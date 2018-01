Navas ataca el presupuesto al creerlo «malo» y lleno de «bobadas y simplezas» El portavoz del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas. / S.G.H. La concejala Vázquez (PP) le pidió ayer más originalidad en sus críticas «de corta y pega» pues «siempre repite lo mismo», dijo S. G. H. ALMERÍA Sábado, 20 enero 2018, 02:15

«Después de estar esperando tres meses, que es el tiempo en el que los presupuestos se han pasado metidos en un cajón, no me esperaba un documento tan malo». Con esta frase lapidaria comenzó ayer su valoración de los presupuestos de 2018 el portavoz de los socialistas municipales, Juan Carlos Pérez Navas.

El líder del PSOE convocó a los medios para fijar su postura de cara al debate y votación del próximo pleno del lunes, de donde saldrán las cuentas adelante en virtud del acuerdo ya firmado entre el equipo de gobierno y Cs, y cuyas 66 medidas adelantó este diario en el día de ayer. Ya puesto, Navas aprovechó también el acto para valorar la «falta de respeto» que ha supuesto, para él, la continua escenificación de Cs y PP en su negociación. Y más aún con los precedentes que dijo que tenía dicha alianza en el pasado, trufada de «incumplimientos», remachó.

«Autobombo y complacencia». Ambas características definirían para el socialista la clave de bóveda de un documento que no lo cree «útil» para los almerienses. Dijo así que estas cuentas son las del «doble engaño»: «El primero de ellos, consistente en presentar unos presupuestos que no atienden como deberían las necesidades que tienen los almerienses y la ciudad, mientras que el segundo centrado en saber que, además, no se van a cumplir si se tiene en cuenta el antecedente de que de las 89 medidas pactadas por ambas formaciones en 2016 y 2017, hasta 70 siguen sin ejecutarse», señaló el socialista. Navas hizo llegar a los medios la lista de medidas propuestas en los dos últimos años y que no se han cumplido. Esta es, según dijo, la única realidad que espera que protagonice el nuevo presupuesto, al que por supuesto votará que «no».

Navas: «A mí nadie me para por la calle pidiéndome un mariposario»

Preguntado por las 66 medidas que Cs ha incorporado a las cuentas, Navas declaró que le parecían una «mezcla de chorradas y bobadas, unas simplezas», añadió, para a continuación usar de ejemplo la propuesta para ubicar un mariposario en el parque Nicolás Salmerón. «A mí nadie me lo ha pedido cuando voy andando por la ciudad», ironizó el socialista, quien cree que este pulmón verde tiene otras prioridades como su «adecentamiento o acabar con el problema de ratas que tiene», concluyó.

Corta y pega

La respuesta del equipo de gobierno no tardó en llegar. Vino por parte de la concejala de Economía y Hacienda, María Vázquez, quien pidió «más originalidad» a Navas en sus críticas «de corta y pega porque cada año repite lo mismo, probablemente porque ni antes ni ahora se los estudia».