso fraudulento del suministro. La cercanía al barrio de Los Almendricos, donde existen muchos problemas de este tipo, es parte de la explicación que llega desde la compañía suministradora, que en los últimos tiempos y tras realizar varias operaciones junto a Guardia Civil y Policía Nacional han detectado que el problema se está extendiendo a Piedras Redondas sin que por el momento se haya podido frenar.

La preocupación de Endesa radica en que pese a que han redoblado sus esfuerzos para cortar de raíz esta realidad, que también les supone a ellos un importante menoscabo económico, esta no sólo está lejos de disminuir sino que se ha incrementado. Así lo dicen los datos, que aseguran que ya durante estos dos meses del año se han realizado en Almería un total de 26 intervenciones. De todas ellas, una se produjo precisamente en esta zona de la capital.

Esto no hace más que confirmar los datos de balance que arrojó el pasado año, donde se defraudó luz equivalente al consumo de Almería ciudad en un día. Tal y como ya contó IDEAL el pasado mes de enero, la energía defraudada en la provincia superó los 7,8 gigavatios hora y fueron casi 300 los enganches ilegales descubiertos en el último año. Según los datos facilitados por Endesa, los problemas están muy localizados y están relacionados con el cultivo de marihuana. En los últimos años barrios como Pescadería han sufrido «hasta 200 incidencias», según la compañía, que volvió a disculparse por los daños colaterales a vecinos honrados.